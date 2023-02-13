«Реал» рассматривает Влаховича и Ришарлисона на замену Бензема. Усиление атаки – ключевая цель летом

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«Реал» интересуется Душаном Влаховичем и Ришарлисоном.

По информации ESPN, «сливочные» считают усиление атакующей линии «ключевой» целью летнего трансферного окна. Нападающий «Ювентуса» Влахович и нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон рассматриваются в числе кандидатов на замену Карима Бензема, который из-за травм сыграл лишь лишь в 12 из 20 матчей «Реала» в чемпионате в нынешнем сезоне.

Единственной заменой 35-летнему форварду по позиции на данный момент является Мариано Диас, который, как сообщалось ранее, покинет клуб по истечении контракта летом 2023 года.

Также сообщается, что «Реал» намерен усилить и другие позиции, в том числе подписать правого вингера, который составил бы конкуренцию Родриго и Федерико Вальверде. В числе вариантов на усиление этой позиции рассматривается вингер «Баварии» Кингсли Коман.

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68 комментариев

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Rustam Abdullayev
Ответ ВандэрФёльдэр
Можно Рэша попробовать чистым напом. Ценник ниже будет чем у Осимхена и Кейна, ну и он сильнее сейчас Ришарлисона с Влаховичем.
Я сомневаюсь что Манчестер отпустить дёшево
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Алексей Гусев
Ответ Recreated
Интересно, дождусь я когда-нибудь российского игрока в Реале? Ну хотя бы лет через 5-7?
так был уже один...
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gPk
Ответ CuauhtemokBlanco
щас бы Влаховича и Йовича сравнивать. конечно, не знаю как сложится карьера первого, но как футболист он на голову выше Йовича
Йович времен Айнтрахта >>>> Влахович
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Артём Толоконников
Ответ Андрей Хенто
Справа есть Родриго, Вальверде, может сыграть Васкес на той позиции, а если еще продлит контракт Асенсио, то вообще будет целая куча игроков.
Хорошо, если и покупать кого-то, то на смену Бенземы и в центр. Хотелось бы увидеть Жоао Феликса, но это вряд ли
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Алексей Гусев
Ответ Милан. Тонали. 8.
Если Ювентус вылетит в серию Б, то Влахович будет хорошим усилением для Реала, но он и рядом не стоит с Бензема....
с молодым Бензема? Вполне, а по поводу "вылетит", ты лечиться не пробовал?
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Vaksinator
Ришарлисон не заслуживает
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NottinghamForest79
мелкий калибр
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Парень со двора Шмурнова
Практика показывает, что в течение уже лет 10 (то есть со времен Игуаина в качестве второго (не по значимости) нападающего) ЦФ, который играет именно роль бомбардира, очень плохо подходит для формации Реала. Нужен нападающий, который гармонично сочетает в себе также роль нападающего в оттяжке и даже «десятки» - с ребятами вроде Вини и Родриго, которые как за счет движения, так и за счет индивидуальных качеств способны завершить атаку, такого рода игрок будет ко двору как никогда.

Сегодня таких футболистов не так много. На ум приходит, разумеется, Месси, но этот вариант невозможен. Феликс, Неймар, тот же Мбаппе, как по мне, куда больше подходят под эту роль, чем условный Влахович.
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Andrey Khapaev
Ответ Андрей Хенто
Отличный вариант для Мадрида, но Де Лаурентис за него потребует просто нереальные деньги, а ведь трансферный бюджет не резиновый, как у Челси. Тем более ещё много позиций требует усиления. Влахович является болельщиком Мадрида, думаю это может сыграть ключевую роль, но Флорентино наверняка будет держать в голове, что уже с одним перспективным сербом связались - Лука Йович и можно снова наступить на те же грабли.
вахахаххахахахахха с каких это пор Влахович стал болельщиком Реала?
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Адепт Суперлиги
Ответ Алексей Гусев
а его продлили??
Продлят, ещё полтора года. Он уроженец Манчестера, прошёл все академии МЮ, популярен в Англии из-за своей общественной деятельности. Его не могут не продлить, но даже если вдруг и не продлят, то ему любой другой гранд АПл даст огромный контракт, зачем ему Реал, это сюр
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Алексей Гусев
Ответ Иван Булкин
Кейна подписывайте! 100 Лямов и у вас на 5 лет топ форвард !
на 5 ли? и 100 лямов? 60-80 более реальная цена для Кейна за год то контракта...
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Причёска Бэйла
Ответ Gregori Milman
Очень интересные кандидаты. Повторюсь, присмотрелся бы к Осимхэну, он просто зверь!
Скорее всего не хотят вести дела с Наполи, так как итальянский клуб заламывает цены на своих игроков.
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Сергей Посохов
Ответ Андрей Хенто
А в чем проявляется его конец? До сих пор играет на очень высоком уровне. Да, провел свой лучший сезон в карьере, тут бесспорно. Но ещё год вполне может отыграть на хорошем уровне, но подмена и будущая замена ему действительно нужна. Вообще у Мадрида много позиций требуют усиления.
Сезон который был якобы лучшим по статистике является обычым сезоном. Просто на фоне лютого фарта в лч это казалось чем то большим. А так да провел почти весь сезон отпахал. Но сейчас наблюдаем последствия этой нагрузки в его возврате. Замена нужна Реалу и уже этим летом, что бы новый форвард спокойно вписался и адаптировался.
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компотик
Родриго это замена Бензема. На подмену лучше взять перспективного напа, сейчас нет никого кто бы подошел на эту позицию учитывая специфику Реала.
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Алексей Гусев
Ответ ВандэрФёльдэр
Можно Рэша попробовать чистым напом. Ценник ниже будет чем у Осимхена и Кейна, ну и он сильнее сейчас Ришарлисона с Влаховичем.
Если Рэша продлят то нереал, есть как СА...Рэш быстрей на левый фланг атаки.
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haymaker
Ответ Recreated
Интересно, дождусь я когда-нибудь российского игрока в Реале? Ну хотя бы лет через 5-7?
Сказано же, в течение двух лет российской клуб ЛЧ возьмёт. Очевидно, потом поедут из Реала в российские клубы, а не наоборот.
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Алексей Гусев
Ответ Адепт Суперлиги
депутата сольют в Мадрид? это нереально на данном этапе. к тому же у него лучший отрезок в карьере
а его продлили??
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Адепт Суперлиги
Ответ Артём Толоконников
не думаю, что Хвича такое про рубин говорил
Ну, конечно имеются ввиду европейские гранды с историей.
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Алексей Гусев
Ответ Pb-SE
Я бы посоветовал Реалу понаблюдать за чемпионатом Кипра.
ага, там сам Кокоша играет)))
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Андрей Хенто
Ответ Артём Толоконников
не сможет ли Хвича справа играть?
Справа есть Родриго, Вальверде, может сыграть Васкес на той позиции, а если еще продлит контракт Асенсио, то вообще будет целая куча игроков.
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Zemanuha
Ответ Gregori Milman
Фланги защиты тоже нужно укрепить
На левый фланг уже купили, точнее вернули Франа Гарсию.
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Артём Толоконников
Ответ Адепт Суперлиги
Ага, весь мир, все футболисты за Реал. Запомните уже, игроки всегда с детства болеют за те клубы, с которыми у них контракты. Когда Влахович переходил в Юве, писали о том, что он мечтал играть за Юве с детства и осуществил мечту. Когда у него не очень пошло в первый год в Юве, кто-то вбросил, что он с детства за Реал. Как можно быть такими наивными и во всё это верить?))
не думаю, что Хвича такое про рубин говорил
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Адепт Суперлиги
Ответ Amalfitano
Влахович вроде как должен подойти Пеалу. Но и Йрвич должен был подойти, а в итоге пшик. А вообще, на рынке сейчас больше топ клубов чем топ футболистов. Вроде бы Коло-Муани и Осимхен тоже в большом порядке, но не факт что они подойдут под футбол папы Карло.
Не факт, что папа Карло останется в Реале на следующий сезон, даже если выиграет ЛЧ. Мне кажется, он уже думает о пенсии всерьёз.
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Артём Толоконников
Ответ Андрей Хенто
Я в курсе, но на фланге Хвичи играет Винисиус и этот трансфер ещё менее вероятен, чем приобретение Осимхена.
не сможет ли Хвича справа играть?
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Pb-SE
Я бы посоветовал Реалу понаблюдать за чемпионатом Кипра.
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