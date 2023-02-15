Коул о голе Комана «ПСЖ»: «Вратарь мог сыграть лучше, Кимпембе потерял позицию. Все говорят об искусстве защищаться, но оно ушло из игры, похоже»
Джо Коул раскритиковал вратаря и оборону «ПСЖ» в матче с «Баварией».
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» проиграл «Баварии» со счетом 0:1. Единственный гол в матче забил Кингсли Коман.
«Завершение [голевой атаки] было великолепным, но вратарь мог сыграть лучше. [Серхио] Рамоса вытянули, а [Преснель] Кимпембе потерял позицию.
Все говорят об искусстве защищаться, но, похоже, оно ушло из игры.
[Нуну] Мендеш должен был располагаться выше. Я беспокоюсь за него на позиции левого защитника – глядя на этот гол, я подумал, что он теряет концентрацию», – сказал бывший игрок сборной Англии в эфире BT Sport.
Ответная встреча пройдет 8 марта на «Альянц Арене».
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