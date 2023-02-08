Модрич не забил пенальти в матче «Реала» с «Аль-Ахли» на клубном ЧМ. Эль-Шенави парировал

Полузащитник « » не реализовал пенальти в матче с «Аль-Ахли».

На 84-й минуте полуфинальной игры клубного чемпионата мира полузащитник египетской команды Амр Эль-Сулайя в штрафной сбил вингера Винисиуса Жуниора.

Главный судья Андрес Матонте, ознакомившись с видеоповтором, указал на одиннадцатиметровую отметку.

Модрич пробил с точки в правую от себя сторону ворот. Вратарь Мохамед отразил удар.

«Аль-Ахли» – «Реал». 1:2 – Маалуль отыграл один мяч с пенальти, Модрич не забил с точки. Онлайн-трансляция

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