«Милан» трижды выиграл по 1:0 после 4 поражений подряд. Дальше – «Аталанта»

Теги Милан Стефано Пиоли серия А Италия Монца Футбол

«Милан» выиграл третий матч подряд со счетом 1:0.

Команда Стефано Пиоли одолела «Монцу» в 23-м туре чемпионата Италии. Ранее были обыграны «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов и «Торино» в Серии А.

«Россонери» начали серию побед после того, как не могли победить на протяжении 7 игр (включая 4 поражения подряд).

Далее «Милан» сыграет с «Аталантой» – это случится 26 февраля.

Гол Мессиаса принес «Милану» победу над «Монцей» на выезде – 1:0

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6 комментариев

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kaka10
Милан решил стратегически не добрать 15 очков в январе, чтобы потом не лезли к клубу со штрафами.

Ибра вовремя вернулся и дал всем ̶п̶и̶з̶ мотивации.

Монца понравилась. Не случайно отобрала очки у Интера и Жувы
+4
0
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Philatelist79
С победой!
+2
0
+2
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Ёрлик
Ответ krealpmoney
Эффект Тиау
Эффект Ибры
После его восстановления команда будто взяла себя в руки 💪🏽
+7
0
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krealpmoney
Эффект Тиау
+1
-1
0
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trick00
Ответ DaBebraZ
Ювентус? ты ли это?
15 очков снимут?)))
0
-5
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DaBebraZ
Ювентус? ты ли это?
+9
-2
+7
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