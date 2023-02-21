Сын пресс-атташе тульского «Арсенала» принял извинения «Базеля»: «Планирую направить им письмо, чтобы предприняли меры, как лучше организовать продажу билетов»

Теги премьер-лига Россия Базель высшая лига Швейцария происшествия Первая лига Арсенал Тула Евгений Овсянников Спорт-Экспресс Артем Овсянников Футбол

Сын пресс-атташе тульского «Арсенала» прокомментировал извинения «Базеля».

Напомним, Артем Овсянников ранее сообщил о том, что подвергся нападению со стороны фанатов на матче 21-го тура чемпионата Швейцарии между «Базелем» и «Серветтом».

«Базель» принес свои извинения и объяснил инцидент тем, что ультрас клуба «придерживаются нулевой политики в отношении съемок в пределах «своего» сектора».

«Я принимаю извинения «Базеля». Считаю, что они действовали максимально корректно. Планирую направить им официальное письмо, где попрошу о том, чтобы они предприняли меры, как можно лучше организовать продажу билетов.

Потому что в тот момент, когда я покупал билет, я не получил ни одного предупреждения о том, что это фан-сектор и что на стадионе снимать нельзя. Это недопустимо. Для безопасности посещения этого стадиона в будущем с этим нужно разобраться», – сказал Овсянников.

«Он столкнулся с проявлением национализма – в семье не без урода». Пресс-атташе тульского «Арсенала» о нападении на сына на матче «Базеля»

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5 комментариев

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Lindeman
Ответ sitnik
Сын пресс-аташе тульского Арсенала занялся повышением безопасности посещения стадиона в Швейцарии...интересно..
Скоро там введут фан айди
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sitnik
Сын пресс-аташе тульского Арсенала занялся повышением безопасности посещения стадиона в Швейцарии...интересно..
+3
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+3
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Iuasamotu
Базель еще 77 раз пожалееет, что связался с этим русским миром. Завтра швейцарцам предложат разместить портреты путина на некоторых секторах стадиона, где будут продавать "Балтику", матрёшки и организуют призывной пункт для участия в сво
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Cruel Snake
Ну слава Богу приняли, а то волновался так за него
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mr.merfi
теперь уже и сын пресс-аташе значимая фигура. штош.
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-1
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