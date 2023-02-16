Бензема вошел в топ-5 бомбардиров в истории Ла Лиги, до Уго Санчеса – 4 мяча. Месси на 1-м месте с 474 голами
Карим Бензема вошел в топ-5 бомбардиров в истории Ла Лиги.
Французский форвард «Реала» оформил дубль в ворота «Эльче» в 21-м туре Ла Лиги (3:0, второй тайм). Оба мяча Бензема забил с пенальти.
Это 230-й гол Карима в чемпионате Испании. Француз сместил с 5-го места лучших бомбардиров турнира экс-нападающего «Реала» Рауля (228 голов).
Больше забили Уго Санчес (234), Тельмо Сарра (252), Криштиану Роналду (311) и Лионель Месси (474).
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Бензема обошел Рауля по голам за «Реал» в Ла Лиге, у него 230 мячей. Впереди только Роналду – 311 голов
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на ЧМ решают величайшие ибо нет возможности оттачивать тактику годами и покупать топов по 200 миллионов.
Ценность турнира определяет аудитория:
ЧМ - 5 миллиардов
ЛЧ - 400 миллионов
Даже спорить нет смысла)
Чемпион Мира:
1005 игр
797 голов
350 ассистов
НЕ Чемпион Мира:
1159 игр
822 гола
230 ассистов
напомню, ЧЕМПИОН МИРА признан величайшим плеймейкером.
И мы будем это сравнивать с наконечником?)))
По факту ЛЧ куда сложнее
Просто чм играют редко
И там фактор случая велик
Без ЧМ к Месси, Пеле и Марадоне не приблизиться.
Моментов 5 имел, не везёт только.