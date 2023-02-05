Маунт считает, что «Челси» его не ценит. Хавбек хотел повышения зарплаты в 3 раза с 80 тысяч фунтов, а ему дают меньше, чем новичкам

Будущее Мэйсона Маунта в « » пока выглядит неопределенным.

Лондонцам не удается достичь прогресса в переговорах о новом контракте с 24-летним игроком, сообщает Daily Mail. Срок нынешнего соглашения рассчитан до июня 2024 года.

«Челси» поставил переговоры с Маунтом после того, как он отклонил предложение о продлении контракта. Мэйсон почувствовал, что его ценят меньше других лидеров команды и новичков.

По нынешнему контракту Маунт получает 80 тысяч фунтов в неделю. Игрок хочет, чтобы по новому соглашению «Челси» утроил ему зарплату, однако клуб предложил ему куда более низкую зарплату, чем некоторым новичкам (например, Рахиму Стерлингу).

Ожидается, что в какой-то момент переговоры продолжатся. Только в январе «Челси» потратил более 300 млн фунтов на трансферы. Несмотря на это, руководство клуба считает выпускников академии – таких, как Маунт, – важной частью будущего «Челси».

После покупок Энцо Фернандеса за 107 млн фунтов и Михаила Мудрика за 89 млн фунтов Мэйсон сомневается в своем статусе в клубе.

Ранее сообщалось, что в приобретении Маунта заинтересован «Ливерпуль».

В этом сезоне на счету атакующего полузащитника 3 гола и 3 результативные передачи в 28 матчах за «Челси» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.