Модрич не забил пенальти в матче «Реала» с «Аль-Ахли» на клубном ЧМ. Эль-Шенави парировал
Полузащитник «Реала» Лука Модрич не реализовал пенальти в матче с «Аль-Ахли».
На 84-й минуте полуфинальной игры клубного чемпионата мира полузащитник египетской команды Амр Эль-Сулайя в штрафной сбил вингера Винисиуса Жуниора.
Главный судья Андрес Матонте, ознакомившись с видеоповтором, указал на одиннадцатиметровую отметку.
Модрич пробил с точки в правую от себя сторону ворот. Вратарь Мохамед Эль-Шенави отразил удар.
«Аль-Ахли» – «Реал». 1:2 – Маалуль отыграл один мяч с пенальти, Модрич не забил с точки. Онлайн-трансляция
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