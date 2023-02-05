Мартин Киоун: «Жоржиньо достиг в футболе всего. Он будет дергать за ниточки в полузащите «Арсенала»

высказался о трансфере Жоржиньо в «Арсенал».

«Канониры» купили 31-летнего полузащитника у «Челси» за 12 миллионов фунтов.

«Жоржиньо – действительно интересное подписание. Он достиг всего в футболе и будет дергать за ниточки в полузащите «Арсенала». Он пришел с хорошим опытом и может стать значимым приобретением.

«Арсеналу» нужен был кто-то, кто имеет опыт и может играть на таком уровне. Надеюсь, Жоржиньо поможет им добиться успеха», – сказал экс-игрок « ».

Артета о Жоржиньо: «Он обладает интеллектом, лидерскими качествами и огромным опытом игры в АПЛ. Он все еще голоден до побед и хочет внести свой вклад»