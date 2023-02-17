Чемпионат Испании. «Жирона» примет «Альмерию», «Реал» сыграет с «Осасуной» завтра, «Барселона» с «Кадисом» – в воскресенье

« » примет «Альмерию» в стартовом матче 22-го тура Ла Лиги.

В субботу « » примет «Сельту», « » сыграет с «Осасуной» на выезде.

В воскресенье « » примет «Атлетик», « » будет противостоять « ».

В заключительном матче тура в понедельник встретятся «Хетафе» и «Валенсия».

22-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги