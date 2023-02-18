Фанаты освистали «Челси» после 1-го тайма игры с «Саутгемптоном». «Синие» проигрывают дома 0:1

Болельщики «Челси» выразили недовольство игрой команды.

Лондонцы на своем поле проигрывают « » со счетом 0:1 в 24-м туре .

По окончании первого тайма фанаты сопроводили уход «синих» в раздевалку гулом и свистом.

За предыдущие 9 игр «Челси» выиграл лишь раз, а также потерпел 4 поражения.

«Челси» – «Саутгемптон». 0:1 – Уорд-Проуз забил на 46-й первого тайма. Онлайн-трансляция