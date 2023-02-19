Анчелотти про 2:0 с «Осасуной»: «Цельная игра, понравилась сплоченность «Реала». Важно было победить, чтобы остаться в борьбе за Ла Лигу»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Осасуна Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Осасуной» (2:0) в Ла Лиге.

«То, что мы сделали во втором тайме, можно было сделать и в первом. Но мне очень понравилась сплоченность команды.

Получилась цельная игра, важно было выиграть ее, чтобы остаться в борьбе за Ла Лигу, так что мы покидаем стадион счастливыми», – сказал тренер «Реала».

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Смолин
Ответ ZaSvabody
Ну если защита в низком блоке и контратаки против великой Осасуны это "цельная игра", то наверное добавить нечего.
Лучше готовьтесь очередному позору в ЛЕ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ZaSvabody
Ну если защита в низком блоке и контратаки против великой Осасуны это "цельная игра", то наверное добавить нечего.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
белошип
Ответ ZaSvabody
Самостоятельно стать чемпионом не вариант? ) Только если дисквалифицируют более сильного соперника? И даже рекордные 10 пенальти не помогают? 😉
Так нех было судьям башлять)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ZaSvabody
Ответ белошип
Ну после того как бчку выкинут в сегунду,Реал автоматом станет чемпионом в 36 раз Поэтому нужно сейчас думать о защите титула в ЛЧ)
Самостоятельно стать чемпионом не вариант? ) Только если дисквалифицируют более сильного соперника? И даже рекордные 10 пенальти не помогают? 😉
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
белошип
Ну после того как бчку выкинут в сегунду,Реал автоматом станет чемпионом в 36 раз
Поэтому нужно сейчас думать о защите титула в ЛЧ)
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Хенто
Очень важная победа, хороший ход команда набрала перед Ливерпулем. Как всегда не обошлось в матче Мадрида без валидола. Почаще бы Карло использовал парней из Кастильи, Альваро шикарно сегодня дебютировал.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий