«Рома» вышла на 3-е место в Серии А. Команда Моуринью проиграла только «Наполи» за последние 10 игр в чемпионате

«Рома» поднялась на третье место в таблице чемпионата Италии по итогам 23-го тура.

Команда Жозе Моуринью обыграла «Верону» (1:0), а опережавшая ее « » потерпела поражение от «Лечче» (1:2).

На данный момент у римлян 44 очка, они опережают « » по дополнительным показателям.

За последние 10 игр в Серии А «волки» проиграли лишь раз – лидирующему «Наполи» (1:2) 29 января. Также на этом отрезке у них 5 побед и 4 ничьих.

Далее « » в рамках чемпионата выступит в гостях у «Кремонезе» – это случится 28 февраля.

Моуринью спросили про «особенный» вечер после 0:1 от «Зальцбурга». Его реакция как всегда прекрасна