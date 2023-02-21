Бикфалви о языке: «Мне сильно помогло чтение книг на русском. Думаю, я уже и сам стал русским за столько лет в России!»

Теги премьер-лига Россия Урал Эрик Бикфалви Спорт-Экспресс Футбол

Эрик Бикфалви высказался об изучении русского языка. 

– За шесть лет ты стал легендой «Урала». А ты сам себя ощущаешь звездой?

– Я вообще не люблю мыслить такими категориями. Мне нравится оставаться командным игроком и не ставить себя выше остальных. Пускай судят болельщики, но сам себя звездой точно не назову.

– Ты отлично говоришь по-русски. Быстро освоил язык?

– Какие-то слова и выражения выучил еще на Украине. Но язык сложный. Мне сильно помогло чтение книг на русском. Думаю, за столько лет в этой стране я уже и сам стал русским! – сказал полузащитник «Урала». 

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23 комментария

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тот самый Кадрус
Респект Эрику независимо от клубных пристрастий! И я сейчас не про то, что он русский выучил, а про его игру. Про голы вообще молчу-волшебник! но то, что язык выучил тоже круто, конечно.
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Рашпель793
Ответ Big_Ball
Ходят легенды, что он его выучил в той или иной степени, но почему то почти никогда не демонстрировал. То ли стеснялся, то ли ещё чего, но якобы несколько раз врывался в диалог осмысленными фразами на русском, что демонстрировало его понимание происходящего. А правда это или нет, хрен его знает.
Да он вроде сам год назад или около того говорил, что осмысленных диалогов вести не может. Простые какие-то вещи наверное понимает, но не более.
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Расим Шарифуллин
Ответ Кинг Конг Жив
Мое почтение этому господину. Странно, что гражданин РФ Марио Фернандес за более долгий срок так и не сподобился выучить язык.
Видимо с мозгами совсем никак…
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Расим Шарифуллин
Молодчик
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Вадим Дзугаев
Эрик красавец )Пример для подражания !✊🏽
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Balt39
Ответ Big_Ball
Ходят легенды, что он его выучил в той или иной степени, но почему то почти никогда не демонстрировал. То ли стеснялся, то ли ещё чего, но якобы несколько раз врывался в диалог осмысленными фразами на русском, что демонстрировало его понимание происходящего. А правда это или нет, хрен его знает.
Да. У ЦСКА в телеге как-то натыкался на короткие ролики. Но прям диалогов там не видел. ( Привет. Как дела? Хорошо....) Выражался по русски так же, как 90 % русских в отпуске.
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tyuiop tyuiop
Ответ Gornostaev
Список литературы в студию... Тут на спортсе многим персонажам русский язык тоже не помешало бы подтянуть :)...
рабинер как убивали спартак
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tyuiop tyuiop
Ответ Big_Ball
Ходят легенды, что он его выучил в той или иной степени, но почему то почти никогда не демонстрировал. То ли стеснялся, то ли ещё чего, но якобы несколько раз врывался в диалог осмысленными фразами на русском, что демонстрировало его понимание происходящего. А правда это или нет, хрен его знает.
ох эти легенды
ещё ходили легенды что он любит ЦСКА и будет играть там всю карьеру а не сввлит обдурив харьковского афериста
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An Kr
Ответ Big_Ball
Ходят легенды, что он его выучил в той или иной степени, но почему то почти никогда не демонстрировал. То ли стеснялся, то ли ещё чего, но якобы несколько раз врывался в диалог осмысленными фразами на русском, что демонстрировало его понимание происходящего. А правда это или нет, хрен его знает.
Конечно нет, ему переводчик переводи все вопросы на всяких интервью между таймами, так бы он только ответы переводил.
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An Kr
Ответ Кинг Конг Жив
Мое почтение этому господину. Странно, что гражданин РФ Марио Фернандес за более долгий срок так и не сподобился выучить язык.
Да, Фернандес умом не блещет.
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Добрый Ретроград
...одним словом - румын.
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Бухгалтер2021
Ответ Нейтральный критик
Горячий привет "россиянину" Марио, так и не сподобившемуся выучить язык за годы общения и слинявшему по туманным отмазкам.
щас скажут что это другое
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Big_Ball
Ответ Кинг Конг Жив
Мое почтение этому господину. Странно, что гражданин РФ Марио Фернандес за более долгий срок так и не сподобился выучить язык.
Ходят легенды, что он его выучил в той или иной степени, но почему то почти никогда не демонстрировал. То ли стеснялся, то ли ещё чего, но якобы несколько раз врывался в диалог осмысленными фразами на русском, что демонстрировало его понимание происходящего. А правда это или нет, хрен его знает.
+16
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+15
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Только Крылья
у нас француз Молло в своё время через пол года всего пребывания в команде уже пытался давать интервью на русском. что значит желание
+4
-1
+3
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che kaif
Эрик мог заиграть и в топе
+9
0
+9
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Alex1104
Молодец, профессионально подходит к делу. Всё-таки он не славянин, язык отличается значительно.
+3
0
+3
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Gornostaev
Список литературы в студию... Тут на спортсе многим персонажам русский язык тоже не помешало бы подтянуть :)...
+11
-4
+7
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Mohnatiy
Легионер здорового человека 😁
+4
-1
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ТрактоПоктер
А Эрик и воспринимается уже как наш парень)
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Нейтральный критик
Горячий привет "россиянину" Марио, так и не сподобившемуся выучить язык за годы общения и слинявшему по туманным отмазкам.
+12
-8
+4
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antitoxic
Жаль в клубе помощнее не поиграл, хороший игрок
+22
0
+22
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Кинг Конг Жив
Мое почтение этому господину. Странно, что гражданин РФ Марио Фернандес за более долгий срок так и не сподобился выучить язык.
+47
-4
+43
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градус ненависти
Респект, образцовый лег
+7
-3
+4
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