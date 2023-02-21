Бикфалви о языке: «Мне сильно помогло чтение книг на русском. Думаю, я уже и сам стал русским за столько лет в России!»

высказался об изучении русского языка.

– За шесть лет ты стал легендой «Урала». А ты сам себя ощущаешь звездой?

– Я вообще не люблю мыслить такими категориями. Мне нравится оставаться командным игроком и не ставить себя выше остальных. Пускай судят болельщики, но сам себя звездой точно не назову.

– Ты отлично говоришь по-русски. Быстро освоил язык?

– Какие-то слова и выражения выучил еще на Украине. Но язык сложный. Мне сильно помогло чтение книг на русском. Думаю, за столько лет в этой стране я уже и сам стал русским! – сказал полузащитник « ».