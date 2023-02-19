«Реал» с общим счетом 15:4 выиграл 4 матча подряд после поражения от «Мальорки»
«Реал» выиграл четыре матча подряд с общим счетом 15:4.
После поражения от «Мальорки» в 20-м туре Ла Лиги (0:1) команда Карло Анчелотти одержала победы над «Аль-Ахли» (4:1) и «Аль-Хилалем» (5:3) в рамках клубного чемпионата мира, а также над «Эльче» (4:0) и «Осасуной» (2:0) в чемпионате Испании.
В Ла Лиге «Реал» по-прежнему идет на 2-м месте, отставая от «Барселоны» на 5 очков при матче в запасе у каталонцев.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Осасуна» – «Реал».
Забавные желания от человека, который пришел в комментарии и начал откровенно лгать про "ой, у них троих меньше всего ударов на гол тратит Винисиус", при условии что абсолютно вся статистика указывает на Карима (с разницей почти в 2 удара на гол). Забавно)
Чем или кем Кастилия лучше Ла Масии? В истории реала самыми выдающими воспитанниками можно назвать Рауля, Касильяса, Гути, Санчис и Это’о, который стал топом в Барсе. У Ла Масии были Месси, Иньеста, Хави, Вальдес, Пуйоль, Гвардиола, Тьяго, Фабрегас, Педро, Пике. Даже без Месси Кастилия жалко выглядит рядом с Ла Масией
Понятия не имею по повтору что ты скинул, нужно провести линию, вполне вероятно, что голова на несколько см выступает
Эм, Родриго как раз намного чаще бьет из невыгодных позиций и с дальних дистанций, в отличии от Винисиуса.
Большое преимущество получает Родригес?
Так Родриго и не бьет из таких позиций и моментов из каких это делает Винисиус - после забега на скорости слева - он чаще получает пасы в центре штрафной вроде того, который получил Феде сегодня.
Так что нельзя сказать как вел бы себя Родриго на месте Винисиуса: он такие моменты себе не создает почти.
В одной линии - очень тонкое понятие. Вероятно будь игра более медленная или больше времени - нам бы показали момент с разрисовкой. В любом случае без четких линий в этом моменте утверждать, что офсайда точно не было - глупо.