Хавбек «Урала» Мишкич получил перелом лицевой кости и сотрясение мозга в матче с «Локо». Ему потребуется операция

Даниелу Мишкичу потребуется операция из-за перелома лицевой кости.

Полузащитнику «Урала» после матча 16‑го тура с «Локомотивом» (2:2) был диагностирован перелом лицевой кости и сотрясение мозга.

«Игрока еще во время матча доставили в больницу, где провели обследование.

Врачи диагностировали перелом лицевой кости и сотрясение головного мозга. Позже футболисту сделают операцию.

Переживаем за Даниела, желаем скорейшего восстановления и крепкого здоровья», – сообщает пресс-служба .

Мишкич вышел на встречу в стартовом составе и в концовке первого тайма столкнулся головой с игроком . В перерыве хорватского полузащитника заменил .