Головин про 2:1 с «Брестом»: «Монако» выиграл по делу. Главное, чтобы мои голы, передачи и игра приносили пользу команде»

Теги Монако лига 1 Франция Брест Александр Головин Футбол

Александр Головин прокомментировал победу «Брестом» (2:1) в Лиге 1.

Хавбек «Монако» отметился голом на 39-й минуте. 

«Нам сейчас очень важно стабильно набирать очки в каждом туре. Выиграли сегодня закономерно и по делу. Имели преимущество и моменты, забив по голу в каждом тайме. Рад и победе, и своему голу. В том эпизоде нужно поблагодарить за своевременную передачу партнера, все удачно получилось.

Какие эмоции в связи с тем, что мой гол признали лучшим в чемпионате в январе? Конечно, такая оценка со стороны лиги и болельщиков очень приятны. Но это уже история, нужно смотреть и двигаться вперед.

Самое главное, чтобы мои голы, результативные передачи и в целом моя игра приносили пользу команде», – сказал Головин.

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9 комментариев

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Виталий Желтоусов
Головин проводит суперсезон - игра 🔥
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Ronny92
Главное без травм и будет ЛЧ
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DimDimich36
ударный сезон у Саши проходит
+6
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Andreir888
Сань, очень круто! Спасибо!!!
+3
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Black Phoenix
Так приносят же, главное чтобы как можно меньше травм было, и тогда у монегасков получится наладить стабильную игру, регулярно добывать очки с положительной динамикой.
+2
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Sevuska
Головин вновь был великолепен 👍
Прекрасный сезон проводит .
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Elisey Goo
Саша, продолжает радовать.
+5
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Artem Piatkov
Единственное светлое пятно рос футбола - Саша Головин
+19
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Адепт Суперлиги
Всё по делу сказал, красавчик!
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