«Гвардиола не хотел Холанда, я и представить не мог, что он будет в «Сити». Из «Барсы» уходили все форварды, Левандовски и Жезус играли на флангах». Хаманн о норвежце
Дитмар Хаманн считает, что Пеп Гвардиола не хотел видеть Эрлинга Холанда в «Ман Сити».
«Сильные стороны Холанда противоположны сильным сторонам «Манчестер Сити». «Сити» добился успеха за счет удержания мяча, ритма, плавности в игре. Они забивали командные голы.
Теперь у них появился игрок, который большую часть времени вообще не участвует в игре. Они играют практически вдесятером. Мне без разницы, сколько голов он забивает, как много хет-триков он оформляет. Нужно смотреть на то, сколько забивает команда. Думаю, они забили меньше, чем в прошлом сезоне, и набрали меньше очков, чем в прошлом, к этой стадии сезона.
Я не думаю, что Холанд вписывается в команду, потому что он олицетворяет собой все, чем эта команда не является. Он хорош, когда ты играешь быстро – в «Дортмунде» он забивал после того, как команда отбирала мяч, делала 3-4 передачи, и мяч оказывался у ворот соперника. В «Ман Сити» же делают 30-40 передач, чтобы взломать оборону соперника, и это не игра Холанда.
Я не думаю, что в долгосрочной перспективе Холанд сделает «Манчестер Сити» лучше, и это их главная проблема.
Я и представить себе не мог, что Холанд перейдет в «Сити», потому что это игрок, которого Гвардиола никогда не хотел. Все центрфорварды уходили из «Барселоны», Роберт Левандовски временами играл на левом фланге в «Баварии», Габриэл Жезус играл на фланге в «Ман Сити». Возможно, они подумали: «Этого игрока можно купить за 50-60 млн фунтов, хотя он стоит вдвое или втрое дороже. Мы должны его купить».
Принес бы он пользу «Челси» или «Манчестер Юнайтед»? Да, думаю. Забил бы он в этих командах столько же? Я не знаю. Возможно, нет, потому что в «Ман Сити» он получает больше шансов, чем получал бы в этих командах. Но я все равно не думаю, что он хорошо подходит для «Ман Сити», – сказал Хаманн.
В этом сезоне Холанд забил 31 гол и отдал 3 результативные передачи в 28 матчах за «Ман Сити» во всех турнирах.
Полная статистика 22-летнего нападающего доступна здесь.
1. Манчестер Сити 21 17 2 2 53 - 13 53
2. Ливерпуль 21 13 6 2 58 - 18 45
сезон 22/23, после 21-го тура (-5 очков):
1. Арсенал 20 16 2 2 45 - 17 50
2. Манчестер Сити 21 14 3 4 53 - 21 45
где тут профит от Холланда?
было 1 место, стало 2
было +8, стало -5
было 53 забито, и осталось 53 😁
было пропущено 13, стало 21
по всем, практически, показателям, тот сезон был лучше
что сделал Холланд?
он забрал на себя все голы
что приобрел Сити от его прихода?
ничего, кроме головной боли Гвардиолы 😁😁
Думал в Сити Холланду будет лучше так как там и Де брейне и силва, и вроде по статистике все ок, но игра Сити не похожа на команды Пепа
Этоо Ибрагимович Вилья Левандовски Агуэро Холланд в такой последовательности вроде.
Без топ форварда, именно без топ цн, что то серьёзное практически невозможно выиграть.
Второй момент-это Месси. Полноценно совместить на поле их с Иброй не удалось, поэтому Гвардиола сделал выбор в пользу сильнейшего. И оказался прав. А кто может из игроков Сити поставить под сомнение место Холланда в стартовом составе ? Никто
Вообще, почему-то многие при обсуждении этой темы исходят из чего-угодно, но только не из того, что Гвардиола исходил из сильных сторон команды. Играть с Месси на позиции ложной 9-это было именно то, что было нужно команде. И Гвардиола к этому пришёл
Криш тоже в последних командах забивал немало голов, но скорее мешал своим командам добиваться результата и выстраивать надёжную игру.
Понятно что Холанд прямо сейчас лучший форвард мира и он и дальше будет грузить хет триками в АПЛ и вероятно они даже обгонят Арсенал, но правоту (или нет) этой гипотезы покажут только поздние стадии плей офф ЛЧ.