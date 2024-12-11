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  • Тренер «Зенита» Оливейра о Соболеве: «Не вытягивает пока – долго был без тренировок с командой. Иногда слишком хочет показать, что он хороший футболист»
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Тренер «Зенита» Оливейра о Соболеве: «Не вытягивает пока – долго был без тренировок с командой. Иногда слишком хочет показать, что он хороший футболист»

Помощник Сергея Семака высказался о результативности Александра Соболева.

Нападающий «Зенита» провел 12 матчей в Мир РПЛ, не отличившись результативными действиями.

«У Саши проблема в том, что он долго был без тренировок с командой. Заниматься индивидуально – это совсем другая история. Тем более, наши тренировки отличаются – мы стараемся тренироваться достаточно интенсивно, чтобы все были в хорошей форме. А у Саши, к сожалению, даже сборов не было. Поэтому он не вытягивает пока.

И есть еще тактические моменты – где он должен находиться, какие у нас принципы игры. Это со временем нарабатывается. Сейчас будут зимние сборы, дай бог, все получится.

Понятно, что есть давление от наших болельщиков. Но мне показалось, что это дает Саше больше эмоций и желания. Он немножко даже перебарщивает с эмоциями, нужно быть более спокойным. Иногда есть ситуации, когда он слишком хочет показать, что он хороший футболист», – сказал тренер «Зенита» Вильям Оливейра в интервью пресс-службе клуба.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
logoЗенит
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Соболев
logoтактика
logoВильям Оливейра
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