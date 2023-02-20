Ванда об Икарди: «Мы женаты уже почти 10 лет, для меня это счастье, для него – не знаю. Мы надеемся, что это продлится всю жизнь»

рассказала о своих отношениях с .

«Он мой муж, мы будем семьей всю жизнь. Мы вместе, мы всегда были семьей.

Мы женаты уже почти 10 лет, для меня это счастье, для него – не знаю. Мы надеемся, что это продлится всю жизнь», – сказала супруга нападающего « » в эфире Rai Due.

Икарди подозревает Ванду в измене с игроком «Спартака» Бальде. Кейта играл за «Интер» в сезоне-2018/19

Новый эпизод сериала Икарди с Вандой: она снялась в клипе популярного рэпера, он потребовал прекратить «медийный фарс»

Икарди и Ванда разводятся. Или все-таки нет?