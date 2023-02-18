«Ньюкасл» проиграл в АПЛ впервые с августа. Оба поражения в чемпионате – от «Ливерпуля»
«Ньюкасл» потерпел первое поражение в чемпионате Англии с лета 2022 года.
Сегодня команда Эдди Хау уступила «Ливерпулю» (0:2) в 24-м туре. 31 августа «сороки» тоже уступили именно мерсисайдцам – 1:2.
Между двумя играми с «красными» «Ньюкасл» добился 9 побед и 8 раз сыграл вничью.
«Ньюкасл» занимает 4-е место в таблице, набрав 41 очков.
В следующем матче он встретится с «Манчестер Сити» – это случится 4 марта.
Против 10 игроков гораздо сложнее играть, потому что команда в меньшинстве играет гораздо глубже. Могли забить больше? Да! Нужно было играть на полных оборотах перед игрой с Реалом через два дня на третий? Нет.
Чистая победа, идем дальше. YNWA
Забили 2 из 2 еще до удаления
А после смысл бежать вперёд и тратить силы, соперник в меньшинстве, впереди игра с Реалом
Хорошо хоть не «натянул» Ньюкасл