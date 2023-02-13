Тренер « » рассказал о будущем в клубе.

– Вопрос по Саше не сейчас решится. Многое зависит от «Фиорентины» – отпустит или нет. К тому же надо, чтобы наш владелец клуба и Саша договорились по зарплате. Плюс стоит вопрос, захочет ли « » его видеть у себя.

Сейчас он в очень хорошей форме. Если он будет продолжать так играть, «Фиорентина» по-любому захочет вернуть его. Не знаю, насколько Саше это интересно. Но на Кипре Саша подтверждает свой высокий уровень.

– Расстроитесь, если «Фиорентина» его заберет обратно?

– Конечно. Очень хочется Сашу сохранить. Но это футбол, надо быть готовым ко всем событиям. Саша для нас – приоритет, план А. Но надо быть готовыми к поиску замены. Найти такого же игрока будет очень сложно.

– Вы с ним общаетесь на эту тему?

– Общаемся каждый день. Ему очень нравится у нас. Я вижу, как ему приятно находиться в коллективе. С нашей стороны он чувствует поддержку, ему это нравится, он себя чувствует физически легким.

– Что он сам вам говорит – хочет вернуться в Италию или остаться на Кипре?

– Знаю, что он очень сильно хочет у нас остаться. Но тоже не от него все зависит.

– У Кокорина еще со времен «Спартака» были проблемы с травмами. У вас он часто травмируется?

– Да, у него было повреждение, о котором мы говорили раньше. Но сейчас, слава богу, у него все нормально. Он профессионально относится к своему организму, ему уже не 18 лет.

Понятно, что есть медицинский штаб, есть отдел, который занимается профилактикой и восстановлением игроков. Клуб все для него делает. И Саша сам делает все, чтобы играть без мышечных травм, – сказал .

В 18 матчах чемпионата Кипра 31-летний форвард забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

«Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти». Цитата дня от Кокорина

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