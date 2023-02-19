Домингес о Дзюбе: «Отличный футболист. С большими годами можно быть и лучшим в мире. Месси 35 лет, он – чемпион мира»

считает, что возраст не помешает показывать хорошую игру.

В феврале 34-летний форвард подписал контракт с московским « » до конца текущего сезона.

«Мы не играли вместе с Дзюбой, но это отличный спортсмен и футболист. Да, я помню его по игре в чемпионате России, все хорошо.

Дзюбе в этом году 35 лет? С большими годами можно быть и лучшим в мире, потому что это не влияет на качество игры.

Возраст не приговор, здесь никакого значения нет. Вспомните, Лионелю Месси 35 лет, он – чемпион мира», – сказал бывший игрок «Рубина» и «Зенита».

Дзюбе уже 34. Может ли он забивать как раньше?