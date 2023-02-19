Аллегри о 2:0 со «Специей»: «Вы когда-нибудь видели, чтобы чемпионы работали с мячом истерично? Я – нет, хотя многих тренировал. «Ювентусу» нужно играть спокойнее»

Главный тренер « » подвел итоги матча со «Специей» (2:0).

«Первый тайм был плох, но после перерыва мы заиграли лучше, и Кин мог забить еще один мяч. А когда вышел Ди Мария, все почувствовали себя спокойнее – такими мастерством и опытом он обладает.

Футбол – странная штука. Как ни парадоксально, сегодня по нашим воротам били чаще, чем в матче с «Нантом» (1:1). Надо поздравить с его игрой, особенно за выдающийся сэйв после удара Джаси.

Мы набрали 47 очков, по таблице – 32, идем на 7-м месте. Надо продолжать идти по этому пути.

Мы не ожидали, что « » будет играть в четыре защитника, это стало сюрпризом. Нам нужно было более спокойно работать с мячом, порой мы действуем истерично. И в этом плане Ди Мария отличается от остальных.

Вы когда-нибудь видели, чтобы чемпионы действовали истерично, взволнованно, владея мячом? Я – нет, хотя многих чемпионов тренировал. Спокойствие приходит с опытом и ростом мастерства», – сказал Аллегри DAZN.

«Ювентус» обыграл «Специю» в гостях – 2:0. Забили Кин и Ди Мария