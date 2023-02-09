«Гвардиола не хотел Холанда, я и представить не мог, что он будет в «Сити». Из «Барсы» уходили все форварды, Левандовски и Жезус играли на флангах». Хаманн о норвежце

Теги Бавария Манчестер Сити Дитмар Хаманн премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Ла Лига Пеп Гвардиола Роберт Левандовски Габриэл Жезус Эрлинг Холанд Футбол

Дитмар Хаманн считает, что Пеп Гвардиола не хотел видеть Эрлинга Холанда в «Ман Сити».

«Сильные стороны Холанда противоположны сильным сторонам «Манчестер Сити». «Сити» добился успеха за счет удержания мяча, ритма, плавности в игре. Они забивали командные голы.

Теперь у них появился игрок, который большую часть времени вообще не участвует в игре. Они играют практически вдесятером. Мне без разницы, сколько голов он забивает, как много хет-триков он оформляет. Нужно смотреть на то, сколько забивает команда. Думаю, они забили меньше, чем в прошлом сезоне, и набрали меньше очков, чем в прошлом, к этой стадии сезона.

Я не думаю, что Холанд вписывается в команду, потому что он олицетворяет собой все, чем эта команда не является. Он хорош, когда ты играешь быстро – в «Дортмунде» он забивал после того, как команда отбирала мяч, делала 3-4 передачи, и мяч оказывался у ворот соперника. В «Ман Сити» же делают 30-40 передач, чтобы взломать оборону соперника, и это не игра Холанда.

Я не думаю, что в долгосрочной перспективе Холанд сделает «Манчестер Сити» лучше, и это их главная проблема.

Я и представить себе не мог, что Холанд перейдет в «Сити», потому что это игрок, которого Гвардиола никогда не хотел. Все центрфорварды уходили из «Барселоны», Роберт Левандовски временами играл на левом фланге в «Баварии», Габриэл Жезус играл на фланге в «Ман Сити». Возможно, они подумали: «Этого игрока можно купить за 50-60 млн фунтов, хотя он стоит вдвое или втрое дороже. Мы должны его купить».

Принес бы он пользу «Челси» или «Манчестер Юнайтед»? Да, думаю. Забил бы он в этих командах столько же? Я не знаю. Возможно, нет, потому что в «Ман Сити» он получает больше шансов, чем получал бы в этих командах. Но я все равно не думаю, что он хорошо подходит для «Ман Сити», – сказал Хаманн.

В этом сезоне Холанд забил 31 гол и отдал 3 результативные передачи в 28 матчах за «Ман Сити» во всех турнирах.

Полная статистика 22-летнего нападающего доступна здесь.

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45 комментариев

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Сергей Посохов
Ответ QWertY
Хааланд забил 50% голов Сити в этом сезоне. Можно ли сказать, что если бы не тащер Эрлинг Сити шел бы в середине таблицы АПЛ?) Ну это по логике фанатов Криштиануса Аль Насрийского)
Так сити и без него столько же забивал и играл веселее и результат выше был.
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Сергей Посохов
Ответ Михаил Стентор
Забил 30 голов за полгода - плохо. Не забил бы - тоже плохо. И что значит «делать лучше»? У вас золотой актив в команде, так используете его по максимуму, не умеете - отдайте тому, кто умеет. И почему это чистый нападающий теперь ругательство? Мне кажется, сейчас даже Ван Бастен и Роналдо бы попадали в немилость из-за этих нововведений без нападающих. Только золотые мячи все равно почему-то лучшим бомбардирам достаются.
Ну обычно игрока берут для усиления состава и игры. Но здесь реально видим стагнацию. Игра более примитивная число голов не выросло так же. С клубами где закрывают холанда начинаются проблемы, которые приходится решать походу матча. Ну а зм мяч давно стал помойкой, для бомбардиров есть золотая бутса. А давать зм за голы когда есть и другие игроки это бред.
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pufkt38
Ответ Nuraly Amirov
Это правда, Пепу никогда сильный цф как игрок штрафной не нужен был. Помню, как после первого года в Барсе все писали, что им не хватает топового страйкера, т к моментов куча, а Сами умудрился проиграть ЗБ соседу по лиге. Пришел Ибра - все писались от счастья, ща забьет 100 за сезон... в итоге смотрелся инородным телом. Хаалан из той же оперы, игрок топовый, но не для этой системы, даже в Ливере ему было б комфортнее
Ибра не смотрелся инородным телом. В пас он отлично играл и комбинировал. Транжирил моменты много. Не заиграл по другим причинам, о них все уже сказано. До него был Это`О, который много за Барсу всегда забивал.
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Сергей Посохов
Ответ Михаил Стентор
Забил 30 голов за полгода - плохо. Не забил бы - тоже плохо. И что значит «делать лучше»? У вас золотой актив в команде, так используете его по максимуму, не умеете - отдайте тому, кто умеет. И почему это чистый нападающий теперь ругательство? Мне кажется, сейчас даже Ван Бастен и Роналдо бы попадали в немилость из-за этих нововведений без нападающих. Только золотые мячи все равно почему-то лучшим бомбардирам достаются.
Ну обычно игрока берут для усиления состава и игры. Но здесь реально видим стагнацию. Игра более примитивная число голов не выросло так же. С клубами где закрывают холанда начинаются проблемы, которые приходится решать походу матча.
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MenOfSoccer
Гвардиола искал форварда способного реализовывать моменты. Поэтому ему действительно был нужен Роналду, а после сфокусировались на Холанде.
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Сергей Посохов
Ответ Вадим Сидоров
А перестроить игру суперПеп не может?
Ну может. Продать бревно и все или на лавку. Заметь есть холанд и есть альварез. Но как играет сити с поленом на поле, или как играет с альварезом на острие. Абсолютно разные игры. Под холодна надо вертикальный быстрый футбол как в Боруссии но там уровень защиты у клубов мертвый, очень много контр атак. Все забивают и пропускают пачками. В АПЛ же уровень выше, много закрытых команд. Ну и перестроила игры это 2 межсезонья и смена игроков под игру
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Сергей Посохов
Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
сезон 21/22, после 21-го тура (+8 очков): 1. Манчестер Сити 21 17 2 2 53 - 13 53 2. Ливерпуль 21 13 6 2 58 - 18 45 сезон 22/23, после 21-го тура (-5 очков): 1. Арсенал 20 16 2 2 45 - 17 50 2. Манчестер Сити 21 14 3 4 53 - 21 45 где тут профит от Холланда? было 1 место, стало 2 было +8, стало -5 было 53 забито, и осталось 53 😁 было пропущено 13, стало 21 по всем, практически, показателям, тот сезон был лучше что сделал Холланд? он забрал на себя все голы что приобрел Сити от его прихода? ничего, кроме головной боли Гвардиолы 😁😁
И минус игрока при обороне
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
сезон 21/22, после 21-го тура (+8 очков):
1. Манчестер Сити 21 17 2 2 53 - 13 53
2. Ливерпуль 21 13 6 2 58 - 18 45

сезон 22/23, после 21-го тура (-5 очков):
1. Арсенал 20 16 2 2 45 - 17 50
2. Манчестер Сити 21 14 3 4 53 - 21 45

где тут профит от Холланда?
было 1 место, стало 2
было +8, стало -5
было 53 забито, и осталось 53 😁
было пропущено 13, стало 21

по всем, практически, показателям, тот сезон был лучше
что сделал Холланд?
он забрал на себя все голы
что приобрел Сити от его прихода?
ничего, кроме головной боли Гвардиолы 😁😁
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Сергей Посохов
Ответ c5dsk7xqqb
Забить 31 гол в 28 матчах и диванные эксперты утверждают, что ты не подходишь. То что Сити в плохой форме не вина только Холланда, а всех
Так он прав. Ты на игру сити посмотри с поленом и без полена. С ним мучаются без него классно играют. Холанд зависимый игрок и с этим не поспоришь. Сам себе момент не создаст. Он и партнерам особо не помогает. Ходит и ждет когда мяч на пустые ему выкатят. Тут просто пеп заложник ситуации, и он прав что Холанд больше бы подошел мю Челси да даже арсеналу и может ливерпулю, хотя тут спорный вопрос
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Вадим Сидоров
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Согласен с Хаманном. Тоже удивился изначально этому трансферу по Пепа. Холанд больше подходит командам, исповедующим более вертикальный футбол, и это явно не Сити с их долгими розыгрышами мяча.
А перестроить игру суперПеп не может?
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Royal Watcher
Мне эта ситуация напомнила Роналду в Юве, 💯 в 134 матчах, но Юве не умел играть с ним(не было топ пз которые ему бы и Дибале доставляли мячи)
Думал в Сити Холланду будет лучше так как там и Де брейне и силва, и вроде по статистике все ок, но игра Сити не похожа на команды Пепа
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Рафик Маркес
Он прав. Гвардиола с трудом находит место чистой девятке в составе. В его структуре нет места таким. Да, Холанд будет много забивать, но как команда Сити станла слабее относительно самих себя
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zamzam
Ответ headmaster
Возможно Гвардиола сам себе ищет вызов. И хочет построить командную игру с чистым ЦФ. P.S. Ну и планку задрал Пеп. Идя на втором месте, получает кучу критики
Он всю карьеру почти играл с чистыми ЦФ и командная игра была на высоте)
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Romeo Yankovich
Ответ c5dsk7xqqb
Забить 31 гол в 28 матчах и диванные эксперты утверждают, что ты не подходишь. То что Сити в плохой форме не вина только Холланда, а всех
есть доля правды в его словах. Гвардиола и вправду привык играть без бомбардира.
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Eden Hazard
Ответ Михаил Стентор
Забил 30 голов за полгода - плохо. Не забил бы - тоже плохо. И что значит «делать лучше»? У вас золотой актив в команде, так используете его по максимуму, не умеете - отдайте тому, кто умеет. И почему это чистый нападающий теперь ругательство? Мне кажется, сейчас даже Ван Бастен и Роналдо бы попадали в немилость из-за этих нововведений без нападающих. Только золотые мячи все равно почему-то лучшим бомбардирам достаются.
Не могу говорить про ван Бастена, мало его видел. Но Роналдо бы вписался точно. Он не играл на чистых мячах. Поэтому с одинаковым успехом клепал в ПСВ, Барсе, Реале, Интере, и под конец вв Милане и Коринтиансе. Ему не надо было удобной скидки под удар, мог и сам в центр вернуться за пасом. А Холанд знаменит своими пятью касаниями мяча за тайм.
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zamzam
Ответ Nuraly Amirov
Это правда, Пепу никогда сильный цф как игрок штрафной не нужен был. Помню, как после первого года в Барсе все писали, что им не хватает топового страйкера, т к моментов куча, а Сами умудрился проиграть ЗБ соседу по лиге. Пришел Ибра - все писались от счастья, ща забьет 100 за сезон... в итоге смотрелся инородным телом. Хаалан из той же оперы, игрок топовый, но не для этой системы, даже в Ливере ему было б комфортнее
Все его успехи как тренера были с сильным 9 в составе, да и не играл Гвардиола без отличного форварда почти никогда.
Этоо Ибрагимович Вилья Левандовски Агуэро Холланд в такой последовательности вроде.

Без топ форварда, именно без топ цн, что то серьёзное практически невозможно выиграть.
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Football poet
Ответ c5dsk7xqqb
Забить 31 гол в 28 матчах и диванные эксперты утверждают, что ты не подходишь. То что Сити в плохой форме не вина только Холланда, а всех
Я тебе открою Америку, но результаты игрока не всегда равно результаты команды
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XavIniesta2008-2015
Ответ Диер Ташкент
с Иброй точный параллель
Нет, нифига не точная. Это тупо разные игроки. Ибрагимович никогда не был таким быстрым. А Холланду далеко не такой техничный и тонкий игрок, как Златан. Это первый момент
Второй момент-это Месси. Полноценно совместить на поле их с Иброй не удалось, поэтому Гвардиола сделал выбор в пользу сильнейшего. И оказался прав. А кто может из игроков Сити поставить под сомнение место Холланда в стартовом составе ? Никто
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sacha2
Ответ ман сити фейк
Клуб вряд ли отправят в низшие лиги. По моему грозит трансферный бан на 2 года. И штраф несколько миллионов
АПЛ имеет право только снять очки и дать штраф. Остальное - не в их компетенции
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XavIniesta2008-2015
Ответ Nuraly Amirov
Это правда, Пепу никогда сильный цф как игрок штрафной не нужен был. Помню, как после первого года в Барсе все писали, что им не хватает топового страйкера, т к моментов куча, а Сами умудрился проиграть ЗБ соседу по лиге. Пришел Ибра - все писались от счастья, ща забьет 100 за сезон... в итоге смотрелся инородным телом. Хаалан из той же оперы, игрок топовый, но не для этой системы, даже в Ливере ему было б комфортнее
Господи, кто эти люди ? Барселоне не хватало топового страйкера при живом Это’О, серьёзно ?
Вообще, почему-то многие при обсуждении этой темы исходят из чего-угодно, но только не из того, что Гвардиола исходил из сильных сторон команды. Играть с Месси на позиции ложной 9-это было именно то, что было нужно команде. И Гвардиола к этому пришёл
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Кукич
Вилья гораздо более разносторонний нап в Барсп смотрелся чужеродным телом что говорить т Холанде в Сити.Эрлинг игрок аоторый хорошо смотрится в контрах,а не в позиционном нападении
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Yri Yrov
Ответ c5dsk7xqqb
Забить 31 гол в 28 матчах и диванные эксперты утверждают, что ты не подходишь. То что Сити в плохой форме не вина только Холланда, а всех
Это вина Роналду
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Kirkoroff
Думаю он по большому счёту прав.
Криш тоже в последних командах забивал немало голов, но скорее мешал своим командам добиваться результата и выстраивать надёжную игру.
Понятно что Холанд прямо сейчас лучший форвард мира и он и дальше будет грузить хет триками в АПЛ и вероятно они даже обгонят Арсенал, но правоту (или нет) этой гипотезы покажут только поздние стадии плей офф ЛЧ.
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Porsche 911
Ответ Gheorghe Rusu
Мнение диванного эксперта, который не понимает, что Сити и без Холланда столько забивал, и даже больше, да и играли они лучше без Холланда.
А ты гарантируешь, что без Холланда они бы столько забили в этом году? Детсадовские мысли какие то, вон Ливерпуль прошлогодний и нынешний сравни, это глупое занятие
+1
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Nuraly Amirov
Ответ headmaster
Не помню. Можно пруфы? Потенциально можно про Моура вспомнить. Но даже если его и хейтили, то не за 2 место, а за высказывания "текущее 2 место это как 1"
так и в этой новости никто Пепа не хэйтит, если смотреть так же узко
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