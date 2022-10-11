Иммобиле забил 188-й гол в Серии А и делит с Дель Пьеро, Джилардино и Синьори 9-е место в списке бомбардиров
Чиро Иммобиле забил 188-й гол в Серии А.
Нападающий «Лацио» отличился в матче 9-го тура Серии А против «Фиорентины» (4:0).
Форвард вышел на 9-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата Италии. Он делит его с бывшим нападающим «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро, экс-форвардом «Фиорентины» и «Милана» Альберто Джилардино и бывшим форвардом «Лацио» и «Болоньи» Джузеппе Синьори.
Лидирует в списке бывший нападающий «Лацио» Сильвио Пиола, забивший 274 мяча.
С подробной статистикой Иммобиле можно ознакомиться здесь.
Комментарии