«Реал» с общим счетом 15:4 выиграл 4 матча подряд после поражения от «Мальорки»

« » выиграл четыре матча подряд с общим счетом 15:4.

После поражения от «Мальорки» в 20-м туре Ла Лиги (0:1) команда одержала победы над «Аль-Ахли» (4:1) и «Аль-Хилалем» (5:3) в рамках клубного чемпионата мира, а также над «Эльче» (4:0) и «Осасуной» (2:0) в чемпионате .

В Ла Лиге «Реал» по-прежнему идет на 2-м месте, отставая от «Барселоны» на 5 очков при матче в запасе у каталонцев.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Осасуна» – «Реал».