Властимил Петржела: «Возможно, российский футбол прекратит свое существование – это будет зависеть от событий в мире. Я так сужу, глядя, что показывают по телевизору»

Теги премьер-лига Россия Властимил Петржела Футбол

Властимил Петржела допустил, что российский футбол прекратит свое существование из-за событий в мире. 

«Раньше РПЛ была сильнее чемпионата Чехии. Сейчас же ситуация поменялась, эти две лиги являются одинаковыми по уровню. Правда, считаю, российский чемпионат в мире никого не интересует.

Полный уход легионеров не является ключевым фактором для определения уровня российского футбола. Самое главное – события в мире, никто не знает, что будет завтра. Возможно, в будущем российский футбол прекратит свое существование – это будет зависеть от событий в мире. Допускаю такой вариант. Я так сужу, глядя, что показывают по телевизору», – сказал бывший тренер «Зенита». 

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30 комментариев

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Iuasamotu
Если российский футбол исчезнет, то российский бюджет сэкономит немало денег на социальные нужды
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Дэннис Молинарев
Перспективная ветка
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Max Zhomkov
Ответ Павел Ларичев
Забористая травка, видать.
миксанул с психотропами))
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Skilled68
Ответ А.Э.РАСИМ
Вашим методом уже воспользовались. Против правды продумайте нечто другое. Ваш авангард уже накакал.
Не обращай внимания, им проще поверить что на кавказе юноши типа на ослах тренируются, чем поверить что типа в "цивилизованной" Европе чем то таким занимаются, а значит это враги.
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Max Zhomkov
чемпионат Чехии тоже особо никому не интересен))
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Виталий Губарев
Ответ Константин Эсперов
Вместе со всем футболом на планете
В принципе вместе со всем живым тогда
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Виталий Губарев
Ответ Константин Эсперов
Вместе со всем футболом на планете
В принципе вместо со всем тогда
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antitoxic
Ответ А.Э.РАСИМ
Ребята, в Испании зоофилия уже не грех, и за секс с животными нет наказания. Я писал, что скоро так будет.На меня напала шайка бездомных лошадей, что Европа так низко не упадет. Упала. Я лично туда не хочу, я считаю, что может быть мы живем плохо, но под Богом живем. Эта информация не про Петржелу, но про Европу. Скоро грядет первый брак с козлом в церквях Европы. Говорили же сатанизм наступает. Говорили в ответ, что нет. Видим, наступает. Вы хотите к ним? Подумайте.Перед тем, как ставить минусы, проверьте информацию. На мнения ботов, предателей, и слуг чужой воли заранее плюю. Поскольку их я считаю самыми низкими существами. А людей умных и мудрых приглашаю подумать над этим. Дно пробивается с каждым днем. Наверное война все же должна быть.Бояться не надо. В этой войне хотя бы Бог будет справедлив.Победит тот, кто ближе к богу и правде.
Кто-то из санитаров забыл дверь закрыть, да?
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Николай Грехов
Ответ WelcomeBackPURE
Мне вот интересно, что им показывают, что он так решил ?! Легионеров в каждом клубе полно приличных, чемпионат и кубок продолжается.
Алкоголь и игромания разрушили мозг старика. Он давно чушь несёт, Спортсвру любит его высказывания. Он, конечно, не сёстры Криштиану или Зарема, но... 😏
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Alex1104
Чешский телевизор работает в полный рост. Властимилу ещё не рассказали, что мы тут с голоду умираем?
+1
0
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А.Э.РАСИМ
Ответ Виктор Литвинов
Хороша трава
Вашим методом уже воспользовались.
Против правды продумайте нечто другое.
Ваш авангард уже накакал.
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Skilled68
Очередной идиот. В блокадном Ленинграде играли, в Сталинграде после освобождения,в 1944 году кубок СССР разыграли, через неделю после победы чемпионат СССР начался, и при этом никаких еврокубков до 1965 года и никакмх чемпионатов мира до 1958 года, впервые официальную игру сборная СССР сыграла только в 1952 году на олимпиаде.Турне Динамо М в Англию осоьняком, результат дипломатии. И футбол бвл, и звезды были такие как Бобров, Бесков, Пономарев... Перестать платить нашим футболистам запредельные зарплаты и тогда на поле вернутся истинные энтузиасты и будет зрелище. Мы же ходим в театр и не задаемся вопросом куда за ьугор ездит этот театр, есть ли в труппе иностранные звезды, мы просто идем, наслаждаемся зрелищем и любим своих кумиров даже районного массштаба.
+5
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Виктор Литвинов
Ответ А.Э.РАСИМ
Я же просил, перед тем как реагироватт, проверьте информацию. Видать для тупых идиотов долго доходит. Но вы не отчаивайтесь, попробуйте ещё.
Хороша трава
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0
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nugoboss
он наверное думает, что Россия перестанет существовать как такового, и будет премьер-лиге играть только команды из Москве и подмосковные. я не первый раз об этом слышу, так думают европейцы хреновие.
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Влад Путман
Да, возможно, не только российский футбол прекратит свое существование. Смотря до чего дойдёт бред деда.
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Красно - Синий КОНЬ
Ну что ж, посмотрим кто раньше умрёт, Петржела или российский футбол... Кажется мне почему то, что российский футбол переживёт это существо в тысячу раз...
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WelcomeBackPURE
Мне вот интересно, что им показывают, что он так решил ?! Легионеров в каждом клубе полно приличных, чемпионат и кубок продолжается.
+5
0
+5
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Виктор Литвинов
Ответ фанат Ска хабаровска
Российский футбол прекратит своё существование только в случае ядерной войны
В нашей стране он может прекратить я по велению свыше Не понял где живёшь?
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А.Э.РАСИМ
Ответ Павел Ларичев
Забористая травка, видать.
Я же просил, перед тем как реагироватт, проверьте информацию.
Видать для тупых идиотов долго доходит.
Но вы не отчаивайтесь, попробуйте ещё.
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Павел Ларичев
Ответ А.Э.РАСИМ
Ребята, в Испании зоофилия уже не грех, и за секс с животными нет наказания. Я писал, что скоро так будет.На меня напала шайка бездомных лошадей, что Европа так низко не упадет. Упала. Я лично туда не хочу, я считаю, что может быть мы живем плохо, но под Богом живем. Эта информация не про Петржелу, но про Европу. Скоро грядет первый брак с козлом в церквях Европы. Говорили же сатанизм наступает. Говорили в ответ, что нет. Видим, наступает. Вы хотите к ним? Подумайте.Перед тем, как ставить минусы, проверьте информацию. На мнения ботов, предателей, и слуг чужой воли заранее плюю. Поскольку их я считаю самыми низкими существами. А людей умных и мудрых приглашаю подумать над этим. Дно пробивается с каждым днем. Наверное война все же должна быть.Бояться не надо. В этой войне хотя бы Бог будет справедлив.Победит тот, кто ближе к богу и правде.
Забористая травка, видать.
+4
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Manowar66
в Турции же нет футбола сейчас
с Россией сложнее такое устроить, территория существенно больше чешской
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Vovker
Когда-нибудь и Властимил Петржела прекратит свое существование...
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Jefri AG
То, что мертво, умереть не может.
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KOTOV71
Не дождетесь!
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Вратарь Бага
Российский футбол так или иначе останется.
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