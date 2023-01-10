Вингер «Динамо» Киев Цыганков интересен клубам АПЛ и «Андерлехту». Он оценен в 22+ млн евро

Вингер киевского « » может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

По сведениям Het Laatste Nieuws, клубы следят за футболистом сборной на протяжении нескольких сезонов.

Теперь на 25-летнего игрока претендует и «Андерлехт». Бельгийская команда хочет приобрести его уже зимой, хотя контракт полузащитника рассчитан до лета и вряд ли будет продлен.

Стоимость украинца оценивается минимум в 22 млн евро и также привлек внимание .

В текущем сезоне Цыганков провел 13 матчей в чемпионате Украины, забив 6 голов и отдав 5 голевых передач за 13 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.