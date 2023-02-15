Коул о голе Комана «ПСЖ»: «Вратарь мог сыграть лучше, Кимпембе потерял позицию. Все говорят об искусстве защищаться, но оно ушло из игры, похоже»

Теги Бавария ПСЖ Джо Коул бундеслига Германия Серхио Рамос лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Кингсли Коман Преснель Кимпембе Джанлуиджи Доннарумма Нуну Мендеш Футбол

Джо Коул раскритиковал вратаря и оборону «ПСЖ» в матче с «Баварией».

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» проиграл «Баварии» со счетом 0:1. Единственный гол в матче забил Кингсли Коман.

«Завершение [голевой атаки] было великолепным, но вратарь мог сыграть лучше. [Серхио] Рамоса вытянули, а [Преснель] Кимпембе потерял позицию.

Все говорят об искусстве защищаться, но, похоже, оно ушло из игры.

[Нуну] Мендеш должен был располагаться выше. Я беспокоюсь за него на позиции левого защитника – глядя на этот гол, я подумал, что он теряет концентрацию», – сказал бывший игрок сборной Англии в эфире BT Sport.

Ответная встреча пройдет 8 марта на «Альянц Арене».

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5 комментариев

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Игорь Климов
Опять это был "вратарский гол".
+2
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Андрей Хенто
Вратарь такого уровня просто обязан брать такие мячи намертво.
0
-1
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Станислав Л
Доннарума, конечно, пустил под собой позорно.
0
-1
-1
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Станислав Л
Ответ Антон Шаповалов
Донарумме бы складываться научиться быстрее
есть же ноги
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Шаповалов
Донарумме бы складываться научиться быстрее
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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