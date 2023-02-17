Чемпионат Испании. «Жирона» примет «Альмерию», «Реал» сыграет с «Осасуной» завтра, «Барселона» с «Кадисом» – в воскресенье
«Жирона» примет «Альмерию» в стартовом матче 22-го тура Ла Лиги.
В субботу «Сосьедад» примет «Сельту», «Реал» сыграет с «Осасуной» на выезде.
В воскресенье «Атлетико» примет «Атлетик», «Барселона» будет противостоять «Кадису».
В заключительном матче тура в понедельник встретятся «Хетафе» и «Валенсия».
22-й тур
- Дата проведения
- 17 февраля, 23.00, «Монтиливи»
- Дата проведения
- 18 февраля, 16.00, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 18 февраля, 18.15, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 18 февраля, 20.30, «Сон Моиш»
- Дата проведения
- 18 февраля, 23.00, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 19 февраля, 16.00, «Мартинес Валеро»
- Дата проведения
- 19 февраля, 18.15, «Кампо де Вальекас»
- Дата проведения
- 19 февраля, 20.30, «Ванда Метрополитано»
- Дата проведения
- 19 февраля, 23.00, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 20 февраля, 23.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Все-таки играют против клуба,который официально признан самым судейским в мире)