Юрген Клопп: «Ливерпуль» выиграл 2 матча подряд. Замечательное чувство, давно такого не было»
Юрген Клопп прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (2:0) в АПЛ.
«Против 10 человек, конечно, можно было создать и забить больше, но мы потеряли импульс и не вернули его.
Кто-то сказал мне, что в последний раз мы играли на ноль на выезде в апреле, так что я счастлив. Когда играли против 11 футболистов соперника, забили идеальные голы. Мы хорошо держались, но против 10 игроков на мгновение потеряли хватку и не вернули ее.
При этом у нас все равно были моменты, мы должны были забивать больше во втором тайме. Ведь когда забиваешь третий, все кончено. Мы этого не сделали и боролись до последнего.
Когда ты не в лучшем состоянии, нужно бороться, что мы и делали, одержав вторую победу подряд. Честно говоря, это замечательное чувство. У нас давно такого не было, так что это хороший день», – сказал тренер «Ливерпуля».
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В прошлый раз, когда Ливерпуль ставил рекорды по домашним подражаниям подряд - они говорили «да это просто ВВД на травме, в этом все дело»
Сейчас говорят «да просто Мане ушёл, руководство денег не даёт». Хотя Ливерпуль за последнее время вкинул 200 лямов в атаку вместо Мане.
Может дело в том, что Клопп переоценён? За 2-3 года убивает игроков ментально и физически, и начинается спад. Некоторые вообще карьеры на топ уровне по сути заканчивают, так как организм не выдерживает.
Спасибо, лучше уже футбол Гвардиолы смотреть.
Одно радует, физрук или тренер по легкой атлетике(как вам угодно) возвращает Ливерпуль в середину таблицы на долгие годы. Не верю я в чудо камбэк этой команды бегунков.
Давно такого не видел
Хороший настрой перед игрой с реалом
p.s. Саллаха после продления вообще не узнать , пол сезона вату катает