Суперкубок Германии будет носить имя Беккенбауэра

Суперкубок Германии будет носить имя Франца Беккенбауэра.

Об этом сообщает BILD. Базовое соглашение уже достигнуто, остальные формальности будут улажены в ближайшее время.

Экс-футболист «Баварии» и сборной Германии, чемпион мира и Европы, двукратный обладатель «Золотого мяча» Франц Беккенбауэр скончался 7 января 2024 года в возрасте 78 лет после тяжелой болезни. Ранее «Бавария » вывела из обращения 5-й номер Беккенбауэра.