Сын пресс-атташе тульского «Арсенала» принял извинения «Базеля»: «Планирую направить им письмо, чтобы предприняли меры, как лучше организовать продажу билетов»

Сын пресс-атташе тульского «Арсенала» прокомментировал извинения «Базеля».

Напомним, Артем Овсянников ранее сообщил о том, что подвергся нападению со стороны фанатов на матче 21-го тура чемпионата Швейцарии между « » и «Серветтом».

«Базель» принес свои извинения и объяснил инцидент тем, что ультрас клуба «придерживаются нулевой политики в отношении съемок в пределах «своего» сектора».

«Я принимаю извинения «Базеля». Считаю, что они действовали максимально корректно. Планирую направить им официальное письмо, где попрошу о том, чтобы они предприняли меры, как можно лучше организовать продажу билетов.

Потому что в тот момент, когда я покупал билет, я не получил ни одного предупреждения о том, что это фан-сектор и что на стадионе снимать нельзя. Это недопустимо. Для безопасности посещения этого стадиона в будущем с этим нужно разобраться», – сказал Овсянников.

«Он столкнулся с проявлением национализма – в семье не без урода». Пресс-атташе тульского «Арсенала» о нападении на сына на матче «Базеля»