Маунт считает, что «Челси» его не ценит. Хавбек хотел повышения зарплаты в 3 раза с 80 тысяч фунтов, а ему дают меньше, чем новичкам
Будущее Мэйсона Маунта в «Челси» пока выглядит неопределенным.
Лондонцам не удается достичь прогресса в переговорах о новом контракте с 24-летним игроком, сообщает Daily Mail. Срок нынешнего соглашения рассчитан до июня 2024 года.
«Челси» поставил переговоры с Маунтом после того, как он отклонил предложение о продлении контракта. Мэйсон почувствовал, что его ценят меньше других лидеров команды и новичков.
По нынешнему контракту Маунт получает 80 тысяч фунтов в неделю. Игрок хочет, чтобы по новому соглашению «Челси» утроил ему зарплату, однако клуб предложил ему куда более низкую зарплату, чем некоторым новичкам (например, Рахиму Стерлингу).
Ожидается, что в какой-то момент переговоры продолжатся. Только в январе «Челси» потратил более 300 млн фунтов на трансферы. Несмотря на это, руководство клуба считает выпускников академии – таких, как Маунт, – важной частью будущего «Челси».
После покупок Энцо Фернандеса за 107 млн фунтов и Михаила Мудрика за 89 млн фунтов Мэйсон сомневается в своем статусе в клубе.
Ранее сообщалось, что в приобретении Маунта заинтересован «Ливерпуль».
В этом сезоне на счету атакующего полузащитника 3 гола и 3 результативные передачи в 28 матчах за «Челси» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.
Думаю, Маунта с руками и ногами заберут топы АПЛ или Ливерпуль.
Сегодня Маунт недоволен
То ли ещё будет!
Хотя Маунт после ЛЧ как минимум не растет, а скорее даже деградирует.