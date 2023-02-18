«Ньюкасл» проиграл в АПЛ впервые с августа. Оба поражения в чемпионате – от «Ливерпуля»

«Ньюкасл» потерпел первое поражение в чемпионате Англии с лета 2022 года.

Сегодня команда уступила «Ливерпулю» (0:2) в 24-м туре. 31 августа «сороки» тоже уступили именно мерсисайдцам – 1:2.

Между двумя играми с «красными» « » добился 9 побед и 8 раз сыграл вничью.

«Ньюкасл» занимает 4-е место в таблице, набрав 41 очков.

В следующем матче он встретится с «Манчестер Сити» – это случится 4 марта.