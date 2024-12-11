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10 фанатов «МЮ» арестованы за драку с болельщиками «Твенте» в сентябре. Полиция Манчестера провела серию рейдов перед дерби с «Сити»

10 фанатов «Манчестер Юнайтед» были арестованы за драку с болельщиками «Твенте».

Полиция Манчестера провела серию утренних рейдов после получения информации об организованной драке фанатов, которая состоялась на пустыре в сентябре. 25 сентября «Манчестер Юнайтед» и «Твенте» сыграли вничью (1:1) в матче Лиги Европы, проходившем в Манчестере.

Сообщается, что две группы, в которые вошли около 40 болельщиков в балаклавах начали столкновение, которое было спланировано заранее. Драка велась голыми руками без применения оружия, однако напуганные свидетели вызвали полицию. Вскоре беспорядки вспыхнули снова в пабе в центре Манчестера. Предполагается, что группа ультрас «Юнайтед» последовала за нидерландцами и совершила еще одно нападение, из-за чего сотрудникам бара пришлось искать укрытие.

Полиция начала расследование и изучила записи видеонаблюдения с мест случившегося.

В ходе широкомасштабной операции в эти выходные был задержан ряд подозреваемых, включая 64-летнего мужчину. Задержанных арестовали на сутки, пока продолжается расследование. Большинство, скорее всего, будут освобождены под залог и подвергнуты ряду строгих мер, которые, вероятно, не позволят им присутствовать на воскресном манчестерском дерби на стадионе «Манчестер Сити».

«Поскольку до манчестерского дерби осталось всего несколько дней, это еще одно серьезное напоминание о том, что насилие любого рода, связанное с футболом или нет, не будет допускаться», – сказал представитель полиции Манчестера.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
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