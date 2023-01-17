Вингер Украины Цыганков перешел в «Жирону». «Динамо» Киев получит 5 млн евро и 50% от перепродажи

Вингер « » Киев Виктор Цыганков стал игроком «Жироны».

Клуб Ла Лиги объявил о трансфере игрока сборной . 25-летний футболист подписал контракт до 2027 года.

Украинская команда на своем официальном сайте сообщила, что получила за Цыганкова 5 млн евро, а также 50% от следующей продажи игрока.

В текущем сезоне Цыганков провел 13 матчей в чемпионате Украины, забив 6 голов и отдав 5 голевых передач за 13 игр.

Фото: gironafc.cat