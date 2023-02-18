«Ньюкасл» проиграл в АПЛ впервые с августа. Оба поражения в чемпионате – от «Ливерпуля»

Теги Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия Эдди Хау Футбол

«Ньюкасл» потерпел первое поражение в чемпионате Англии с лета 2022 года.

Сегодня команда Эдди Хау уступила «Ливерпулю» (0:2) в 24-м туре. 31 августа «сороки» тоже уступили именно мерсисайдцам – 1:2.

Между двумя играми с «красными» «Ньюкасл» добился 9 побед и 8 раз сыграл вничью.

«Ньюкасл» занимает 4-е место в таблице, набрав 41 очков.

В следующем матче он встретится с «Манчестер Сити» – это случится 4 марта.

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24 комментария

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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Аркадий Аркадич
И самое забавное, что они с такой статой на 4ом месте и по очкам ближе к 5ому, чем к 3ьему.
Да да)только не в году а в сезоне,перепутал) этому тоже удивился) Еще забавнее, что кто-то на этот мой коммент минус поставил) наверное кошмарное оскорбление кому-то нанес)
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Purple77
Всех конечно с победой!Но второй тайм,мягко скажем не айс.
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Аркадий Аркадич
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Посмотрел статистику таблицы и офигел, что это вообще первое поражение Ньюкасла в Премьер-лиге в этом году Оо
И самое забавное, что они с такой статой на 4ом месте и по очкам ближе к 5ому, чем к 3ьему.
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+2
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kostylb
Ответ Krutik_prutik
Нуньес уже 13 забил, как так?
матчи надо смотреть, а не рофловые картиночки в твиттере с его упоминанием
+3
0
+3
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anshef
Ответ Арман Мартиросян
Ливерпуль в этом сезоне вообще убийца гигантов. Прервали длительную серию МС, Наполи и Ньюкасла(дважды).
Зато всем аутсайдерам проиграли, кому дома, а кому с крупным счетом.
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Арман Мартиросян
Ответ Анвар Масимов
но по классике орально обласкают реал и домой
Ну, чего же ты ждёшь? Бегом ставить хату на победу Реала.
+3
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+3
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Алексей Богородицкий
Ответ Егор Павлов
Ужасная игра Ливерпуля несмотря на результат.
Что?) Ливерпуль сделал игру в первые 20 минут. Забил 2 мяча, спровоцировал удаление вратаря.
Против 10 игроков гораздо сложнее играть, потому что команда в меньшинстве играет гораздо глубже. Могли забить больше? Да! Нужно было играть на полных оборотах перед игрой с Реалом через два дня на третий? Нет.
Чистая победа, идем дальше. YNWA
+3
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Анвар Масимов
Ответ Арман Мартиросян
Ливерпуль в этом сезоне вообще убийца гигантов. Прервали длительную серию МС, Наполи и Ньюкасла(дважды).
но по классике орально обласкают реал и домой
+3
-9
-6
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Арман Мартиросян
Ливерпуль в этом сезоне вообще убийца гигантов. Прервали длительную серию МС, Наполи и Ньюкасла(дважды).
+6
0
+6
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Dr.Hapot
Ответ llolishe
Ужасная реализация моментов
Ужасная игра в обороне, если бы не Алиссон, то пропустили минимум 3
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Кан и Баллак сидят в баре
Посмотрел статистику таблицы и офигел, что это вообще первое поражение Ньюкасла в Премьер-лиге в этом году Оо
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Арман Мартиросян
Ответ Михаил Солдатов
Если б не удаление , Ньюкасл камбэкнул по такой игре
Не факт. Ливерпуль забил два гола при равных раскладах, а после КК уж слишком поверили в себя. Без удаления думаю продолжали бы давить.
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Krutik_prutik
Нуньес уже 13 забил, как так?
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Арман Мартиросян
Ответ Егор Павлов
Ужасная игра Ливерпуля несмотря на результат.
Полностью согласен. Алиссон в очередной раз спас задницу команды. После КК как будто играть перестали и слишком небрежно распоряжались своими моментами.
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Человек из футбола
Ответ Егор Павлов
Ужасная игра Ливерпуля несмотря на результат.
Ливерпуль очень плохо играет в большинстве, парадокс
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Токсик
Неудачный день для Ньюкасла. Два пропущенных гола из-за индивидуальных ошибок Триппьера и абсолютно глупая красная от Поупа
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llolishe
Ответ Михаил Солдатов
Если б не удаление , Ньюкасл камбэкнул по такой игре
С одним ударом в створ и тот в ногу вратаря пхахахаха
+1
-3
-2
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llolishe
Ответ Егор Павлов
Ужасная игра Ливерпуля несмотря на результат.
Ужасная реализация моментов
+10
0
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Isa Babaev
Ответ Егор Павлов
Ужасная игра Ливерпуля несмотря на результат.
Нормальная игра
Забили 2 из 2 еще до удаления
А после смысл бежать вперёд и тратить силы, соперник в меньшинстве, впереди игра с Реалом
+21
-1
+20
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Михаил Солдатов
Если б не удаление , Ньюкасл камбэкнул по такой игре
+1
-5
-4
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Rick Sorkin
Ответ Егор Павлов
Ужасная игра Ливерпуля несмотря на результат.
Ливерпуль уже долгие годы против соперника с удалением очень плохо играет
+3
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Tigo_Volchara93
Норм так заголовок, спортс.
Хорошо хоть не «натянул» Ньюкасл
+2
-1
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CriminalJoint62
Реал Мадрид напрягся
+6
-2
+4
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Егор Павлов
Ужасная игра Ливерпуля несмотря на результат.
+6
-7
-1
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