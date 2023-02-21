Фанаты «Специи» называли Костича «цыганом» во время матча с «Ювентусом»
Фанаты «Специи» оскорбляли игрока «Ювентуса» на почве национальности.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, во время матча 23-го тура Серии А болельщики «орлят» называли полузащитника Филипа Костича «цыганом». Это произошло после того, как серб покинул поле на 81-й минуте и направился к скамейке запасных, проходя мимо фанатской трибуны «Специи».
Футболист спокойно отреагировал на выкрики фанатов, помахав им рукой и трижды подняв большой палец.
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Винисиус: А что, так можно было?