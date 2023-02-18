«Милан» трижды выиграл по 1:0 после 4 поражений подряд. Дальше – «Аталанта»
«Милан» выиграл третий матч подряд со счетом 1:0.
Команда Стефано Пиоли одолела «Монцу» в 23-м туре чемпионата Италии. Ранее были обыграны «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов и «Торино» в Серии А.
«Россонери» начали серию побед после того, как не могли победить на протяжении 7 игр (включая 4 поражения подряд).
Далее «Милан» сыграет с «Аталантой» – это случится 26 февраля.
Гол Мессиаса принес «Милану» победу над «Монцей» на выезде – 1:0
Ибра вовремя вернулся и дал всем ̶п̶и̶з̶ мотивации.
Монца понравилась. Не случайно отобрала очки у Интера и Жувы
После его восстановления команда будто взяла себя в руки 💪🏽