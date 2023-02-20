«В День защитника Отечества динамовцы не должны подвести защитников Отечества». Степашин о матче с «Крыльями»

высказался о предстоящем матче «Динамо» в Фонбет Кубке России.

– «Динамо» в четверг играет первый матч с «Крыльями Советов».

– Да, в День защитника Отечества, кстати… Так что динамовцы не должны подвести защитников Отечества…

– Команда готова?

– Готова.

– А как вам схема розыгрыша Куба России? Теперь командам играть по два матча друг с другом?

– Кстати, это было предложение как раз руководства «Динамо». Павел Пивоваров, президент клуба, вышел с предложением, исполком РФС поддержал нас в связи с тем, что мы не играем теперь, к сожалению, в Европе, возникают большие паузы, и нужно было каким-то образом компенсировать то время, которое мы упускаем.

Это нужно и для болельщиков, и для футболистов, чтобы они были в тонусе. И, по-моему, это интересно. По крайней мере, до зимней паузы на кубковые матчи и на наш динамовский стадион, и на другие приходило достаточно много болельщиков. Как ни странно, Fan ID не распространяется на кубковые матчи, поэтому, я думаю, на Кубок, может, даже будет ходить больше людей, чем на первенство страны.

– Мы с вами ставим на Кубок?

– Что значит ставим на Кубок? За Кубок будем бороться, и за тройку в чемпионате, как минимум, будем бороться. Для этого у «Динамо» есть все возможности. У нас такие задачи были поставлены советом директоров, об этом знают и тренеры, и футболисты.

Важно еще, чтобы была хорошая игра. Чтобы она радовала болельщиков. В это непростое время для страны, нужны такие серьезные соревнования, где можно показать, что спортивный дух в нашей стране существует и никуда не пропал, – сказал член совета директоров « ».