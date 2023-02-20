«Рома» вышла на 3-е место в Серии А. Команда Моуринью проиграла только «Наполи» за последние 10 игр в чемпионате
«Рома» поднялась на третье место в таблице чемпионата Италии по итогам 23-го тура.
Команда Жозе Моуринью обыграла «Верону» (1:0), а опережавшая ее «Аталанта» потерпела поражение от «Лечче» (1:2).
На данный момент у римлян 44 очка, они опережают «Милан» по дополнительным показателям.
За последние 10 игр в Серии А «волки» проиграли лишь раз – лидирующему «Наполи» (1:2) 29 января. Также на этом отрезке у них 5 побед и 4 ничьих.
Далее «Рома» в рамках чемпионата выступит в гостях у «Кремонезе» – это случится 28 февраля.
Моуринью спросили про «особенный» вечер после 0:1 от «Зальцбурга». Его реакция как всегда прекрасна
всё таки он тренер экстра-класса!
всегда рад за него 🙌🏻