Модрич не забил пенальти в матче «Реала» с «Аль-Ахли» на клубном ЧМ. Эль-Шенави парировал

Теги Реал Мадрид Ла Лига судьи высшая лига Египет Лука Модрич Аль-Ахли Каир чемпионат мира среди клубов Мохамед Эль-Шенави Амр Эль-Сулайя Футбол

Полузащитник «Реала» Лука Модрич не реализовал пенальти в матче с «Аль-Ахли».

На 84-й минуте полуфинальной игры клубного чемпионата мира полузащитник египетской команды Амр Эль-Сулайя в штрафной сбил вингера Винисиуса Жуниора.

Главный судья Андрес Матонте, ознакомившись с видеоповтором, указал на одиннадцатиметровую отметку.

Модрич пробил с точки в правую от себя сторону ворот. Вратарь Мохамед Эль-Шенави отразил удар.

«Аль-Ахли» – «Реал». 1:2 – Маалуль отыграл один мяч с пенальти, Модрич не забил с точки. Онлайн-трансляция

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7 комментариев

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rigobersong
Ответ Бехзод Арипов
В его возрасти хави и иньеста играли в азии это же отменяет их величие ? Странное сравнение 18 и 20 летних с 38 летним игроком притом в октябре Барсу Реал так же обыграл 3-1
Иньеста в 22 выходил в финале ЛЧ и выиграл столько, что элементарно уже устал от футбола и поехал изучать новую культуру за хороший контракт, носатый же что в 20 лет был днарем которого стыдно было с Иньестой ставить, что в 38:))
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Бехзод Арипов
Ответ rigobersong
Ты что суперкубок не видел, где школьники устроили деклассирование носатого пешехода:)) Гави и Педри в 18 и 20 лет на вершине мира, модрич в 20 чистил бутсы Эдуардо сидя на скамейке в Загребе:))
В его возрасти хави и иньеста играли в азии это же отменяет их величие ? Странное сравнение 18 и 20 летних с 38 летним игроком притом в октябре Барсу Реал так же обыграл 3-1
+6
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+6
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Невский баклан
Вот тебе на, пенальти то оказывается еще и забить надо!)
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rigobersong
Ответ белошип
Если гениальный Модрич у тебя бездарный пешеход,а кем тогда будут два распиаренных бруска Педри и Гавы?)
Ты что суперкубок не видел, где школьники устроили деклассирование носатого пешехода:)) Гави и Педри в 18 и 20 лет на вершине мира, модрич в 20 чистил бутсы Эдуардо сидя на скамейке в Загребе:))
0
-7
-7
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белошип
Ответ rigobersong
пора бездарную карьеру пешеходу завеишать:)
Если гениальный Модрич у тебя бездарный пешеход,а кем тогда будут два распиаренных бруска Педри и Гавы?)
+16
0
+16
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rigobersong
пора бездарную карьеру пешеходу завеишать:)
0
-8
-8
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белошип
После ухода Роналду и Рамоса пенали стали слабо исполнять
Реалу срочно нужен новый топ исполнитель 11 метровых,столько промахов с точки-недопустимо)
+7
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+7
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