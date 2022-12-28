ПСВ рассматривает вингера киевского «Динамо» Цыганкова на замену Гакпо

Вингер киевского « » интересен ПСВ.

Клуб из Эйндховена видит в 25-летнем игроке сборной замену , который переходит в «Ливерпуль».

Также ПСВ рассматривает варианты с Улой Брюнхильдсеном («Мольде») и Йеспером Карлссоном ( ).

Статистика Цыганкова – здесь, Брюнхильдсена – здесь, Карлссона – здесь.

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