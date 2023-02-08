Аллегри о Влаховиче после травмы: «Теперь он лучше двигается, играет острее. Сегодня он показал хорошую технику»

оценил игру в матче с «Салернитаной» (3:0).

Форвард «Ювентуса» набрал в этой игре 3 (2+1) очка по системе «гол+пас», пропустив в январе несколько матчей из-за травмы паха.

«Видно, что теперь он лучше двигается, играет острее, сегодня он показал хорошую технику.

Ди Мария был прекрасен на протяжении 45 минут. Если он сможет играть так 60 минут, это будет для нас большим плюсом.

Могут ли Кьеза, Ди Мария и Влахович вместе выйти в старте? Дело не в количестве форвардов, а в том, готовы ли они проделать свою работу. Ди Мария, к примеру, здорово отрабатывал в обороне сегодня в первом тайме», – сказал главный тренер « ».