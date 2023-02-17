Зидан хочет тренировать: «До июня время есть, но все может быстро измениться»

Бывший главный тренер « » может вскоре вернуться в футбол.

«Я по-прежнему хочу снова тренировать. Сейчас у меня есть свободное время, но я не знаю, сколько это продлится.

Сейчас время есть, возможно, время есть до июня, но также все может быстро измениться», – заявил Зидан в интервью Le Figaro.

Француз находится без работы с 2021 года. Его его называют в числе кандидатов на пост главного тренера « ».

Зидан готов возглавить «Реал», «Баварию», «ПСЖ» или «Юве» летом (RMC Sport)