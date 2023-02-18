Нуньес повредил плечо в матче с «Ньюкаслом». Игра с «Реалом» – во вторник

Форвард « » получил повреждение плеча в матче с « » (2:0).

На 10-й минуте матча 24-го тура уругваец забил гол, а на 59-й минуте был заменен на Роберто Фирмино.

«У Дарвина что-то с плечом. Мы еще посмотрим. Нужна дальнейшая диагностика. Это больно», – передает слова журналист The Athletic Джеймс Пирс.

Неизвестно, сможет ли Нуньес принять участие в первом матче 1/8 финала с «Реалом», который состоится во вторник, 21 февраля.

В текущем сезоне 23-летний нападающий забил 11 мячей и сделал 4 результативные передачи в 28 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь.