«Рома» вышла на 3-е место в Серии А. Команда Моуринью проиграла только «Наполи» за последние 10 игр в чемпионате

Теги Рома Милан Аталанта Жозе Моуринью серия А Италия Верона Футбол

«Рома» поднялась на третье место в таблице чемпионата Италии по итогам 23-го тура.

Команда Жозе Моуринью обыграла «Верону» (1:0), а опережавшая ее «Аталанта» потерпела поражение от «Лечче» (1:2).

На данный момент у римлян 44 очка, они опережают «Милан» по дополнительным показателям.

За последние 10 игр в Серии А «волки» проиграли лишь раз – лидирующему «Наполи» (1:2) 29 января. Также на этом отрезке у них 5 побед и 4 ничьих.

Далее «Рома» в рамках чемпионата выступит в гостях у «Кремонезе» – это случится 28 февраля.

Моуринью спросили про «особенный» вечер после 0:1 от «Зальцбурга». Его реакция как всегда прекрасна

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3 комментария

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RAMIK
Им бы состав летом усилить и можно бороться за титул. 3-4 игрока необходимо для этого уровня.
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Gaz_11
сколько бы хейтеры не «мочили» Моура..
всё таки он тренер экстра-класса!
всегда рад за него 🙌🏻
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Владимир Владимирович
Если Моур финиширует в топ 4 , то он ещё жив )
+8
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