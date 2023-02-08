Влахович после дубля «Салернитане»: «Благодарен Ди Марии за то, что позволил мне исполнить пенальти. Я забил в Серии А впервые спустя 115 дней»

Теги Ювентус серия А Италия Анхель Ди Мария Душан Влахович Футбол

Душан Влахович оценил победу «Ювентуса» над «Салернитаной» (3:0) в Серии А.

Серб набрал в этой игре 3 (2+1) очка по системе «гол+пас».

«Главное, что мы выиграли. Мы не побеждали [в Серии А] в трех матчах подряд, так что сегодня было важно взять три очка. Хочу поблагодарить команду и тренера, мы должны продолжать в том же духе.

Нападающему важно забивать. Нападающие живут ради голов. Я благодарен Ди Марии за то, что позволил мне исполнить пенальти. Мне это очень помогло.

Это мой второй матч [в Серии А после травмы], и я забил впервые спустя 115 дней. Мне нужно еще несколько игр, чтобы набрать темп, но я чувствую себя лучше и надеюсь, что скоро буду готов на сто процентов», – сказал форвард «Ювентуса».

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9 комментариев

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gPk
Ответ 2RIN
Сандро и Данило основные Бразилии, Рабьо играл в финале ЧМ, Миретти 19 лет, и он в основе Юве
Нет ,ну если они основные в сборной Бразилии ,то это уже другой разговор!!!!
А у условной Аргентины к примеру 35-ти летний(стукнет через 4 дня) Отаменди выступающий за Бенфику тоже основной ,как впрочем и Тальяфико играющий в Лионе.И что теперь?В финале ЧМ много кто играл.Крамер в 2014 году выходил в основе против Аргов.Стал он от этого топом?Хеведес тот же ?В 2018 году в основе финалистов играл великий топ Иван Стрнич.В 2010 за голландию в финале бегали Ван дер Виль и Матейсен.Стали они от этого топовыми?
Быть в 19 лет в основе Ювентуса - это видимо самое тяжелое что может быть в мировом футболе..Даже не представляю как игрок в 19 лет пробивается в основу 2-3-4 клуба Италии.Это реально УНИКАЛЬНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ
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2RIN
Ответ gPk
Когда твои основные игроки - Сандро ,Данило,Де Шильо ,Рабьо,Миретти,то клуб априори топовым считаться не может
Сандро и Данило основные Бразилии, Рабьо играл в финале ЧМ, Миретти 19 лет, и он в основе Юве
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Я Гражданин Мира
Ответ Tim_FJ
Он уже в топ клубе, просто нужно встать на привычные рельсы.
Я свами полностью согласен
Но время надо будет и игроков нормальных надо купить юве
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Игорь Шукайло
Ответ Игорь Шукайло
Что за топ-клуб то? В интер что-ли или раздутый шейхами мешок ? Как-то все быстро стали забывать про 10 скудетто подряд. Не прошло и 3-х лет. Forza Juve
Пардоньте, девять
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Игорь Шукайло
Ответ Тимур Таубаев
Надеюсь наберет форму и уедет в топ-клуб летом ;)
Что за топ-клуб то? В интер что-ли или раздутый шейхами мешок ? Как-то все быстро стали забывать про 10 скудетто подряд. Не прошло и 3-х лет. Forza Juve
+1
-2
-1
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gPk
Ответ Tim_FJ
Он уже в топ клубе, просто нужно встать на привычные рельсы.
Когда твои основные игроки - Сандро ,Данило,Де Шильо ,Рабьо,Миретти,то клуб априори топовым считаться не может
+6
-3
+3
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Tim_FJ
Ответ Тимур Таубаев
Надеюсь наберет форму и уедет в топ-клуб летом ;)
Он уже в топ клубе, просто нужно встать на привычные рельсы.
+6
-6
0
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Заяцволк
Ответ Тимур Таубаев
Надеюсь наберет форму и уедет в топ-клуб летом ;)
В Сити, который в Чемпионшипе окажется )
+2
-2
0
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Тимур Таубаев
Надеюсь наберет форму и уедет в топ-клуб летом ;)
+13
-11
+2
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