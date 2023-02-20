Хави о 2:0 с «Кадисом»: «Барселона» хорошо провела 1-й тайм, но замедлилась из-за усталости во 2-м»

Теги Барселона Хави Ла Лига Кадис Серджи Роберто Эрик Гарсия Футбол

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча с «Кадисом» (2:0) в Ла Лиге.

«Первый тайм получился очень хорошим. Во втором мы замедлились, но это естественно. Мы много играем и очень сильно устали. Но мы победили и не пропустили.

Серджи Роберто способен играть на разных позициях, и это прекрасно для тренера.

Те, кто играет не так часто, хорошо проявили себя. Эрик Гарсия был очень хорош», – сказал Хави.

«Барселона» выиграла 16 из 18 последних матчей, поражений нет с октября. В Ла Лиге – 7 побед подряд

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дима Берин
В этот момент Тен Хаг, говорит, что все норм, играть каждые 3.4 дня нормальная практика.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Flow market Victor Mercedes
Играя в таком темпе не удивительно что устали
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
Маэстро не перестает радовать результатом)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Barca
Конечно надо было чуток сбавить обороты, ибо не забываем!
У нас на днях матч на Олд Траффорд
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий