Юрген Клопп: «Ливерпуль» выиграл 2 матча подряд. Замечательное чувство, давно такого не было»

Теги Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (2:0) в АПЛ.

«Против 10 человек, конечно, можно было создать и забить больше, но мы потеряли импульс и не вернули его.

Кто-то сказал мне, что в последний раз мы играли на ноль на выезде в апреле, так что я счастлив. Когда играли против 11 футболистов соперника, забили идеальные голы. Мы хорошо держались, но против 10 игроков на мгновение потеряли хватку и не вернули ее.

При этом у нас все равно были моменты, мы должны были забивать больше во втором тайме. Ведь когда забиваешь третий, все кончено. Мы этого не сделали и боролись до последнего.

Когда ты не в лучшем состоянии, нужно бороться, что мы и делали, одержав вторую победу подряд. Честно говоря, это замечательное чувство. У нас давно такого не было, так что это хороший день», – сказал тренер «Ливерпуля».

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16 комментариев

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Уставший Фергюсон
We are 🟥🟥🟥
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Direct free kick
Ответ Reece24
И это говорит человек, которого СМИ и отпетые фанаты называют чуть ли не величайшим тренером всех времён. В прошлый раз, когда Ливерпуль ставил рекорды по домашним подражаниям подряд - они говорили «да это просто ВВД на травме, в этом все дело» Сейчас говорят «да просто Мане ушёл, руководство денег не даёт». Хотя Ливерпуль за последнее время вкинул 200 лямов в атаку вместо Мане. Может дело в том, что Клопп переоценён? За 2-3 года убивает игроков ментально и физически, и начинается спад. Некоторые вообще карьеры на топ уровне по сути заканчивают, так как организм не выдерживает. Спасибо, лучше уже футбол Гвардиолы смотреть. Одно радует, физрук или тренер по легкой атлетике(как вам угодно) возвращает Ливерпуль в середину таблицы на долгие годы. Не верю я в чудо камбэк этой команды бегунков.
Поголовное отбеливание Клоппа похоже на массовый психоз
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Олег Дорожкин
хоть бы Нуньес живой был, а то с салахом далеко не уедешь
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Vadia
Ответ Reece24
И это говорит человек, которого СМИ и отпетые фанаты называют чуть ли не величайшим тренером всех времён. В прошлый раз, когда Ливерпуль ставил рекорды по домашним подражаниям подряд - они говорили «да это просто ВВД на травме, в этом все дело» Сейчас говорят «да просто Мане ушёл, руководство денег не даёт». Хотя Ливерпуль за последнее время вкинул 200 лямов в атаку вместо Мане. Может дело в том, что Клопп переоценён? За 2-3 года убивает игроков ментально и физически, и начинается спад. Некоторые вообще карьеры на топ уровне по сути заканчивают, так как организм не выдерживает. Спасибо, лучше уже футбол Гвардиолы смотреть. Одно радует, физрук или тренер по легкой атлетике(как вам угодно) возвращает Ливерпуль в середину таблицы на долгие годы. Не верю я в чудо камбэк этой команды бегунков.
Это нужно было столько текста накатать, чтобы выставить себя болваном? Учись в манси.
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Вася Столяр
Нужно ценить такие моменты, очень рад за команду
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Reece24
И это говорит человек, которого СМИ и отпетые фанаты называют чуть ли не величайшим тренером всех времён.

В прошлый раз, когда Ливерпуль ставил рекорды по домашним подражаниям подряд - они говорили «да это просто ВВД на травме, в этом все дело»

Сейчас говорят «да просто Мане ушёл, руководство денег не даёт». Хотя Ливерпуль за последнее время вкинул 200 лямов в атаку вместо Мане.

Может дело в том, что Клопп переоценён? За 2-3 года убивает игроков ментально и физически, и начинается спад. Некоторые вообще карьеры на топ уровне по сути заканчивают, так как организм не выдерживает.
Спасибо, лучше уже футбол Гвардиолы смотреть.

Одно радует, физрук или тренер по легкой атлетике(как вам угодно) возвращает Ливерпуль в середину таблицы на долгие годы. Не верю я в чудо камбэк этой команды бегунков.
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-6
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Красный чай
До 4 места 6 очков плюс матч в запасе, значит надежда есть. Верим в Юргена до последнего!
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Андрей Хенто
Ответ llolishe
Выиграй ЛЧ или уходи Очередной январь провалил и не тренировал команду
Так Юрген и не снимает с себя ответственность и готов вместе исправлять ситуацию. Выгнать Клоппа - возможно будет одной из самых больших ошибок.
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Burel
дальше весь мир за Ливерпуль против судейского автобуса ✌❤
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Кино Музыка
Пора в четверку.
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Михаил Солдатов
Во время просмотра матча , думал в сказку попал : Нуньез забил , Гакпо второй матч забивает, тут еще Поуп так глупо удалился ))
Давно такого не видел
Хороший настрой перед игрой с реалом
p.s. Саллаха после продления вообще не узнать , пол сезона вату катает
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Александр Граф
Ответ Фанат Лионеля Месси
Во вторник серия увеличится до 3 матчей подряд :)
ливер в последнее время постоянный клиент реала, поэтому вряд ли
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Tille
Тренер Ливерпуля: когда забиваешь третий, все кончено. Шок-контент:)
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llolishe
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Under
ну чего, полтора месяца назад всего =)
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Фанат Лионеля Месси
Во вторник серия увеличится до 3 матчей подряд :)
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