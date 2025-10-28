  • Спортс
  • Генсек РФС о проекте «Футбол в школе»: «Участвуют почти 2 млн детей, доля девочек – 47%! Причем их ведь никто не заставляет. Это важно, женщина – менеджер семьи, по сути»
Генсек РФС о проекте «Футбол в школе»: «Участвуют почти 2 млн детей, доля девочек – 47%! Причем их ведь никто не заставляет. Это важно, женщина – менеджер семьи, по сути»

Генсек РФС сказал, что детский футбол в РФ развивается и среди девочек.

– Проект «Футбол в школе» успешен?

– Да. Мы решили, что нужно как можно больше детей вовлечь в занятия спортом, влюбить в игру, создать условия, чтобы ребята либо начали заниматься футболом, либо как минимум позитивно относились к нему.

И обратились в структуру, которая лучше остальных системно занимается вопросами взаимодействия с детьми. Это общеобразовательная школа. На базе третьего урока физкультуры мы совместно с Министерством просвещения запустили уроки футбола, разработав программу дистанционного обучения учителей физкультуры.

Это, по сути, электронный учебник, наглядно показывающий, как проводить урок, как объяснять тонкости, вплоть до наглядных анимационных картинок. Плюс разработали систему поддержки школ инвентарем, потому что, чтобы урок провести, нужен как минимум футбольный мяч, а желательно, и манишки с конусами. Придумали конкурсы вокруг футбола – рисунков, песен. Все это закольцевали созданием системы соревнований, так как учеба, как и тренировки, иногда становится скучной. А вот соревнования – это азарт, дополнительный инструмент вовлечения. И перезапустили совместно с Министерством спорта проект «Кожаный мяч».

Начинали с «пилота» – 180 школ страны в восьми регионах. 1 сентября 2021 года на уроки футбола пришло 5 тысяч человек. В феврале 2022 года, когда проводили промежуточный подсчет эффективности, занимающихся на них детей было уже 30 тыс. А сейчас мы представлены во всех регионах. На 1 сентября 2025 года в проекте участвуют 6 тысяч школ, каждая седьмая в стране, и, если отталкиваться от итогов прошлого года, почти 2 млн детей. Догадайтесь, какова доля девочек? Не поверите, но 47%! Причем их ведь никто не заставляет.

– Это тоже важная для вас цифра?

– Да. Потому что женщина, по сути, является менеджером семьи. Она во многом определяет, какой досуг выбрать, в какую секцию отвести ребенка, – сказал Максим Митрофанов

