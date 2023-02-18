Нуньес повредил плечо в матче с «Ньюкаслом». Игра с «Реалом» – во вторник

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Форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес получил повреждение плеча в матче с «Ньюкаслом» (2:0).

На 10-й минуте матча 24-го тура АПЛ уругваец забил гол, а на 59-й минуте был заменен на Роберто Фирмино.

«У Дарвина что-то с плечом. Мы еще посмотрим. Нужна дальнейшая диагностика. Это больно», – передает слова Юргена Клоппа журналист The Athletic Джеймс Пирс.

Неизвестно, сможет ли Нуньес принять участие в первом матче 1/8 финала с «Реалом», который состоится во вторник, 21 февраля.

В текущем сезоне 23-летний нападающий забил 11 мячей и сделал 4 результативные передачи в 28 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь.

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12 комментариев

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Alex Cardo
Здоровья Дарвину! Очень обидно будет потерять его именно тогда, когда все вроде как начало налаживаться..
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Direct free kick
Ответ llolishe
А теперь посмотри сколько Мората забил за сборную Испании голов
30 голов в 60 играх, супертоп учитывая ослабшее поколение
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xQcoW
Дарвин Кэрролл
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Ман Сити
Неповезло Реалу, когда это полено на поле, порт играет в 10.
+1
-1
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Сергей Царан
Упал он реально больно, надеюсь не сильно серьёзно, сегодня был очень хорош!
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Фанат Лионеля Месси
У Нуньеса 15 очков за 28 матчей
Может цифры не прям вау ,но потенциал виден,прибавить в реализации и уверенности и это топ форвард
+9
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Fooler
Большая потеря. Что бы не говорили про его реализацию,но без него в атаке движения меньше.
+3
0
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llolishe
Ответ Кукич
Уругвайский Мората
А теперь посмотри сколько Мората забил за сборную Испании голов
+1
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llolishe
Последние два матча сыграл топово
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Кукич
Уругвайский Мората
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-4
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Манюшный
Ливер пока без потерь. Только маскота потеряли уругвайского.
0
-5
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Parce
Минус для Реала
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