Где смотреть Ливерпуль – Реал Мадрид, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 21 февраля

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Во вторник, 21 февраля, сыграют Ливерпуль и Реал Мадрид в рамках Лиги Чемпионов УЕФА.

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Во сколько играют Ливерпуль – Реал

  • Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Ливерпуль – Реал

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