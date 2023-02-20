«Барселона» выиграла 16 из 18 последних матчей, поражений нет с октября. В Ла Лиге – 7 побед подряд
«Барселона» продолжает идти без поражений после проигрыша «Баварии» 26 октября.
Команда Хави победила «Кадис» (2:0) в 22-м туре чемпионата Испании.
Серия каталонцев без поражений достигла 18 матчей: они победили 16 раз и дважды сыграли вничью. В Ла Лиге «блауграна» выиграла 7 раз подряд, пропустив только 1 гол.
Далее «Барселона» выступит в гостях у «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы – это случится 23 февраля.
болею за команду с 90 го года.
помню провалы. помню финал с Миланом 0-4...
помню победы. НО...
сезон когда Барса вообще не проиграла не один матч... потом требл... и за сезон выиграла все турниры в которых участвовала...
эээх... Хави, пожалуйста верни нам ту Барсу!
походу ты на верном пути
Сделали все за последние 5 минут первого тайма и доигрывали матч.
Дальше - ехать в Манчестер за победой, хоть и МЮ не даст этого сделать легко.