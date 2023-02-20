Ванда об Икарди: «Мы женаты уже почти 10 лет, для меня это счастье, для него – не знаю. Мы надеемся, что это продлится всю жизнь»
Ванда Нара рассказала о своих отношениях с Мауро Икарди.
«Он мой муж, мы будем семьей всю жизнь. Мы вместе, мы всегда были семьей.
Мы женаты уже почти 10 лет, для меня это счастье, для него – не знаю. Мы надеемся, что это продлится всю жизнь», – сказала супруга нападающего «Галатасарая» в эфире Rai Due.
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