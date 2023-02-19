Кирьяков о Германии: «Там дисциплина – все ездят по правилам, вокруг чисто, красиво, свежий воздух, уровень медицины намного выше, но скучновато нашему брату»

сравнил жизнь в России и Германии.

Бывший форвард сборной России выступал в Германии за « », « » и « ».

– У вас есть вид на жительство в Германии и недвижимость там. Не думали, чтобы остаться там жить?

– Я жил в Германии 15 лет. Когда у тебя есть контракт и есть чем заниматься – это одна история. Когда закончил карьеру, начал заниматься лицензиями – другая.

Принял решение вернуться, потому что считал, что Россия – моя страна, здесь мне комфортнее. Хотя быт в Германии был налажен, вид на жительство остался. В любой момент могу поехать туда.

Понятно, что сейчас нет прямых рейсов, но можно на машине доехать до аэропорта Эстонии или Финляндии. Оттуда уже полететь.

– Главное отличие жизни в России и Германии для вас?

– Дисциплина, наверное. Все ездят по правилам, никто не нарушает, вокруг всегда чисто, красиво, свежий воздух. Но немного скучновато нашему брату, как говорится.

В России другой ритм – постоянное движение, не посидишь спокойно, надо постоянно двигаться в каком-то направлении. А в Германии все так размеренно.

Может, там в какой-то степени лучше проводить старость. Думал, чтоб когда-нибудь уехать в Баден-Баден и спокойно гулять с собачкой, дышать свежим воздухом, ходить на источники. Но это так – мысли вслух.

Сейчас туда переезжать рановато. Здесь намного интереснее, комфортнее – все свое, все в движении, постоянные звонки, встречи. Ритм такой, что держишь себя в тонусе.

– Часто сравнивают медицину – в России она бесплатная.

– В Германии – система страховок. Выбираешь программу – есть социальные страховки, есть от частных компаний, которые стоят чуть дороже. Понятно, что уровень медицины там намного выше.

Насколько страховки доступны? Ну на улице там никому умереть не дадут. Есть социальные выплаты тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации. Государство помогает им плюс оплачивает социальные страховки. Может, не самого высокого уровня, из разряда средних, но и там хорошая медицина.

Те, кто побогаче, выбирают дорогие страховки. Когда я играл в футбол в Германии, обслуживался по страховке только у врачей высшей категории – у профессоров и так далее, – рассказал тренер «Ленинградца», лидирующего во Второй лиге.