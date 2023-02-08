Влахович после дубля «Салернитане»: «Благодарен Ди Марии за то, что позволил мне исполнить пенальти. Я забил в Серии А впервые спустя 115 дней»
Душан Влахович оценил победу «Ювентуса» над «Салернитаной» (3:0) в Серии А.
Серб набрал в этой игре 3 (2+1) очка по системе «гол+пас».
«Главное, что мы выиграли. Мы не побеждали [в Серии А] в трех матчах подряд, так что сегодня было важно взять три очка. Хочу поблагодарить команду и тренера, мы должны продолжать в том же духе.
Нападающему важно забивать. Нападающие живут ради голов. Я благодарен Ди Марии за то, что позволил мне исполнить пенальти. Мне это очень помогло.
Это мой второй матч [в Серии А после травмы], и я забил впервые спустя 115 дней. Мне нужно еще несколько игр, чтобы набрать темп, но я чувствую себя лучше и надеюсь, что скоро буду готов на сто процентов», – сказал форвард «Ювентуса».
А у условной Аргентины к примеру 35-ти летний(стукнет через 4 дня) Отаменди выступающий за Бенфику тоже основной ,как впрочем и Тальяфико играющий в Лионе.И что теперь?В финале ЧМ много кто играл.Крамер в 2014 году выходил в основе против Аргов.Стал он от этого топом?Хеведес тот же ?В 2018 году в основе финалистов играл великий топ Иван Стрнич.В 2010 за голландию в финале бегали Ван дер Виль и Матейсен.Стали они от этого топовыми?
Быть в 19 лет в основе Ювентуса - это видимо самое тяжелое что может быть в мировом футболе..Даже не представляю как игрок в 19 лет пробивается в основу 2-3-4 клуба Италии.Это реально УНИКАЛЬНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ
Но время надо будет и игроков нормальных надо купить юве