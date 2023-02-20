Клопп об Анчелотти: «Самый расслабленный тренер, которого я встречал. Фантастический и скромный человек, суперумный и приятный»

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«Карло – самый расслабленный тренер, которого я встречал в своей жизни. Один из лучших людей, которых можно встретить, фантастический и скромный человек, суперумный и приятный.

И в управлении составом он находится на другом уровне по сравнению со всеми нами. Я очень уважаю и восхищаюсь этим», – сказал главный тренер « ».

«Ливерпуль» и « » встретятся в 1/8 финала чемпионов. Первый матч состоится завтра, 21 февраля. Начало – в 23:00 по московскому времени.