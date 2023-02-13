«Реал» интересуется и .

По информации ESPN, «сливочные» считают усиление атакующей линии «ключевой» целью летнего трансферного окна. Нападающий «Ювентуса» Влахович и нападающий « » Ришарлисон рассматриваются в числе кандидатов на замену , который из-за травм сыграл лишь лишь в 12 из 20 матчей «Реала» в чемпионате в нынешнем сезоне.

Единственной заменой 35-летнему форварду по позиции на данный момент является Мариано Диас, который, как сообщалось ранее, покинет клуб по истечении контракта летом 2023 года.

Также сообщается, что « » намерен усилить и другие позиции, в том числе подписать правого вингера, который составил бы конкуренцию Родриго и Федерико Вальверде. В числе вариантов на усиление этой позиции рассматривается вингер «Баварии» Кингсли Коман.

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