Вингер «Динамо» Киев Цыганков интересен клубам АПЛ и «Андерлехту». Он оценен в 22+ млн евро

Теги Чемпионат Украины по футболу Динамо Киев высшая лига Нидерланды ПСВ премьер-лига Англия Андерлехт высшая лига Бельгия возможные трансферы Виктор Цыганков Футбол

Вингер киевского «Динамо» Виктор Цыганков может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

По сведениям Het Laatste Nieuws, клубы АПЛ следят за футболистом сборной Украины на протяжении нескольких сезонов.

Теперь на 25-летнего игрока претендует и «Андерлехт». Бельгийская команда хочет приобрести его уже зимой, хотя контракт полузащитника рассчитан до лета и вряд ли будет продлен.

Стоимость украинца оценивается минимум в 22 млн евро и также привлек внимание ПСВ.

В текущем сезоне Цыганков провел 13 матчей в чемпионате Украины, забив 6 голов и отдав 5 голевых передач за 13 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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2 комментария

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Sevuska
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А на Украине сейчас играть то вообще не безопасно !? Освещение то исправно везде работает !?
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Бухгалтер2021
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апл или бельгия ха
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