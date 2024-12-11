Суперкубок Германии будет носить имя Беккенбауэра
Суперкубок Германии будет носить имя Франца Беккенбауэра.
Об этом сообщает BILD. Базовое соглашение уже достигнуто, остальные формальности будут улажены в ближайшее время.
Экс-футболист «Баварии» и сборной Германии, чемпион мира и Европы, двукратный обладатель «Золотого мяча» Франц Беккенбауэр скончался 7 января 2024 года в возрасте 78 лет после тяжелой болезни. Ранее «Бавария» вывела из обращения 5-й номер Беккенбауэра.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport Bild
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем