«Барселона» выиграла 16 из 18 последних матчей, поражений нет с октября. В Ла Лиге – 7 побед подряд

Теги Барселона Хави Ла Лига Лига Европы УЕФА Кадис Футбол

«Барселона» продолжает идти без поражений после проигрыша «Баварии» 26 октября.

Команда Хави победила «Кадис» (2:0) в 22-м туре чемпионата Испании.

Серия каталонцев без поражений достигла 18 матчей: они победили 16 раз и дважды сыграли вничью. В Ла Лиге «блауграна» выиграла 7 раз подряд, пропустив только 1 гол.

Далее «Барселона» выступит в гостях у «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы – это случится 23 февраля.

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13 комментариев

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vottakoi!
Ответ Кукич
Оптимист.Барса так то сыграет против Мю полуторным составом.Вся полузащита Педри,Гави,Усман и Бускетс отсутствует за исключением блондина
Бускетс будет в строю
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Футбол_это_жизнь
Ответ Бускетс это позиция
Ничья с Эспаньолом прям как кость в горле
Ага обе ничьи это когда Хаби Алонсо забил гол и привёз гол )))
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rigobersong
Ответ Бускетс это позиция
Ничья с Эспаньолом прям как кость в горле
Совершенно левая пенка спасла Эспанлол:)
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Кукич
Ответ Кирилл
2 сезона подряд теряли дома очки с Кадисом, а сейчас победили спокойно и на классе. Сделали все за последние 5 минут первого тайма и доигрывали матч. Дальше - ехать в Манчестер за победой, хоть и МЮ не даст этого сделать легко.
Оптимист.Барса так то сыграет против Мю полуторным составом.Вся полузащита Педри,Гави,Усман и Бускетс отсутствует за исключением блондина
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Кукич
Жаль что в матче против мумушек Барса будет играть без основной полузащиты Педри,Гави,Дембеле. У Бускетса также будет ограниченное время и после травмы
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Barsa! bolshe chem klub
Барселона.

болею за команду с 90 го года.
помню провалы. помню финал с Миланом 0-4...

помню победы. НО...

сезон когда Барса вообще не проиграла не один матч... потом требл... и за сезон выиграла все турниры в которых участвовала...

эээх... Хави, пожалуйста верни нам ту Барсу!

походу ты на верном пути
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Alejandro_27
Если журналисты спросят у Хави про оборонительный футбол во втором тайме, то что он опять скажет мы играем постоянно в атакующий футбол))
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Burel
в пригороде Мадрида всё так же холодно: минус 8
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-1
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falkao2013
Ответ Бускетс это позиция
Ничья с Эспаньолом прям как кость в горле
Сейчас бы ещё плюсом два очка. Нелепая ничья.
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Кот Ученый
а вот с научно доказанным гоатом роналду барса выиграла бы все матчи в сезоне со счетом 3:0 и в каждом величайший (официально между прочим, ученые установили) оформил бы по хет-трику
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Maksonov
Отличный результат!
+1
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Кирилл
2 сезона подряд теряли дома очки с Кадисом, а сейчас победили спокойно и на классе.
Сделали все за последние 5 минут первого тайма и доигрывали матч.

Дальше - ехать в Манчестер за победой, хоть и МЮ не даст этого сделать легко.
+6
-1
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Бускетс это позиция
Ничья с Эспаньолом прям как кость в горле
+6
-1
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