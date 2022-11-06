Хавбек «Урала» Мишкич получил перелом лицевой кости и сотрясение мозга в матче с «Локо». Ему потребуется операция
Даниелу Мишкичу потребуется операция из-за перелома лицевой кости.
Полузащитнику «Урала» после матча 16‑го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:2) был диагностирован перелом лицевой кости и сотрясение мозга.
«Игрока еще во время матча доставили в больницу, где провели обследование.
Врачи диагностировали перелом лицевой кости и сотрясение головного мозга. Позже футболисту сделают операцию.
Переживаем за Даниела, желаем скорейшего восстановления и крепкого здоровья», – сообщает пресс-служба «Урала».
Мишкич вышел на встречу в стартовом составе и в концовке первого тайма столкнулся головой с игроком «Локомотива» Егором Погостновым. В перерыве хорватского полузащитника заменил Эрик Бикфалви.
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