Бензема вошел в топ-5 бомбардиров в истории Ла Лиги, до Уго Санчеса – 4 мяча. Месси на 1-м месте с 474 голами

Теги Карим Бензема Криштиану Роналду Лионель Месси Рауль Ла Лига рейтинги Уго Санчес Эльче Тельмо Сарра Футбол

Карим Бензема вошел в топ-5 бомбардиров в истории Ла Лиги.

Французский форвард «Реала» оформил дубль в ворота «Эльче» в 21-м туре Ла Лиги (3:0, второй тайм). Оба мяча Бензема забил с пенальти.

Это 230-й гол Карима в чемпионате Испании. Француз сместил с 5-го места лучших бомбардиров турнира экс-нападающего «Реала» Рауля (228 голов).

Больше забили Уго Санчес (234), Тельмо Сарра (252), Криштиану Роналду (311) и Лионель Месси (474).

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Бензема обошел Рауля по голам за «Реал» в Ла Лиге, у него 230 мячей. Впереди только Роналду – 311 голов

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19 комментариев

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Oleg
Ответ Lana Rhoades
Хотите себя утешить что чм - самое важное в футболе По факту ЛЧ куда сложнее Просто чм играют редко И там фактор случая велик
в ЛЧ клубы игроков покупают по 100, 200 миллионов.
на ЧМ решают величайшие ибо нет возможности оттачивать тактику годами и покупать топов по 200 миллионов.

Ценность турнира определяет аудитория:
ЧМ - 5 миллиардов
ЛЧ - 400 миллионов

Даже спорить нет смысла)
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Дядя ТУРА
Ответ Los Galácticos
А когда-то над Бенземой многие смеялись, типа дерево и в пустые попасть не может, я и сам был из таких а сейчас просто в шоке.
Я таким был) критиковал его. отчасти за дело. Но сейчас он топ
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Oleg
Ответ Gutal1n
У гормона 18 сезонов в ЛаЛиге, а у Роналду 9. Небольшая фора так сказать. Даже если вычесть пару сезонов, когда он играл мало
хотя мы можем сравнить общую стату:
Чемпион Мира:
1005 игр
797 голов
350 ассистов

НЕ Чемпион Мира:
1159 игр
822 гола
230 ассистов

напомню, ЧЕМПИОН МИРА признан величайшим плеймейкером.
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Маноло Санчи́с
Ответ !Sc@ryClown!
каждый 2 матч пенки бьет,даже до 2,неприятный игрок и не приятная личность этот Карим.
Напомнить сколько Лео пеналей забил за карьеру?)
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Oleg
Ответ Gutal1n
У гормона 18 сезонов в ЛаЛиге, а у Роналду 9. Небольшая фора так сказать. Даже если вычесть пару сезонов, когда он играл мало
Месси официально от IFFHS величайший плеймейкер за последние 25 лет.
И мы будем это сравнивать с наконечником?)))
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Lana Rhoades
Ответ Oleg
артемка, все зря, понимаешь? Без ЧМ к Месси, Пеле и Марадоне не приблизиться.
Хотите себя утешить что чм - самое важное в футболе
По факту ЛЧ куда сложнее
Просто чм играют редко
И там фактор случая велик
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Gutal1n
Ответ _Alex*
Пятка, акстись. До величайшего Чемпиона мира аравийцу 160 мячей🤣
У гормона 18 сезонов в ЛаЛиге, а у Роналду 9. Небольшая фора так сказать. Даже если вычесть пару сезонов, когда он играл мало
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Oleg
Ответ Artem Piatkov
Роналду с 311 голом за 9 сезонов это конечно топ
артемка, все зря, понимаешь?
Без ЧМ к Месси, Пеле и Марадоне не приблизиться.
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Zemanuha
Должен войти в топ-3.
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Андрей Матушкин
Ответ !Sc@ryClown!
каждый 2 матч пенки бьет,даже до 2,неприятный игрок и не приятная личность этот Карим.
Ты дружочек веткой ошибся такие коменты здесь писать!
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Андрей Хенто
В конечном итоге завершит на третьем месте, что очень почётно.
+6
-1
+5
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_Alex*
Ответ Artem Piatkov
Роналду с 311 голом за 9 сезонов это конечно топ
Пятка, акстись. До величайшего Чемпиона мира аравийцу 160 мячей🤣
0
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-8
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!Sc@ryClown!
каждый 2 матч пенки бьет,даже до 2,неприятный игрок и не приятная личность этот Карим.
+2
-10
-8
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Барсик Юрана
Ответ Artem Piatkov
Роналду с 311 голом за 9 сезонов это конечно топ
Комментарий скрыт
+4
-13
-9
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dr. cage
Карим сегодня мог уже и Уго обойти..
Моментов 5 имел, не везёт только.
+3
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Барсик Юрана
Как же могуч Лионель
+3
-4
-1
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Los Galácticos
А когда-то над Бенземой многие смеялись, типа дерево и в пустые попасть не может, я и сам был из таких а сейчас просто в шоке.
+9
-2
+7
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Black Phoenix
В топ-4 войдёт без вопросов, а вот для того, чтобы в топ-3 попасть... надо ещё сезона два сыграть минимум на достойном уровне.
+2
-2
0
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Artem Piatkov
Роналду с 311 голом за 9 сезонов это конечно топ
+11
-10
+1
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