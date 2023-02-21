Хавбек «КАМАЗа» Рейхмен: «В Крыму самые добрые и отзывчивые люди. Евпатория – классный город: красивые улицы, пляжи»
Богдан Рейхмен охарактеризовал жителей Крыма.
– Для начала о гражданстве. Transfermarkt утверждает, что у тебя немецкий паспорт.
– Выдумки.
– Серьезно?
– Да. У меня русский паспорт, российское гражданство. Видимо, посмотрели на фамилию и почему-то решили, что я связан с Германией. Но у меня там нет корней. Что-то было в давних коленах, но я этого не знаю.
Семья у меня русская. Как и все вокруг нас в Евпатории, где я рос.
– Сколько ты там прожил?
– Девять лет. В Евпатории я сделал первые шаги в большом спорте, поэтому воспоминания самые теплые. Классный город, красивые улицы, пляжи. А еще мне кажется, что в Крыму самые добрые и отзывчивые люди. Там у меня вообще много родственников. Наверное, в каждом городе Крыма есть человек, связанный с моей семьей.
А когда переехал в «Краснодар», много «шокал». «А шо?» – вроде такого. Со временем ушло, – сказал полузащитник «Торпедо», выступающий за «КАМАЗ» на правах аренды.
3 комментария