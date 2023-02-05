Мартин Киоун: «Жоржиньо достиг в футболе всего. Он будет дергать за ниточки в полузащите «Арсенала»

Теги премьер-лига Англия Арсенал Мартин Киоун Жоржиньо Футбол

Мартин Киоун высказался о трансфере Жоржиньо в «Арсенал».

«Канониры» купили 31-летнего полузащитника у «Челси» за 12 миллионов фунтов.

«Жоржиньо – действительно интересное подписание. Он достиг всего в футболе и будет дергать за ниточки в полузащите «Арсенала». Он пришел с хорошим опытом и может стать значимым приобретением.

«Арсеналу» нужен был кто-то, кто имеет опыт и может играть на таком уровне. Надеюсь, Жоржиньо поможет им добиться успеха», – сказал экс-игрок «Арсенала».

Артета о Жоржиньо: «Он обладает интеллектом, лидерскими качествами и огромным опытом игры в АПЛ. Он все еще голоден до побед и хочет внести свой вклад»

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7 комментариев

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Леня Клевер
Ответ llolishe
Не выигрывал ЗМ Не выигрывал ЧМ Не выигрывал АПЛ Не выигрывал Серию А Ага ,прям таки, достиг всего)))
Ну как бы ЧЕ, ЛЧ и ЛЕ тоже неплохо. В Арсенале с подобным опытом нет никого это точно. Другое дело, что не совсем понятно как это в реале поможет Арсеналу в завоевании трофеев
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Эден Азаров
Футболисты достигают всего в Челси, а потом заканчивают карьеру и переходят в арсе0, чтобы иметь возможность жить дальше в Лондоне (Чех, Луиз, Виллиан, Жоржиньо)
0
-1
-1
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Sevuska
Ответ llolishe
Не выигрывал ЗМ Не выигрывал ЧМ Не выигрывал АПЛ Не выигрывал Серию А Ага ,прям таки, достиг всего)))
Выигрывал ЧЕ
Выигрывал ЛЧ
+2
-3
-1
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Sevuska
Это ключ к полному доминированию в АПЛ 👍
0
0
0
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llolishe
Ответ Los Galácticos
Передаст опыт как с подпрыжкой попадать с пенальти в штангу.
Cегодня два раза отдал пас игроку Эвертона)Лютый топ
+1
-1
0
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llolishe
Не выигрывал ЗМ
Не выигрывал ЧМ
Не выигрывал АПЛ
Не выигрывал Серию А

Ага ,прям таки, достиг всего)))
+6
-3
+3
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Los Galácticos
Передаст опыт как с подпрыжкой попадать с пенальти в штангу.
+7
-2
+5
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