Хавбек «КАМАЗа» Рейхмен: «В Крыму самые добрые и отзывчивые люди. Евпатория – классный город: красивые улицы, пляжи»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Торпедо КАМАЗ Богдан Рейхмен Футбол

Богдан Рейхмен охарактеризовал жителей Крыма.

– Для начала о гражданстве. Transfermarkt утверждает, что у тебя немецкий паспорт.

– Выдумки.

– Серьезно?

– Да. У меня русский паспорт, российское гражданство. Видимо, посмотрели на фамилию и почему-то решили, что я связан с Германией. Но у меня там нет корней. Что-то было в давних коленах, но я этого не знаю.

Семья у меня русская. Как и все вокруг нас в Евпатории, где я рос.

– Сколько ты там прожил?

– Девять лет. В Евпатории я сделал первые шаги в большом спорте, поэтому воспоминания самые теплые. Классный город, красивые улицы, пляжи. А еще мне кажется, что в Крыму самые добрые и отзывчивые люди. Там у меня вообще много родственников. Наверное, в каждом городе Крыма есть человек, связанный с моей семьей.

А когда переехал в «Краснодар», много «шокал». «А шо?» – вроде такого. Со временем ушло, – сказал полузащитник «Торпедо», выступающий за «КАМАЗ» на правах аренды.

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3 комментария

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ansdv
Хавбек КамАЗа - это напарник водителя?
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Enotaz24
В Сибири самые добрые люди. Всегда помогут .
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Константин Эсперов
В Крыму могли остаться голландские протестанты гонимые католиками , или действительно немцы ,которых ещё при Столыпина отправляли в Крым и Казахстан для развития поселений .
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