Нуньес повредил плечо в матче с «Ньюкаслом». Игра с «Реалом» – во вторник
Форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес получил повреждение плеча в матче с «Ньюкаслом» (2:0).
На 10-й минуте матча 24-го тура АПЛ уругваец забил гол, а на 59-й минуте был заменен на Роберто Фирмино.
«У Дарвина что-то с плечом. Мы еще посмотрим. Нужна дальнейшая диагностика. Это больно», – передает слова Юргена Клоппа журналист The Athletic Джеймс Пирс.
Неизвестно, сможет ли Нуньес принять участие в первом матче 1/8 финала с «Реалом», который состоится во вторник, 21 февраля.
В текущем сезоне 23-летний нападающий забил 11 мячей и сделал 4 результативные передачи в 28 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь.
Может цифры не прям вау ,но потенциал виден,прибавить в реализации и уверенности и это топ форвард