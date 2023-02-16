Бензема вошел в топ-5 бомбардиров в истории Ла Лиги, до Уго Санчеса – 4 мяча. Месси на 1-м месте с 474 голами

вошел в топ-5 бомбардиров в истории Ла Лиги.

Французский форвард «Реала» оформил дубль в ворота « » в 21-м туре Ла Лиги (3:0, второй тайм). Оба мяча Бензема забил с пенальти.

Это 230-й гол Карима в чемпионате . Француз сместил с 5-го места лучших бомбардиров турнира экс-нападающего «Реала» Рауля (228 голов).

Больше забили (234), Тельмо Сарра (252), (311) и Лионель Месси (474).

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Бензема обошел Рауля по голам за «Реал» в Ла Лиге, у него 230 мячей. Впереди только Роналду – 311 голов

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