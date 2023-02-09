«Гвардиола не хотел Холанда, я и представить не мог, что он будет в «Сити». Из «Барсы» уходили все форварды, Левандовски и Жезус играли на флангах». Хаманн о норвежце

считает, что не хотел видеть в «Ман Сити».

«Сильные стороны Холанда противоположны сильным сторонам « ». «Сити» добился успеха за счет удержания мяча, ритма, плавности в игре. Они забивали командные голы.

Теперь у них появился игрок, который большую часть времени вообще не участвует в игре. Они играют практически вдесятером. Мне без разницы, сколько голов он забивает, как много хет-триков он оформляет. Нужно смотреть на то, сколько забивает команда. Думаю, они забили меньше, чем в прошлом сезоне, и набрали меньше очков, чем в прошлом, к этой стадии сезона.

Я не думаю, что Холанд вписывается в команду, потому что он олицетворяет собой все, чем эта команда не является. Он хорош, когда ты играешь быстро – в «Дортмунде» он забивал после того, как команда отбирала мяч, делала 3-4 передачи, и мяч оказывался у ворот соперника. В «Ман Сити» же делают 30-40 передач, чтобы взломать оборону соперника, и это не игра Холанда.

Я не думаю, что в долгосрочной перспективе Холанд сделает «Манчестер Сити» лучше, и это их главная проблема.

Я и представить себе не мог, что Холанд перейдет в «Сити», потому что это игрок, которого Гвардиола никогда не хотел. Все центрфорварды уходили из «Барселоны», временами играл на левом фланге в «Баварии», Габриэл Жезус играл на фланге в «Ман Сити». Возможно, они подумали: «Этого игрока можно купить за 50-60 млн фунтов, хотя он стоит вдвое или втрое дороже. Мы должны его купить».

Принес бы он пользу «Челси» или «Манчестер Юнайтед»? Да, думаю. Забил бы он в этих командах столько же? Я не знаю. Возможно, нет, потому что в «Ман Сити» он получает больше шансов, чем получал бы в этих командах. Но я все равно не думаю, что он хорошо подходит для «Ман Сити», – сказал Хаманн.

В этом сезоне Холанд забил 31 гол и отдал 3 результативные передачи в 28 матчах за «Ман Сити» во всех турнирах.

Полная статистика 22-летнего нападающего доступна здесь.