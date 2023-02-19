Анчелотти про 2:0 с «Осасуной»: «Цельная игра, понравилась сплоченность «Реала». Важно было победить, чтобы остаться в борьбе за Ла Лигу»
Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Осасуной» (2:0) в Ла Лиге.
«То, что мы сделали во втором тайме, можно было сделать и в первом. Но мне очень понравилась сплоченность команды.
Получилась цельная игра, важно было выиграть ее, чтобы остаться в борьбе за Ла Лигу, так что мы покидаем стадион счастливыми», – сказал тренер «Реала».
Поэтому нужно сейчас думать о защите титула в ЛЧ)