Зидан хочет тренировать: «До июня время есть, но все может быстро измениться»
Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может вскоре вернуться в футбол.
«Я по-прежнему хочу снова тренировать. Сейчас у меня есть свободное время, но я не знаю, сколько это продлится.
Сейчас время есть, возможно, время есть до июня, но также все может быстро измениться», – заявил Зидан в интервью Le Figaro.
Француз находится без работы с 2021 года. Его его называют в числе кандидатов на пост главного тренера «ПСЖ».
Зидан готов возглавить «Реал», «Баварию», «ПСЖ» или «Юве» летом (RMC Sport)
Не верю !
Оскорбить Зидана, Роналду и любого другого футболиста✅
Написать слово ригоберка❌
Даже в Реале сразу сбежал от перестройки
Юве неплохой вариант кажется, так как хуже, чем у Аллегри у Зидана навряд ли получится, а вот лучше - вполне)