Клопп об Анчелотти: «Самый расслабленный тренер, которого я встречал. Фантастический и скромный человек, суперумный и приятный»

Теги Карло Анчелотти Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Футбол

Юрген Клопп охарактеризовал Карло Анчелотти.

«Карло – самый расслабленный тренер, которого я встречал в своей жизни. Один из лучших людей, которых можно встретить, фантастический и скромный человек, суперумный и приятный.

И в управлении составом он находится на другом уровне по сравнению со всеми нами. Я очень уважаю и восхищаюсь этим», – сказал главный тренер «Ливерпуля». 

«Ливерпуль» и «Реал» встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч состоится завтра, 21 февраля. Начало – в 23:00 по московскому времени. 

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10 комментариев

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John Doe
Ответ QWertY
Физручок, который могет только с супер составом, и то только в первых сезонах. Чави показал где его место
Так можно о любом топовом тренере сказать.
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0
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QWertY
Физручок, который могет только с супер составом, и то только в первых сезонах. Чави показал где его место
0
0
0
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Burel
и регулярно получал от Барсы
+1
-4
-3
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Андрей Хенто
Да, Анчелотти потрясающий человек, он создает отличную атмосферу в команде, во многом благодаря которой и добивается результата.
+3
0
+3
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Sevuska
Вся загадка папы Карло в его левой брови 🤨
+4
0
+4
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Антимосковский
это он еще григоряна не видел
+3
0
+3
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Данияр Жумабекович
приятный дядька этот Анчелотти. Надеюсь надолго ещё задержится в Реале
+6
-1
+5
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Назар Игорь
На лице никаких эмоций, как бы не складывалась игра. Спокойно жуëт свой бубль-гум.
+7
0
+7
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Гамаль Хайдаров
Клопп тоже стал более расслабленным, особенно если сравнивать с временами в Боруссии
+3
-1
+2
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Budabuda
супер приятный парень этот Карло, но если руку не поймёшь тикай из города
+7
0
+7
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