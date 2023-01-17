Вингер Украины Цыганков перешел в «Жирону». «Динамо» Киев получит 5 млн евро и 50% от перепродажи
Вингер «Динамо» Киев Виктор Цыганков стал игроком «Жироны».
Клуб Ла Лиги объявил о трансфере игрока сборной Украины. 25-летний футболист подписал контракт до 2027 года.
Украинская команда на своем официальном сайте сообщила, что получила за Цыганкова 5 млн евро, а также 50% от следующей продажи игрока.
В текущем сезоне Цыганков провел 13 матчей в чемпионате Украины, забив 6 голов и отдав 5 голевых передач за 13 игр.
Фото: gironafc.cat
По крайней мере, в последние годы - ни на СЭ, ни на Соккере, ни на Чемпе, ни на Русфутболе
Но шутка в целом так себе. Сейчас бы сравнивать Россию, Украину и Эстонию по возможностям.
Заплатить сейчас 5 или летом насыпать личку побольше (+ подъемные), конкурируя с другими клубами?
Я думаю, что, учитывая эти 5 млн, лучше уж их потратить сейчас
И суть в том, что парень то, не менее талантлив.
И агент его молодец, грамотный переход, в клуб «трамплин».
Уверен, он в Жироне ненадолго.