Влахович после дубля «Салернитане»: «Благодарен Ди Марии за то, что позволил мне исполнить пенальти. Я забил в Серии А впервые спустя 115 дней»

оценил победу « » над «Салернитаной» (3:0) в Серии А.

Серб набрал в этой игре 3 (2+1) очка по системе «гол+пас».

«Главное, что мы выиграли. Мы не побеждали [в Серии А] в трех матчах подряд, так что сегодня было важно взять три очка. Хочу поблагодарить команду и тренера, мы должны продолжать в том же духе.

Нападающему важно забивать. Нападающие живут ради голов. Я благодарен Ди Марии за то, что позволил мне исполнить пенальти. Мне это очень помогло.

Это мой второй матч [в Серии А после травмы], и я забил впервые спустя 115 дней. Мне нужно еще несколько игр, чтобы набрать темп, но я чувствую себя лучше и надеюсь, что скоро буду готов на сто процентов», – сказал форвард «Ювентуса».