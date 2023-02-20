Ванда об Икарди: «Мы женаты уже почти 10 лет, для меня это счастье, для него – не знаю. Мы надеемся, что это продлится всю жизнь»

Теги Галатасарай высшая лига Турция светская хроника Мауро Икарди Ванда Нара Футбол

Ванда Нара рассказала о своих отношениях с Мауро Икарди.

«Он мой муж, мы будем семьей всю жизнь. Мы вместе, мы всегда были семьей.

Мы женаты уже почти 10 лет, для меня это счастье, для него – не знаю. Мы надеемся, что это продлится всю жизнь», – сказала супруга нападающего «Галатасарая» в эфире Rai Due.

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Икарди и Ванда разводятся. Или все-таки нет?

35 комментариев

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Michael_the_creator
Ответ Юрий Антонович
Она что,еще не полностью его выдоила что ли?
Ну он парочку голов за Галатасарай забил - видимо пока держит
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Rinat Khudayberdin
икарди забыл стоп слово и это изнасилование от Ванды не закончится никогда!!!!
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EneNRa -OD
Боже,да всем насрать!
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Алексей Александрович
Ответ Пирс Морган
Я живу, как карта ляжет, ты живешь, как Ванда скажет
Пирс,передай пожалуйста Роналду что в России его очень ценят и любят
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Пирс Морган
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Одна поправка-ты живёшь, как фруктовый перевод на твою карту ляжет*😏
Жизнь-жестянка
+1
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bold
Ответ Пирс Морган
Я живу, как карта ляжет, ты живешь, как Ванда скажет
Красава Пирс
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Baggio From Baku
Мужики, не женитесь на РСП!
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Super Bock
После того как пристроит куколда на космическую зарплату к каким-нибудь арабам и сорвёт куш в виде подъемных, тогда наверное уже все, отмучается Икарди, выкинет она его на помойку без гроша, а на замену найдет какого-нибудь молоденького рэпера/блогера.
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Юрий Антонович
Она что,еще не полностью его выдоила что ли?
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VladCory
что??? опять???
+2
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pochanik
когда уже Икарди нам подмигнет?
+6
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Rinat Khudayberdin
в истории икарди и ванды самый счастливый и удачливый получается Макси Лопес
+7
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RealJericho
«so no one told you this is gonna be that way»
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Пирс Морган
Я живу, как карта ляжет, ты живешь, как Ванда скажет
Одна поправка-ты живёшь, как фруктовый перевод на твою карту ляжет*😏
+4
-1
+3
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Ахмед Фяпинский
Ответ Okaka
опять сошлись что ли?
да уже фиг поймёшь
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Okaka
опять сошлись что ли?
+8
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Bartez1986
Ответ Пирс Морган
Я живу, как карта ляжет, ты живешь, как Ванда скажет
я живу, как спелый фрукт, Наср-Аль - натур продукт
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Yuri Ten
Икарди бдсмщик иначе это сложно объяснить
+7
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6tspey7tb5
Господин Лукомский вот о таких новостях говорил в своём интервью ?
+1
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Тимофей Кушнир
Ванда Нара: "Я имею Мауро уже 10 лет. Для меня это счастье, для него – не знаю". Лучший сериал, который я видел, когда будет серия, что Икарди все осознает?
+11
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Dexter Dallas
Конечно счастье. Такого лоха еще поискать нужно
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ARIGAMI ARIGAMI
Сериал продолжится? Мне кажется, это ещё не конец
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Amalfitano
И сразу же дайте нам новость от Аланы. "Просим! Просим!"
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Tigo_Volchara93
Эх бедный куколд Икарди, такая карьера просрана, мог бы стать звездой мирового масштаба на лет 5 минимум
+1
0
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Пирс Морган
Я живу, как карта ляжет, ты живешь, как Ванда скажет
+89
0
+89
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