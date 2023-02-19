Аллегри о 2:0 со «Специей»: «Вы когда-нибудь видели, чтобы чемпионы работали с мячом истерично? Я – нет, хотя многих тренировал. «Ювентусу» нужно играть спокойнее»

Теги Ювентус серия А Италия Анхель Ди Мария Специя Массимилиано Аллегри Маттиа Перин Эмануэль Джаси Футбол

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча со «Специей» (2:0).

«Первый тайм был плох, но после перерыва мы заиграли лучше, и Кин мог забить еще один мяч. А когда вышел Ди Мария, все почувствовали себя спокойнее – такими мастерством и опытом он обладает.

Футбол – странная штука. Как ни парадоксально, сегодня по нашим воротам били чаще, чем в матче с «Нантом» (1:1). Надо поздравить Перина с его игрой, особенно за выдающийся сэйв после удара Джаси.

Мы набрали 47 очков, по таблице – 32, идем на 7-м месте. Надо продолжать идти по этому пути.

Мы не ожидали, что «Специя» будет играть в четыре защитника, это стало сюрпризом. Нам нужно было более спокойно работать с мячом, порой мы действуем истерично. И в этом плане Ди Мария отличается от остальных.

Вы когда-нибудь видели, чтобы чемпионы действовали истерично, взволнованно, владея мячом? Я – нет, хотя многих чемпионов тренировал. Спокойствие приходит с опытом и ростом мастерства», – сказал Аллегри DAZN.

«Ювентус» обыграл «Специю» в гостях – 2:0. Забили Кин и Ди Мария

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10 комментариев

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FrancoJuve
Это, случаем, не свидетельство некоего конфликта между Аллегри и игроками?
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wojtech66
Кто бы говорил про истерики....Какой поп , таков и приход.)
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Владимир Владимир
Блин, после нокаута в виде штрафа Ювентус неплохо идёт)
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уркунде
Про Паредес понятно
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ForzaGandzasar
Ругани в одном из эпизодов, вместо того чтобы пасовать, паникуя выбил мяч. Ну и что, к сожалению для нас это стало стандартом. В том числе благодаря тому, кто дает вот такие красивые интервю одним за другим. В этом плане он чемпион - никогда не паникует, даже если есть за что.
Верим, что эта черная полоса уйдет. Вместе с Аллегри.
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graciano
Все-таки нужно было осенью с ним расставаться и приглашать свежего, еще свободного Де Дзерби.
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Rotick
Истерично≠интенсивно
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Левая бровь Анчелотти
Спасибо за победу, но не более. 3 очка взяли и забыли, двигаемся дальше.
+9
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Mechel**
Тошнотворная у Юве игра, конечно
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Ali_Zhasik
Forza Juve!!!
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