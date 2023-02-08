Аллегри о Влаховиче после травмы: «Теперь он лучше двигается, играет острее. Сегодня он показал хорошую технику»

Теги Ювентус серия А Италия Анхель Ди Мария Массимилиано Аллегри Душан Влахович Футбол

Массимилиано Аллегри оценил игру Душана Влаховича в матче с «Салернитаной» (3:0).

Форвард «Ювентуса» набрал в этой игре 3 (2+1) очка по системе «гол+пас», пропустив в январе несколько матчей из-за травмы паха.

«Видно, что теперь он лучше двигается, играет острее, сегодня он показал хорошую технику.

Ди Мария был прекрасен на протяжении 45 минут. Если он сможет играть так 60 минут, это будет для нас большим плюсом.

Могут ли Кьеза, Ди Мария и Влахович вместе выйти в старте? Дело не в количестве форвардов, а в том, готовы ли они проделать свою работу. Ди Мария, к примеру, здорово отрабатывал в обороне сегодня в первом тайме», – сказал главный тренер «Ювентуса».

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
REDDEVIL
Ответ Заяцволк
Кокорин: "Каждый нормальный мужик должен получить травму, чтобы стать лучше"
Вот ты шутишь, а Кокорин в свое время прокачал Влаховича
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Halicarnassus
Кьеза Влахович и Локателли - должны быть костяком , неприкосновенным активом.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Заяцволк
Кокорин: "Каждый нормальный мужик должен получить травму, чтобы стать лучше"
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий