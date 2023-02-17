Чемпионат Испании. «Жирона» примет «Альмерию», «Реал» сыграет с «Осасуной» завтра, «Барселона» с «Кадисом» – в воскресенье

Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Осасуна Севилья Сельта Вильярреал Хетафе Атлетико Атлетик Мальорка Бетис Эспаньол Реал Сосьедад Ла Лига результаты Вальядолид Альмерия Кадис Райо Вальекано Эльче Жирона Футбол

«Жирона» примет «Альмерию» в стартовом матче 22-го тура Ла Лиги.

В субботу «Сосьедад» примет «Сельту», «Реал» сыграет с «Осасуной» на выезде. 

В воскресенье «Атлетико» примет «Атлетик», «Барселона» будет противостоять «Кадису». 

В заключительном матче тура в понедельник встретятся «Хетафе» и «Валенсия». 

Чемпионат Испании

22-й тур

Жирона – Альмерия
Дата проведения
17 февраля, 23.00, «Монтиливи»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Реал Сосьедад – Сельта
Дата проведения
18 февраля, 16.00, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бетис – Вальядолид
Дата проведения
18 февраля, 18.15, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Мальорка – Вильярреал
Дата проведения
18 февраля, 20.30, «Сон Моиш»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Осасуна – Реал Мадрид
Дата проведения
18 февраля, 23.00, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эльче – Эспаньол
Дата проведения
19 февраля, 16.00, «Мартинес Валеро»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Райо Вальекано – Севилья
Дата проведения
19 февраля, 18.15, «Кампо де Вальекас»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Атлетико – Атлетик
Дата проведения
19 февраля, 20.30, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Барселона – Кадис
Дата проведения
19 февраля, 23.00, «Камп Ноу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Хетафе – Валенсия
Дата проведения
20 февраля, 23.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Совесть Черданцева
Ответ белошип
Удачи Кадису Все-таки играют против клуба,который официально признан самым судейским в мире)
Говорит фанат команды, которая из метровых оффсайдов забивала Баварии в ЛЧ, у которой в сезоне 16/17 были мячи из оффсайда в Ла Лиге. Что об этом молчишь? Боишься?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
белошип
Удачи Кадису
Все-таки играют против клуба,который официально признан самым судейским в мире)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Барселона удачи и победы!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Altyn Asyr
вотэтодаа...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий