«Барселона» выиграла 16 из 18 последних матчей, поражений нет с октября. В Ла Лиге – 7 побед подряд

«Барселона» продолжает идти без поражений после проигрыша «Баварии» 26 октября.

Команда Хави победила « » (2:0) в 22-м туре чемпионата .

Серия каталонцев без поражений достигла 18 матчей: они победили 16 раз и дважды сыграли вничью. В Ла Лиге «блауграна» выиграла 7 раз подряд, пропустив только 1 гол.

Далее « » выступит в гостях у «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы – это случится 23 февраля.