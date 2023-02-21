Хавбек «КАМАЗа» Рейхмен: «В Крыму самые добрые и отзывчивые люди. Евпатория – классный город: красивые улицы, пляжи»

охарактеризовал жителей Крыма.

– Для начала о гражданстве. Transfermarkt утверждает, что у тебя немецкий паспорт.

– Выдумки.

– Серьезно?

– Да. У меня русский паспорт, российское гражданство. Видимо, посмотрели на фамилию и почему-то решили, что я связан с Германией. Но у меня там нет корней. Что-то было в давних коленах, но я этого не знаю.

Семья у меня русская. Как и все вокруг нас в Евпатории, где я рос.

– Сколько ты там прожил?

– Девять лет. В Евпатории я сделал первые шаги в большом спорте, поэтому воспоминания самые теплые. Классный город, красивые улицы, пляжи. А еще мне кажется, что в Крыму самые добрые и отзывчивые люди. Там у меня вообще много родственников. Наверное, в каждом городе Крыма есть человек, связанный с моей семьей.

А когда переехал в «Краснодар», много «шокал». «А шо?» – вроде такого. Со временем ушло, – сказал полузащитник « », выступающий за « » на правах аренды.