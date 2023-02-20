Хави о 2:0 с «Кадисом»: «Барселона» хорошо провела 1-й тайм, но замедлилась из-за усталости во 2-м»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча с « » (2:0) в Ла Лиге.

«Первый тайм получился очень хорошим. Во втором мы замедлились, но это естественно. Мы много играем и очень сильно устали. Но мы победили и не пропустили.

способен играть на разных позициях, и это прекрасно для тренера.

Те, кто играет не так часто, хорошо проявили себя. был очень хорош», – сказал .

«Барселона» выиграла 16 из 18 последних матчей, поражений нет с октября. В Ла Лиге – 7 побед подряд