Фанаты освистали «Челси» после 1-го тайма игры с «Саутгемптоном». «Синие» проигрывают дома 0:1

Теги Челси Стэмфорд Бридж премьер-лига Англия болельщики Саутгемптон Грэм Поттер Футбол

Болельщики «Челси» выразили недовольство игрой команды.

Лондонцы на своем поле проигрывают «Саутгемптону» со счетом 0:1 в 24-м туре АПЛ.

По окончании первого тайма фанаты сопроводили уход «синих» в раздевалку гулом и свистом.

За предыдущие 9 игр «Челси» выиграл лишь раз, а также потерпел 4 поражения.

«Челси» – «Саутгемптон». 0:1 – Уорд-Проуз забил на 46-й первого тайма. Онлайн-трансляция

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23 комментария

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Пуп Ппп
Хоть с Мудриком хоть без Челси это дно . Боруссия Дортумнд легко пройдет этот бусс как и говорил.
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Денис Валентинов
Пипец, когда же уволят Поттера? Раньше ругали нашу команду за то что тренеров увольняли после пары неудач, сейчас я был бы не против такого исхода! Челси вообще не имеет системной игры, каждый матч как будто каждый игрок играет так как умеет, плана на игру будто бы нет вовсе! Челси, как не прискорбно это говорить, становится середняком!!! И мы не будем играть на топ уровне, пока нас будут тренировать тренеры такого уровня как Поттер!!!
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Azar Cherdantsev
Боули просто скотина! Поттер никакой! Даже при Сарри лучше было, а это было ужасно.
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дон_бомжови
и правильно сделали
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azax
Проклятие Абрамовича!)
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Nikita Voytenko
Ответ Sajres_Smit
Не испытываю особой приязни к Абрамовичу, но тут явно бумеранг судьбы за отжим активов заработал.
Это отжим активов, которые были украдены у тебя же)
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Полуэктов Пётр
Ответ sp.msk.86
Как можно делать выводы, когда половину состава только закупили? Кто в мире за пару месяцев команду из звезд делает? Что за требования быстрого приготовления?
"Кто в мире за пару месяцев команду из звезд делает?"
Тухель сделал. Пришел на руины, сделал отличную команду и выиграл ЛЧ.
Через какое-то время всё разладилось, но это уже другая история. Главное, что на ваш вопрос ответ он дал.
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LifeSpartak
Сделали из, не когда то великого клуба, Челси посмешище!На игру без слёз не взглянешь Купили какого то украинца ноунейма(явно по чей то указке сверху)!Хотя и шева там тоже потерялся в своё время, сразу при чём!Лэмпард,наверно,в шоке от своего родного клуба!Короче,позор!
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Sajres_Smit
Не испытываю особой приязни к Абрамовичу, но тут явно бумеранг судьбы за отжим активов заработал.
+8
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Bruce Willis
Ответ Фанат Лионеля Месси
Комментарий удален модератором
ты только проснулся?
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Ноно Гомес
Боуэли очнись, тут чемпионшипом пахнет....
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Фанат Лионеля Месси
Комментарий удален
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Иван Обрубов
При Абрамовича было лучше...
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rigobersong
не фанаты, а глоры:) Фанаты понимают, что челси на своем законном месте:))
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vallabaza
ущербнее тренера, чем поттер, я никогда не видел.
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sp.msk.86
Ответ дмитрий кутаев
Поттер точно волшебник,потому что только магией можно объяснить то что его еще не уволили!
Как можно делать выводы, когда половину состава только закупили? Кто в мире за пару месяцев команду из звезд делает? Что за требования быстрого приготовления?
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GuruFutbola
Позор))
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Мужанов Дмитрий Александрович
Получается в последних 9 матчах Челси набрал только 7 очков(сегодня больше одного вероятно тоже не наберут) и это при таком составе(нескольких составах) Думаю Поттера давно уже нужно было отправить в отставку, он явно тренер не для больших задач.
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дмитрий кутаев
Поттер точно волшебник,потому что только магией можно объяснить то что его еще не уволили!
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simplehumble
Как так то, команда же как бы встала на рельсы после БД
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Артур Артур
На что делают ставку Боэли и ко?
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cektor
Нужно больше денег на трансферы
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-3
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rusichi
И поделом!!! Ни игры, ни мысли! Поттера в отставку!
+17
-1
+16
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Барсик Юрана
Жалкий клубец конечно, хуже не существует
+3
-11
-8
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