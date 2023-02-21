Властимил Петржела: «Возможно, российский футбол прекратит свое существование – это будет зависеть от событий в мире. Я так сужу, глядя, что показывают по телевизору»

допустил, что российский футбол прекратит свое существование из-за событий в мире.

«Раньше РПЛ была сильнее чемпионата Чехии. Сейчас же ситуация поменялась, эти две лиги являются одинаковыми по уровню. Правда, считаю, российский чемпионат в мире никого не интересует.

Полный уход легионеров не является ключевым фактором для определения уровня российского футбола. Самое главное – события в мире, никто не знает, что будет завтра. Возможно, в будущем российский футбол прекратит свое существование – это будет зависеть от событий в мире. Допускаю такой вариант. Я так сужу, глядя, что показывают по телевизору», – сказал бывший тренер «Зенита».