Хави о Роберто после 1+1 с «Кадисом»: «Критика Серджи – одна из самых несправедливых вещей, что я видел»
Хави похвалил Серджи Роберто и заявил, что не понимает, почему его критикуют.
Во вчерашней игре 22-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Кадисом» (2:0) испанец забил победный гол и сделал результативную передачу на Роберта Левандовского.
«Критика Серджи Роберто – одна из самых несправедливых вещей, что я видел за всю карьеру. Это воспитанник «Барселоны», который всегда думает о команде, он очень альтруистичен. Для «Барсы» он очень важен. К нему очень несправедливы. Он никогда меня не подводил. Вижу, что он доволен и счастлив. Считаю Серджи очень надежным игроком.
Я вижу, как Серджи Роберто тренируется, как проявляет себя в матчах. Вот почему я считаю, что его несправедливо критикуют. Я такое уже видел – с Карлосом Марченой в сборной Испании.
Критика Серджи Роберто – одна из самых несправедливых вещей в моей карьере», – сказал главный тренер «Барселоны».
Статистику 31-летнего полузащитника можно изучить здесь.
4 комментария