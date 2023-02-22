Где смотреть Партизан – Шериф, во сколько прямая трансляция матча, Лига конференций УЕФА 23 февраля

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В четверг, 23 февраля, сыграют Партизан и Шериф в рамках Лиги Конференций УЕФА.

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Во сколько играют Партизан – Шериф

  • Начало матча запланировано на 20:45 по московскому времени.

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Прогноз на матч Партизан – Шериф

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