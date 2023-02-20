«В День защитника Отечества динамовцы не должны подвести защитников Отечества». Степашин о матче с «Крыльями»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Динамо Москва Сергей Степашин Футбол

Сергей Степашин высказался о предстоящем матче «Динамо» в Фонбет Кубке России. 

– «Динамо» в четверг играет первый матч с «Крыльями Советов».

– Да, в День защитника Отечества, кстати… Так что динамовцы не должны подвести защитников Отечества…

– Команда готова?

– Готова.

– А как вам схема розыгрыша Куба России? Теперь командам играть по два матча друг с другом?

– Кстати, это было предложение как раз руководства «Динамо». Павел Пивоваров, президент клуба, вышел с предложением, исполком РФС поддержал нас в связи с тем, что мы не играем теперь, к сожалению, в Европе, возникают большие паузы, и нужно было каким-то образом компенсировать то время, которое мы упускаем.

Это нужно и для болельщиков, и для футболистов, чтобы они были в тонусе. И, по-моему, это интересно. По крайней мере, до зимней паузы на кубковые матчи и на наш динамовский стадион, и на другие приходило достаточно много болельщиков. Как ни странно, Fan ID не распространяется на кубковые матчи, поэтому, я думаю, на Кубок, может, даже будет ходить больше людей, чем на первенство страны.

– Мы с вами ставим на Кубок?

– Что значит ставим на Кубок? За Кубок будем бороться, и за тройку в чемпионате, как минимум, будем бороться. Для этого у «Динамо» есть все возможности. У нас такие задачи были поставлены советом директоров, об этом знают и тренеры, и футболисты.

Важно еще, чтобы была хорошая игра. Чтобы она радовала болельщиков. В это непростое время для страны, нужны такие серьезные соревнования, где можно показать, что спортивный дух в нашей стране существует и никуда не пропал, – сказал член совета директоров «Динамо».

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34 комментария

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rarog
Пока что,конечно,главное достижение российской власти за 23 года- это Победа в Великой Отечественной
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pazo
А нападающих отечества можно подвести?
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Darken United
Вперёд Динамо мы в вас верим!
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argentina10
Ответ tyuiop tyuiop
менты защищают только себя
ну да, только, если, в жопу клюнет петух, сразу все к ментам бегут..
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OldRedWhite
Ответ Катя СПб
Да у некоторых условный рефлекс, как у собак Павлова. Мой аккаунт - как внешний раздражитель для собак. Увидел - нажал минус. ))
Собаки Баскервилей !
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argentina10
ну вот видно, что чемп скоро возобновится, Степашин заговорил..
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Честный контроль
Динамо 10 ноября должны были не подводить. А 23го февраля, как раз Крылья Советов не должны посрамиться.
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Катя СПб
Ответ OldRedWhite
Кто Вас минусует ? Сторонники какого из овощей ? )))
Да у некоторых условный рефлекс, как у собак Павлова. Мой аккаунт - как внешний раздражитель для собак. Увидел - нажал минус. ))
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добрый грек
Полузащитников отечества тоже подводить не стоит, я так думаю.
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Mihel
И сколько динамовцев отдало долг Родине службой в армии?
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Okaka
а причем тут менты
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MstAndreev
Степашинский сглаз. Теперь хорошо, если меньше трех пропустят)
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Павел Мельников
Ответ OldRedWhite
Мог быть нашим президентом этот человек !
Более системного, целиком отдающего себя номенклатуре персонажа трудно представить. А потому безыдейного.
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OldRedWhite
Ответ Катя СПб
"Хрен редьки не слаще"
Кто Вас минусует ?
Сторонники какого из овощей ? )))
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Dan Kennedy
День Динамо 10 ноября.

Динамо короче не должно подвести ЦСКА, выиграть у Крыльев, чтобы тебе победили Краснодар. Все верно понял?
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Zenith forever
Как я понимаю, Крылья - это наша славная авиация, защитники Отечества, а Динамо - войска НКВД, тоже должны быть защитники :-)))
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Павел Мельников
Степашин - классический российский чиновник 21 века. С первой должностью в молодости "заместитель заведующего кафедрой истории КПСС".
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инок
Степашин промямлил дежурные фразы, только и всего
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tyuiop tyuiop
Ответ Savarona25
Хорошо хоть речь идет о мирном футбольном поле. А то вот раньше в советский период плохо подготовленные военные наступления планировали к разным датам. Что напрямую сказывалось на результатах и потерях.
а сейчас что не так?
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tyuiop tyuiop
менты защищают только себя
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WhatZ
Я что-то не понимаю: А почему по его логике Крылья должны "подвести защитников Отечества"? Или в самарском клубе играют какие-то неправильные футболисты?
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Катя СПб
Ответ OldRedWhite
Мог быть нашим президентом этот человек !
"Хрен редьки не слаще"
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evil
Как говорит мой дед - я твой дед
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HI MARS
Они опорочили и день защитника отечества,и день победы
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Вечно Молодой
в таком случае, пусть с оружием в руках выходят)
0
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