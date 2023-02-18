Фанаты освистали «Челси» после 1-го тайма игры с «Саутгемптоном». «Синие» проигрывают дома 0:1
Болельщики «Челси» выразили недовольство игрой команды.
Лондонцы на своем поле проигрывают «Саутгемптону» со счетом 0:1 в 24-м туре АПЛ.
По окончании первого тайма фанаты сопроводили уход «синих» в раздевалку гулом и свистом.
За предыдущие 9 игр «Челси» выиграл лишь раз, а также потерпел 4 поражения.
«Челси» – «Саутгемптон». 0:1 – Уорд-Проуз забил на 46-й первого тайма. Онлайн-трансляция
Тухель сделал. Пришел на руины, сделал отличную команду и выиграл ЛЧ.
Через какое-то время всё разладилось, но это уже другая история. Главное, что на ваш вопрос ответ он дал.