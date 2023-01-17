Вингер Украины Цыганков перешел в «Жирону». «Динамо» Киев получит 5 млн евро и 50% от перепродажи

Теги Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Ла Лига трансферы Жирона Виктор Цыганков Футбол

Вингер «Динамо» Киев Виктор Цыганков стал игроком «Жироны».

Клуб Ла Лиги объявил о трансфере игрока сборной Украины. 25-летний футболист подписал контракт до 2027 года.

Украинская команда на своем официальном сайте сообщила, что получила за Цыганкова 5 млн евро, а также 50% от следующей продажи игрока.

В текущем сезоне Цыганков провел 13 матчей в чемпионате Украины, забив 6 голов и отдав 5 голевых передач за 13 игр.

Фото: gironafc.cat

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58 комментариев

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teddy10
Вроде его ПСВ рассматривал на замену Гакпо. Цыганков - игрок с отличными качествами. Года три назад киевляне вполне могли бы продать его минимум за 15-20, в более статусный клуб, чем Жирона
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Maratt
Ответ zer
Шахтер, конечно, в восточной Европе лучше всех умеет продавать игроков. такой недорогой переход Цыганкова параллельно продаже Мудрика очередное доказательство. ну не 5 же миллионов этот парень стоит, это грабёж средь бела дня по современным меркам даже с учётом 50 процентов с перепродажи
С учетом что полгода до истечения контракта нормальная цена. А так Хоффенхайм года 3 назад за Цыганкова 25 предлагал.
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Максим Тарасов
Ответ Фёдор Кузнецов
Не думаю что хотя бы 2 буквы нельзя было вписать
Не видел, чтобы вместо полного слова вписывали 2 буквы
По крайней мере, в последние годы - ни на СЭ, ни на Соккере, ни на Чемпе, ни на Русфутболе
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Игорь Новиков
Ответ Volgogradets
А эстонцы то когда будут?
Их хватает, пусть не первых командах, в молодежках. Включая Арсенал, например.

Но шутка в целом так себе. Сейчас бы сравнивать Россию, Украину и Эстонию по возможностям.
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porque
Ответ zer
Шахтер, конечно, в восточной Европе лучше всех умеет продавать игроков. такой недорогой переход Цыганкова параллельно продаже Мудрика очередное доказательство. ну не 5 же миллионов этот парень стоит, это грабёж средь бела дня по современным меркам даже с учётом 50 процентов с перепродажи
Суркису 25-30 предлагали пару лет назад. Вполне адекватная цена на то время. Динамо вообще не умеет вовремя продавать игроков, держат у себя пока те либо не обесценятся либо пока контракт не закончится.
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Maratt
Цыганков очень неплохой игрок. И возможно сможет проявить себя в Испании а потом и пойти на повышение. Есть только одно небольшое препятствие : В последнее время 2 сезона подряд он никогда не начинал подготовку вместе с основной группой игроков, а подъезжал как правило либо к началу 2 сбора либо к концу 1 сбора. Насколько знаю в это время он занимался индивидуально и не нагружался сильно. Пойдет на такое Жирона ?
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Volgogradets
Ответ Игорь Новиков
Очередной украинец в топ-лиге. Молодцы.
А эстонцы то когда будут?
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Alex1104
Ответ Stereophonics89
И что тут может смущать Заплатить сейчас 5 или летом насыпать личку побольше (+ подъемные), конкурируя с другими клубами? Я думаю, что, учитывая эти 5 млн, лучше уж их потратить сейчас
А сейчас ни в личку, ни подъемных не надо???
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Stereophonics89
Ответ Alex1104
За полгода до конца контракта?
И что тут может смущать
Заплатить сейчас 5 или летом насыпать личку побольше (+ подъемные), конкурируя с другими клубами?
Я думаю, что, учитывая эти 5 млн, лучше уж их потратить сейчас
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0
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zer
Шахтер, конечно, в восточной Европе лучше всех умеет продавать игроков. такой недорогой переход Цыганкова параллельно продаже Мудрика очередное доказательство. ну не 5 же миллионов этот парень стоит, это грабёж средь бела дня по современным меркам даже с учётом 50 процентов с перепродажи
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Олич09
Ответ Фанат Аль-Насра
Опоздал с переход в Европу на лет 5
Ну, не на 5, но года 2-3 назад уже точно мог уезжать.

И суть в том, что парень то, не менее талантлив.
И агент его молодец, грамотный переход, в клуб «трамплин».
Уверен, он в Жироне ненадолго.
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VV Vvvv
Ответ Rassulio
У каких французов
Сорян? попутал.))))
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Фёдор Кузнецов
Ответ Максим Тарасов
Либо ограничение по символам в заголовке и пришлось ужимать
Не думаю что хотя бы 2 буквы нельзя было вписать
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VV Vvvv
Ответ Overkiller
У каких, простите, французов?..
Сорян, попутал)))).
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gPk
Ответ S1rAlex
Комментарий удален модератором
Самый главный развод в истории футбола - Азар. Коутиньо на его фоне - уникум. Азара до статистики Коутиньо в Барселоне, ещё лет 10 нужно играть чтобы догнать его.
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Максим Тарасов
Ответ Фёдор Кузнецов
"Вингер Украины Цыганков"либо неграмотный создавал название, либо слово какое то пропущено
Либо ограничение по символам в заголовке и пришлось ужимать
0
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gPk
Ответ Давид Agabekyan
А как же Коутиньо?
Коутиньо во-первых переходил в статусе звезды АПЛ, а во-вторых в первом сезоне в 22 матчах имел 18 результативных действий. Кто из этих ноунеймов покажет подобные цифрыЮ
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Overkiller
Ответ VV Vvvv
Игрок хороший.Думаю долго у французов не задержится.)))
У каких, простите, французов?..
+3
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S1rAlex
Ответ Бронислав Каминский
У Цыганкова статка в сто раз лучше,чем у Мудрика
Комментарий удален
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Rassulio
Ответ VV Vvvv
Игрок хороший.Думаю долго у французов не задержится.)))
У каких французов
0
0
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Фёдор Кузнецов
"Вингер Украины Цыганков"либо неграмотный создавал название, либо слово какое то пропущено
+2
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anastasia Krugova
Ответ Давид Agabekyan
Как бы в Сегунде не оказаться
Не окажется ) продадут его еще и с наценкой )
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космонавт на дереве
Ответ The Best
У Динамо владельцы не лучше чем у Шахтёра) Не хотели Цыганкова отпускать за гроши (а за него предлагали 20 млн) в итоге он вообще чуть ли не ушёл бесплатно,потому что контракт истекал летом,Жирона могла бы подождать немного.
Владельцы Шахтёра в 10 раз лучше владельцев Динамо.
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anastasia Krugova
Ответ dimkamelok
Интересная разница в цене между Мудриком и Цыганковым. Жаль, что Виктора раньше Суркис не отпустил
Разница в том что Цыганков скоро будет свободным агентом
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Michael Boldyrev
Блин, может "Локо" попустит с этой новости и хоть какой-то шанс Баринову дадут?!
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