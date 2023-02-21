Фанаты «Специи» называли Костича «цыганом» во время матча с «Ювентусом»

Теги Ювентус серия А Италия болельщики Специя Филип Костич дискриминация Футбол

Фанаты «Специи» оскорбляли игрока «Ювентуса» на почве национальности.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, во время матча 23-го тура Серии А болельщики «орлят» называли полузащитника Филипа Костича «цыганом». Это произошло после того, как серб покинул поле на 81-й минуте и направился к скамейке запасных, проходя мимо фанатской трибуны «Специи».

Футболист спокойно отреагировал на выкрики фанатов, помахав им рукой и трижды подняв большой палец. 

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17 комментариев

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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Ответ Рашпель793
А "цыган" - это оскорбление? И если да, то самим цыганам не пора поднять вопрос о том, почему "цыган" является чем-то оскорбительным? Чёрным же можно возмущаться, пусть и цыгане тоже возмутятся.
#GypsyLivesMatter
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Ruscello
Ответ Рашпель793
А "цыган" - это оскорбление? И если да, то самим цыганам не пора поднять вопрос о том, почему "цыган" является чем-то оскорбительным? Чёрным же можно возмущаться, пусть и цыгане тоже возмутятся.
Интересно, в Румынии, слово -"джипси" оскорбление?
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Константин Кв
Оскорбляли называя "цыганом". Подло-то как!
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Рашпель793
А "цыган" - это оскорбление? И если да, то самим цыганам не пора поднять вопрос о том, почему "цыган" является чем-то оскорбительным? Чёрным же можно возмущаться, пусть и цыгане тоже возмутятся.
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LLiriKK
Ответ Kit244098
Итальянцы уж сотни лет называют цыганами всех жителей Балкан. И братских румын в придачу. Ничего оскорбительного. Просто традиция такая. У нас, к примеру, кавказоидов еще круче называют. И ничего. Живем как-то))
Как я обожаю «спортсовских» специалистов-этнологов! Значит, румыны - «братский» народ итальянцам?
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Pb-SE
Эффенберга за такой же жест отменили в сборной.
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Kit244098
Итальянцы уж сотни лет называют цыганами всех жителей Балкан. И братских румын в придачу. Ничего оскорбительного. Просто традиция такая. У нас, к примеру, кавказоидов еще круче называют. И ничего. Живем как-то))
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Добрый Ретроград
Костич показал пример адекватности и поднял средний палец, в отличие от всяких хлюпиков - свинисиусов.
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Футбол, хоккей итд
Это кто ещё цыган?! Возмутился Костич...
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Кукич
Ответ Кукич
Ну рожей на цыгана похож.Турки достаточно помешали крови в Южной Европе.Сами давно были азиатами потом превратились в полуевропейцев ,но язык сохранили
Кто минусуе?.Предки современных турков турки сельджуки перекочевали со Средней Азии.Они были азиатами.Потом в Передней Азии и потом в Южной Европе смешались и получился народ современных турок ,обьединенных общих языком.
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-3
-3
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Aleksey Yashin
"Футболист спокойно отреагировал на выкрики фанатов, помахав им рукой и трижды подняв большой палец"
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Винисиус: А что, так можно было?
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Заяцволк
Братьев обижать ??? Итальянцы напрашиваются следующими в очередь на денацификацию и Сармат, бгг
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Tomas Muller
главное не негром
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Кукич
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-10
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Alex Legend
Серба цыганом называть, Мэддисон что-ли на матч специи подъехал?
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Mr.Oizo
И были об**саны!!!
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rigobersong
https://imageup.ru/img251/4222124/screenshot_20230221-114936_chrome.jpg
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