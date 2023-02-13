«Реал» рассматривает Влаховича и Ришарлисона на замену Бензема. Усиление атаки – ключевая цель летом
«Реал» интересуется Душаном Влаховичем и Ришарлисоном.
По информации ESPN, «сливочные» считают усиление атакующей линии «ключевой» целью летнего трансферного окна. Нападающий «Ювентуса» Влахович и нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон рассматриваются в числе кандидатов на замену Карима Бензема, который из-за травм сыграл лишь лишь в 12 из 20 матчей «Реала» в чемпионате в нынешнем сезоне.
Единственной заменой 35-летнему форварду по позиции на данный момент является Мариано Диас, который, как сообщалось ранее, покинет клуб по истечении контракта летом 2023 года.
Также сообщается, что «Реал» намерен усилить и другие позиции, в том числе подписать правого вингера, который составил бы конкуренцию Родриго и Федерико Вальверде. В числе вариантов на усиление этой позиции рассматривается вингер «Баварии» Кингсли Коман.
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Сегодня таких футболистов не так много. На ум приходит, разумеется, Месси, но этот вариант невозможен. Феликс, Неймар, тот же Мбаппе, как по мне, куда больше подходят под эту роль, чем условный Влахович.