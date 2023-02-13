Тренер «Ариса»: «Кокорин подтверждает свой высокий уровень. Если продолжит так играть, «Фиорентина» по-любому захочет вернуть его»

Теги Фиорентина премьер-лига Россия высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Алексей Шпилевский Футбол

Тренер «Ариса» рассказал о будущем Александра Кокорина в клубе.

– Вопрос по Саше не сейчас решится. Многое зависит от «Фиорентины» – отпустит или нет. К тому же надо, чтобы наш владелец клуба и Саша договорились по зарплате. Плюс стоит вопрос, захочет ли «Фиорентина» его видеть у себя.

Сейчас он в очень хорошей форме. Если он будет продолжать так играть, «Фиорентина» по-любому захочет вернуть его. Не знаю, насколько Саше это интересно. Но на Кипре Саша подтверждает свой высокий уровень.

– Расстроитесь, если «Фиорентина» его заберет обратно?

– Конечно. Очень хочется Сашу сохранить. Но это футбол, надо быть готовым ко всем событиям. Саша для нас – приоритет, план А. Но надо быть готовыми к поиску замены. Найти такого же игрока будет очень сложно.

– Вы с ним общаетесь на эту тему?

– Общаемся каждый день. Ему очень нравится у нас. Я вижу, как ему приятно находиться в коллективе. С нашей стороны он чувствует поддержку, ему это нравится, он себя чувствует физически легким.

– Что он сам вам говорит – хочет вернуться в Италию или остаться на Кипре?

– Знаю, что он очень сильно хочет у нас остаться. Но тоже не от него все зависит.

– У Кокорина еще со времен «Спартака» были проблемы с травмами. У вас он часто травмируется?

– Да, у него было повреждение, о котором мы говорили раньше. Но сейчас, слава богу, у него все нормально. Он профессионально относится к своему организму, ему уже не 18 лет.

Понятно, что есть медицинский штаб, есть отдел, который занимается профилактикой и восстановлением игроков. Клуб все для него делает. И Саша сам делает все, чтобы играть без мышечных травм, – сказал Алексей Шпилевский.

В 18 матчах чемпионата Кипра 31-летний форвард забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

«Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти». Цитата дня от Кокорина

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28 комментариев

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Dumb
Так тонко Саню ещё никто не торговал) Для любопыствующих, вот именно так настоящий, профессиональный менеджер, одним вью расставляет все силки и приоритетные "флажки", для футболиста, его агента и клуба владельца, перед будующей фазой переговоров. Киприоты лисы, конечно, молодцы, ушлые ребята, знают свое дело)
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saneks94
Ответ Black Phoenix
Про Кокорина говорят так, будто он в Лиге 1 голы и голевые штампует, а не на Кипре. Что ж ему за Фиалок мешало так играть?)
Фору давал
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Mr. Voronoi
Всю карьеру про Кокорина рассказывают какой он молодец и большой талант. Может, конечно, нам с дивана не всё видно, что вряд ли
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Борис Энгельгардт
Ответ damondiamond
там щас конкуренция за место на банке, может и в состав вообще не попасть
14 место, лучший бомбардир 3 гола имеет, что за конкуренция то?
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Остап Бендер
Ответ Black Phoenix
Про Кокорина говорят так, будто он в Лиге 1 голы и голевые штампует, а не на Кипре. Что ж ему за Фиалок мешало так играть?)
Не выпускали)
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Alexander Prokofyev
Ответ Black Phoenix
Про Кокорина говорят так, будто он в Лиге 1 голы и голевые штампует, а не на Кипре. Что ж ему за Фиалок мешало так играть?)
то, что его выпускали на пару минут коснуться мяча
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Sekor
Заканчивайте уже этот идиотский хайп. Чел в 31 год доигрывает в чемпионате Кипра.
Какая, #####, Фиорентина? Вы серьезно?
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marshalericsson1357
Да что там Фиорентина, этот парень усилит любой топ клуб
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Winterburn
Ответ ОттоДракула
Псж предложит обмен на Неймара.
Скорее Аль-Наср отправит Роналду на Кипр, а Кокогол отправится развивать футбол в Саудовской Аравии))
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AdekvaT
Если Кокора будет выступать в чемпионате Лихтенштейна, то статистика будет еще выше, тем самым он подтвердит свой межгалактический уровень...
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Lavinka
Кокорин ещё в список номинантов ЗМ попадёт ! (с) Тренер Ариса .
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Антон Фалафель
Чел играет в мусорной лиге, но преподнлсят это как конфетку💩
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Simka87
Ответ Black Phoenix
Про Кокорина говорят так, будто он в Лиге 1 голы и голевые штампует, а не на Кипре. Что ж ему за Фиалок мешало так играть?)
большая конкуренция.
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Spaten
Не ждите, фиалки, хорошего Саню.
Ваш Саня не такой как был вчера.
Меня засосала опасная трясина
И жизнь моя - вечная игра.
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Аталанта расправила плечи
Думаю Фиорентина уже и забыла, что владеет таким прости Господи активом.
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-1
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Andrew_tep
Не хочу злорадствовать, но скорее ИК-4 захочет его вернуть, а не Фиорентина)
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ТрактоПоктер
Ответ Mechel**
Даже, не мечтай. Не захочет. Италия не его уровень.
Правильно, его уровень - АПЛ !
+2
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a.l.k.a@list.ru
пытаются цену взвинтить ) а что? а вдруг?
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Balt
Тоже самое можно сказать про любого игрока из числа команд-лидеров второй лиги: если так продолжит, то Зенит или Спартак захотят взять его к себе. Ну разница, разница-то... Ну где чемпионат Кипра, Арис и Фиорентина, Серия А?
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инок
Оставайся Саня в Арисе. Ты наконец-то нашел свою
команду. А хозяева клубов пусть договариваются об этом...
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Kit244098
Сашка то уже на сходе. Чего душой то кривить? Кипр - это уровень сегодняшнего Кокорина. Там он хоть, худо-бедно, но играет, а не лавку полирует. Ему на Кипре комфортно. Тренер свой, хозяин клуба свой. Что еще нужно, чтобы достойно встретить старость?))
+4
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damondiamond
там щас конкуренция за место на банке, может и в состав вообще не попасть
0
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Enotaz24
Руководство Фионерентины перекрестилось.)
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vdm23
1) у Кокорина НЕТ и НЕ БЫЛО этого высокого уровня
2) Фиорентина НЕ захочет его возвращать
0
-3
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cmorblr
ФК «Бутырка» если только
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-3
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