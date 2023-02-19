прокомментировал победу « » (2:1) в Лиге 1.

Хавбек « » отметился голом на 39-й минуте.

«Нам сейчас очень важно стабильно набирать очки в каждом туре. Выиграли сегодня закономерно и по делу. Имели преимущество и моменты, забив по голу в каждом тайме. Рад и победе, и своему голу. В том эпизоде нужно поблагодарить за своевременную передачу партнера, все удачно получилось.

Какие эмоции в связи с тем, что мой гол признали лучшим в чемпионате в январе? Конечно, такая оценка со стороны лиги и болельщиков очень приятны. Но это уже история, нужно смотреть и двигаться вперед.

Самое главное, чтобы мои голы, результативные передачи и в целом моя игра приносили пользу команде», – сказал Головин.