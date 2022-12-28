ПСВ рассматривает вингера киевского «Динамо» Цыганкова на замену Гакпо
Вингер киевского «Динамо» Виктор Цыганков интересен ПСВ.
Клуб из Эйндховена видит в 25-летнем игроке сборной Украины замену Коди Гакпо, который переходит в «Ливерпуль».
Также ПСВ рассматривает варианты с Улой Брюнхильдсеном («Мольде») и Йеспером Карлссоном (АЗ).
Статистика Цыганкова – здесь, Брюнхильдсена – здесь, Карлссона – здесь.
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