Маунт считает, что «Челси» его не ценит. Хавбек хотел повышения зарплаты в 3 раза с 80 тысяч фунтов, а ему дают меньше, чем новичкам

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Будущее Мэйсона Маунта в «Челси» пока выглядит неопределенным.

Лондонцам не удается достичь прогресса в переговорах о новом контракте с 24-летним игроком, сообщает Daily Mail. Срок нынешнего соглашения рассчитан до июня 2024 года.

«Челси» поставил переговоры с Маунтом после того, как он отклонил предложение о продлении контракта. Мэйсон почувствовал, что его ценят меньше других лидеров команды и новичков.

По нынешнему контракту Маунт получает 80 тысяч фунтов в неделю. Игрок хочет, чтобы по новому соглашению «Челси» утроил ему зарплату, однако клуб предложил ему куда более низкую зарплату, чем некоторым новичкам (например, Рахиму Стерлингу).

Ожидается, что в какой-то момент переговоры продолжатся. Только в январе «Челси» потратил более 300 млн фунтов на трансферы. Несмотря на это, руководство клуба считает выпускников академии – таких, как Маунт, – важной частью будущего «Челси».

После покупок Энцо Фернандеса за 107 млн фунтов и Михаила Мудрика за 89 млн фунтов Мэйсон сомневается в своем статусе в клубе.

Ранее сообщалось, что в приобретении Маунта заинтересован «Ливерпуль».

В этом сезоне на счету атакующего полузащитника 3 гола и 3 результативные передачи в 28 матчах за «Челси» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.

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27 комментариев

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NottinghamForest79
кому ты нужен бегунок.. ток пэлас и мойесу
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Григорий Геник
Дэйли мэйл это конечно сильно
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Shuller18
Ответ Secret365
Кто такой Стерлинг и Маунт . Пусть хотя бы 30% от уровня Стерлинга покажет и будет зп. А так за 28 матчей 3+3 для атакующего игрока просто смешно. Для него и 80 много в неделю. Уровень Маунта не топ клуб, уровень середняка АПЛ максимум. Когда увидел его цену на трансфермаркет это пиз..ц. Он должен за 28 матчей 10+10 делать в таком то клубе минимум
Сколько по гол+пас оформил Стерлинг в этом сезоне? В прошлом Маунт как раз имел те цифры, о которых ты говоришь, сейчас всем футболистам Челси тяжело
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Алексей Микитенко
Итак, зп у маунта сейчас меньше чем у чуквумеки, рлч, бадиашиля, пулишича, обамы, кукурельи, хаверца. Логично, что игрок, который до этого сезона тащил на себе клуб хочет солидную прибавку, которая бы показала, что он точно лучше и важнее этих пассажиров. Адекватно с позиции руководства клуба было бы дать ему как и Рису Джеймсу 250к, и как раз эта сумма и фигурирует в новости. Не понимаю позицит менеджмента.
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Shuller18
Имеет право возмущаться Мэйсон. Какой же бардак в клубе
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Secret365
Кто такой Стерлинг и Маунт . Пусть хотя бы 30% от уровня Стерлинга покажет и будет зп. А так за 28 матчей 3+3 для атакующего игрока просто смешно. Для него и 80 много в неделю. Уровень Маунта не топ клуб, уровень середняка АПЛ максимум. Когда увидел его цену на трансфермаркет это пиз..ц. Он должен за 28 матчей 10+10 делать в таком то клубе минимум
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QWertY
Ответ Владимир Суходолин
А Джон Терри тогда кто?
Посредственная деревяха)
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glock17
С одной стороны Маунт не наиграл на такое повышение в этом сезоне, с другой стороны какого лешего надо было тащить бестолкового Стерлинга и делать ему такую личку. Вот пускай руководство сейчас проявляет чудеса эквилибристики
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Владимир Суходолин
Ответ QWertY
Ну так то прав. Маунт лучший воспитанник в истории Челси, а с ним обращаются как с каким нибудь Джилободжи
А Джон Терри тогда кто?
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V Galperin
Когда в команде начинается "меряние" зарплатами это первый признак нездоровой ситуации в клубе. Либо приведите зарплатную ведомость в соответствии с вкладом игрока в успехи клуба, либо продавайте игроков, не отвечающих игрой, достойной той зарплаты, которые они получают. Если пошёл такой раздрай, то ждать хорошей игры вряд ли стоит при любом тренере.
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emptinesspetr
А ведь там еще Нкунку подъедет.

Думаю, Маунта с руками и ногами заберут топы АПЛ или Ливерпуль.
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Muhammad Juraev
Ответ Алексей Попов
Там сейчас столько футболистов, что нынешнее руководство Маунта продаст. Не хотелось бы конечно
Маунт лучше Энцо и Мудрика!
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9wkbc9rjcb
Современный Челси он такой, куча денег на мудриков игры нет, от фулхемов дома отскочили, три состава, а играть некому, Тухель бы с таким составом навел порядок!
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Бухгалтер2021
6 924 800 рублей в неделю чем не доволен?я согласен бы
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Матвей Медведев
Ответ zer
а это элементарный менеджмент команды: когда делаешь новичкам большую зп, а на старожилах экономишь будут вот такие недовольства. ещё ладно если новичок - Мбаппе, но когда ребята попроще, то вопросы возникают. это просто человеческая природа
Халк для РФПЛ был как мбаппе, вопросы возникают всегда. наверное и тогда и тут правильный путь – избавляться от старожилов
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Милан Тео 19
Маунт лучший игрок Челси как и Хаверц, а они какому-то днарю Кукурелью больше платят, ну просто 🤡🤡🤡
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zer
Ответ ALMANAC
Философия Игоря Денисова в действии
а это элементарный менеджмент команды: когда делаешь новичкам большую зп, а на старожилах экономишь будут вот такие недовольства. ещё ладно если новичок - Мбаппе, но когда ребята попроще, то вопросы возникают. это просто человеческая природа
+23
0
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ALMANAC
Философия Игоря Денисова в действии
+9
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Aleksey Yashin
Вчера Обамеянг был шокирован
Сегодня Маунт недоволен
То ли ещё будет!
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Born is the King
Маунту нужно уходить. Думаю как игрок очень подходит реалу. Не хочется, чтобы такой физрук как Грэм Мостовой уничтожил такой талант
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Акира_1
Зарплата Стерлинга действительно выглядит неадекватно, но Маунт в этом сезоне точно не наиграл на повышение контракта. Только в матче с Фулхэмом куча брака.
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Romikoff123
Я бы очень хотел, чтобы этот парень всю карьеру в Челси провел
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deadjoker
Источник новости надежен как швейцарские часы. :)

Хотя Маунт после ЛЧ как минимум не растет, а скорее даже деградирует.
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KerroChelsea
Нужно дать максимально высокую и возможную зарплату ему.
0
-3
-3
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DolJun
о, утки от дейли мейл подъехали
0
-6
-6
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