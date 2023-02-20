Хави о Роберто после 1+1 с «Кадисом»: «Критика Серджи – одна из самых несправедливых вещей, что я видел»

похвалил Серджи Роберто и заявил, что не понимает, почему его критикуют.

Во вчерашней игре 22-го тура между «Барселоной» и « » (2:0) испанец забил победный гол и сделал результативную передачу на Роберта Левандовского.

«Критика Серджи Роберто – одна из самых несправедливых вещей, что я видел за всю карьеру. Это воспитанник «Барселоны», который всегда думает о команде, он очень альтруистичен. Для «Барсы» он очень важен. К нему очень несправедливы. Он никогда меня не подводил. Вижу, что он доволен и счастлив. Считаю Серджи очень надежным игроком.

Я вижу, как Серджи Роберто тренируется, как проявляет себя в матчах. Вот почему я считаю, что его несправедливо критикуют. Я такое уже видел – с Карлосом Марченой в сборной Испании.

Критика Серджи Роберто – одна из самых несправедливых вещей в моей карьере», – сказал главный тренер «Барселоны».

Статистику 31-летнего полузащитника можно изучить здесь.