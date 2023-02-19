«Реал» с общим счетом 15:4 выиграл 4 матча подряд после поражения от «Мальорки»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Осасуна Ла Лига Футбол

«Реал» выиграл четыре матча подряд с общим счетом 15:4.

После поражения от «Мальорки» в 20-м туре Ла Лиги (0:1) команда Карло Анчелотти одержала победы над «Аль-Ахли» (4:1) и «Аль-Хилалем» (5:3) в рамках клубного чемпионата мира, а также над «Эльче» (4:0) и «Осасуной» (2:0) в чемпионате Испании.

В Ла Лиге «Реал» по-прежнему идет на 2-м месте, отставая от «Барселоны» на 5 очков при матче в запасе у каталонцев.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Осасуна» – «Реал».

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70 комментариев

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arspurs9
Ответ ts_vlad
А на каких минутах это было?)
Подписка на Окко есть? Все матчи там можно пересматривать. Ты ведь не ждал, что я сидел и записывал с блокнотиком? Или может рассчитывал, что сяду и отсмотрю все матчи ради точных минут?)

Забавные желания от человека, который пришел в комментарии и начал откровенно лгать про "ой, у них троих меньше всего ударов на гол тратит Винисиус", при условии что абсолютно вся статистика указывает на Карима (с разницей почти в 2 удара на гол). Забавно)
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S H A R K
Ответ Ivang King
Судя по всему на это и расчёт, взять ту же Барсу, сколько ребят из их школы представляют клуб и весьма не плохо, а если взять статистику, то школа у РМ не чуть не хуже, если убрать Месси, то в разы лучше, глядишь и у нас на пороге свой Месси или хотя бы Роналду 🙏
Что за глорский бред "в разы лучше"?
Чем или кем Кастилия лучше Ла Масии? В истории реала самыми выдающими воспитанниками можно назвать Рауля, Касильяса, Гути, Санчис и Это’о, который стал топом в Барсе. У Ла Масии были Месси, Иньеста, Хави, Вальдес, Пуйоль, Гвардиола, Тьяго, Фабрегас, Педро, Пике. Даже без Месси Кастилия жалко выглядит рядом с Ла Масией
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arspurs9
Ответ Tibaut Curtois
Чтобы понять надо на это смотреть глазами, вероятно и голова выступала но нам не показали линию. Соответсвенно я выразил свое личное мнение, какие проблемы?
Никаких, не вникай сильно)
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Tibaut Curtois
Ответ arspurs9
Да что с тобой? Вообще плевать на все изменение траекторий. Есть правило, по которым идет отсчет от последнего касания. Касание было у Вальверде, на этом точка. Понятия не имею по повтору что ты скинул, нужно провести линию, вполне вероятно, что голова на несколько см выступает
Чтобы понять надо на это смотреть глазами, вероятно и голова выступала но нам не показали линию. Соответсвенно я выразил свое личное мнение, какие проблемы?
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ts_vlad
Ответ arspurs9
Бильбао, Вильярреал, Вальядолид, кто то из Аль… на КЧМ.
А на каких минутах это было?)
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arspurs9
Ответ ts_vlad
Ну может не будешь голословным и привезёшь мне список матчей этого сезона, где Винисиус пытался обвести вратаря?
Бильбао, Вильярреал, Вальядолид, кто то из Аль… на КЧМ.
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ts_vlad
Ответ Нефанатик
По твоей логике, Модрич тоже один из, всего лишь на три гола меньше. Ведь у нападающего Винисиуса (вашего идола) столько же голов сколько и у Вальверде
Да, Модрич тоже важнейшиц игрок. Как и Вальверде. И Винисиус для меня совершенно не идол, просто смеюсь с тебе подобных, захлебывающихся слюной от хейта
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Тарас Крутенов
Парни, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сервис по фразе: «бронзовый прогноз». 10 лет ему! На первом месте выходит. Доверять можно.
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Нефанатик
Ответ ts_vlad
Один из*
По твоей логике, Модрич тоже один из, всего лишь на три гола меньше. Ведь у нападающего Винисиуса (вашего идола) столько же голов сколько и у Вальверде
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arspurs9
Ответ Tibaut Curtois
В любом случае на повторе видно что Альваро большого преимущество не получал и даже не опережал защитника. И рикошет Вальверде не влияло даже на направление мяча, примерно в ту сторону и летел мяч. По поводу разрисовки я согласен надо было показать хоть даже после завершения игры.
Да что с тобой? Вообще плевать на все изменение траекторий. Есть правило, по которым идет отсчет от последнего касания. Касание было у Вальверде, на этом точка.
Понятия не имею по повтору что ты скинул, нужно провести линию, вполне вероятно, что голова на несколько см выступает
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ts_vlad
Ответ arspurs9
Если на твоей памяти это чуть ли не первая попытка, то тут не аргумент мимо, а твоя очень короткая память. Он это делает из матча в матч. Почти всегда идет на сближение и в дриблинг. Любой, кто смотрит матчи Реала не раз в месяц по настроению это знает и подтвердит. Эм, Родриго как раз намного чаще бьет из невыгодных позиций и с дальних дистанций, в отличии от Винисиуса.
Ну может не будешь голословным и привезёшь мне список матчей этого сезона, где Винисиус пытался обвести вратаря?
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Tibaut Curtois
Ответ ernar11
Родриго гораздо хладнокровнее в решающие моменты Вини бы подтянуть реализацию
Обычно бесит не то что игрок не создает много моментов, а то что создаёт и упускает не доводя эти самые моменты до результата)) так что винить Винисиуса смысла не вижу он очень старается. Важно учесть еще то что против него довольно жёстко играют.
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arspurs9
Ответ ts_vlad
На моей памяти это чуть ли не первая попытка Винисиуса обвести вратаря - так что тут мимо. Так Родриго и не бьет из таких позиций и моментов из каких это делает Винисиус - после забега на скорости слева - он чаще получает пасы в центре штрафной вроде того, который получил Феде сегодня. Так что нельзя сказать как вел бы себя Родриго на месте Винисиуса: он такие моменты себе не создает почти.
Если на твоей памяти это чуть ли не первая попытка, то тут не аргумент мимо, а твоя очень короткая память. Он это делает из матча в матч. Почти всегда идет на сближение и в дриблинг. Любой, кто смотрит матчи Реала не раз в месяц по настроению это знает и подтвердит.
Эм, Родриго как раз намного чаще бьет из невыгодных позиций и с дальних дистанций, в отличии от Винисиуса.
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Tibaut Curtois
Ответ arspurs9
Не "возможно учли", а совершенно точно учли, конечно же. Это правила. В одной линии - очень тонкое понятие. Вероятно будь игра более медленная или больше времени - нам бы показали момент с разрисовкой. В любом случае без четких линий в этом моменте утверждать, что офсайда точно не было - глупо.
Вот момент касания мяче Вальверде https://pastenow.ru/LQ4KC
Большое преимущество получает Родригес?
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ts_vlad
Ответ Нефанатик
Лучший бомбардир? Лучший бомбардир Реала сыграл 13 матчей и забил 11 голов, а это футбольное недоразумение сыграло 21 матч и забило только 7 голов. Это при том, что вся команда играет на него
Один из*
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ts_vlad
Ответ arspurs9
Эту статистику неплохо было бы разбавить контекстом, ведь давно известно, что любая статистика без контекста - ничто. Винисиусу нужно меньше всего ударов для гола - правда. Почему? Ответ на поверхности. Потому что огромное количество его опасных моментов до удара не доходят и заканчиваются в момент обводки вратаря. Вот и минус удары на гол. А затем можно было бы сравнить среднее расстояние ударов Родриго и Винисиуса. Подскажу, один из бразильцев периодически любит прибегать к дальним ударам, что так же влияет на статистику.
На моей памяти это чуть ли не первая попытка Винисиуса обвести вратаря - так что тут мимо.
Так Родриго и не бьет из таких позиций и моментов из каких это делает Винисиус - после забега на скорости слева - он чаще получает пасы в центре штрафной вроде того, который получил Феде сегодня.
Так что нельзя сказать как вел бы себя Родриго на месте Винисиуса: он такие моменты себе не создает почти.
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Tibaut Curtois
Ответ arspurs9
Не "возможно учли", а совершенно точно учли, конечно же. Это правила. В одной линии - очень тонкое понятие. Вероятно будь игра более медленная или больше времени - нам бы показали момент с разрисовкой. В любом случае без четких линий в этом моменте утверждать, что офсайда точно не было - глупо.
В любом случае на повторе видно что Альваро большого преимущество не получал и даже не опережал защитника. И рикошет Вальверде не влияло даже на направление мяча, примерно в ту сторону и летел мяч. По поводу разрисовки я согласен надо было показать хоть даже после завершения игры.
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Homelender_666
Ответ Under
так Азар же вроде несколько лет уже на лавке, зачем его место занимать?
Азар должен уйти, а Аррибас вместо него будет в ротации.
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инна витенберг
Две ошибки, и два удара за весь матч вот такой Реал сегодня.
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Нефанатик
Ответ ts_vlad
Лучший бомбардир вредит команде?)
Лучший бомбардир? Лучший бомбардир Реала сыграл 13 матчей и забил 11 голов, а это футбольное недоразумение сыграло 21 матч и забило только 7 голов. Это при том, что вся команда играет на него
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Итачи Учиха
Ответ Гамаль Хайдаров
Абде не плохо так играет, по крайней мере не хуже Фати и Торреса уж точно
Эдакий Дембеле на минималках. Но как и у француза, есть проблемы с принятием решений.
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Under
Ответ Homelender_666
Очень рад, когда молодые воспитанники себя проявляют. Альваро должен занять место Мариано, а Аррибас - Азара.
так Азар же вроде несколько лет уже на лавке, зачем его место занимать?
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Нефанатик
Ответ Фёдор Кузнецов
А чего вы добиваетесь тем что хейтите своего же игрока?Так и с Бейлом помню было в 2015-2017 году и в итоге он не выдержал и сдулся, вам этого хочется от Вини?
Такое же отвращение вызывал и этот Бэйл
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arspurs9
Ответ Tibaut Curtois
В моменте передачи Модрича Альваро и близко не находился в офсайде, возможно учли рикошет от Вальверде, но и там Альваро был в одной линии с защитником Осасуны.
Не "возможно учли", а совершенно точно учли, конечно же. Это правила.
В одной линии - очень тонкое понятие. Вероятно будь игра более медленная или больше времени - нам бы показали момент с разрисовкой. В любом случае без четких линий в этом моменте утверждать, что офсайда точно не было - глупо.
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VuNePonimaete
Как же хорош Винисиус в плане созидания и как же плох в завершении... Альваро и Аррибас за считанные минуты дают результат, может почаще стоит давать время молодняку?
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