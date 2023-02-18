Юрген Клопп: «Ливерпуль» выиграл 2 матча подряд. Замечательное чувство, давно такого не было»

прокомментировал победу над « » (2:0) в .

«Против 10 человек, конечно, можно было создать и забить больше, но мы потеряли импульс и не вернули его.

Кто-то сказал мне, что в последний раз мы играли на ноль на выезде в апреле, так что я счастлив. Когда играли против 11 футболистов соперника, забили идеальные голы. Мы хорошо держались, но против 10 игроков на мгновение потеряли хватку и не вернули ее.

При этом у нас все равно были моменты, мы должны были забивать больше во втором тайме. Ведь когда забиваешь третий, все кончено. Мы этого не сделали и боролись до последнего.

Когда ты не в лучшем состоянии, нужно бороться, что мы и делали, одержав вторую победу подряд. Честно говоря, это замечательное чувство. У нас давно такого не было, так что это хороший день», – сказал тренер « ».

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