ПСВ рассматривает вингера киевского «Динамо» Цыганкова на замену Гакпо

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Вингер киевского «Динамо» Виктор Цыганков интересен ПСВ.

Клуб из Эйндховена видит в 25-летнем игроке сборной Украины замену Коди Гакпо, который переходит в «Ливерпуль».

Также ПСВ рассматривает варианты с Улой Брюнхильдсеном («Мольде») и Йеспером Карлссоном (АЗ).

Статистика Цыганкова – здесь, Брюнхильдсена – здесь, Карлссона – здесь.

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3 комментария

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nobrainnopain
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Меня сейчас больше интересует кого подпишет Шаньдун Лунэн
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Los Galácticos
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Там неадекватный семейный кооператив Суркисов от которого несёт уже даже не вчерашнем днем запросит за него 30 млн. Сам Цыганков уже сильно деградировал за последние пару сезонов, как обычно его передержали как когда-то Ярмоленко, его красная цена сейчас 10 млн. В общем его шанс на переход в ПСВ околонулевой, Суркисня будет и дальше мариновать его в УПЛ.
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Johnie
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Ну, если будет, как с Мудриком, то проще уже скандинавов брать
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