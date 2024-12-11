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Суперкубок Германии будет носить имя Беккенбауэра

Суперкубок Германии будет носить имя Франца Беккенбауэра.

Об этом сообщает BILD. Базовое соглашение уже достигнуто, остальные формальности будут улажены в ближайшее время.

Экс-футболист «Баварии» и сборной Германии, чемпион мира и Европы, двукратный обладатель «Золотого мяча» Франц Беккенбауэр скончался 7 января 2024 года в возрасте 78 лет после тяжелой болезни. Ранее «Бавария» вывела из обращения 5-й номер Беккенбауэра.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport Bild
logoФранц Беккенбауэр
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoСуперкубок Германии
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