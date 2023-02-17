Зидан хочет тренировать: «До июня время есть, но все может быстро измениться»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Зинедин Зидан Футбол

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может вскоре вернуться в футбол.

«Я по-прежнему хочу снова тренировать. Сейчас у меня есть свободное время, но я не знаю, сколько это продлится.

Сейчас время есть, возможно, время есть до июня, но также все может быстро измениться», – заявил Зидан в интервью Le Figaro.

Француз находится без работы с 2021 года. Его его называют в числе кандидатов на пост главного тренера «ПСЖ».

Зидан готов возглавить «Реал», «Баварию», «ПСЖ» или «Юве» летом (RMC Sport)

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21 комментарий

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Deni Magician
Тока псж
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Нургалиев Разрешил
Ответ Arthurino
Логика спортса Оскорбить Зидана, Роналду и любого другого футболиста✅ Написать слово ригоберка❌
Просто спортс - оплот барсафанов еще с 2005
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OldRedWhite
Вот оказывается про кого Станиславский говорил :
Не верю !
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Arthurino
Ответ Геннадий Чеботарев
модератор,если вы за чистоту комментариев,тогда уберите и оскарбительные выпады а сторону легенды или вы считаете это нормально?
Логика спортса

Оскорбить Зидана, Роналду и любого другого футболиста✅
Написать слово ригоберка❌
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Андрей Белов
В МЮ вместо Ван Гаала
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vel
Зизушка, пжста, дождись Ювентуса..
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Alex Ser
слишком банальное решение назначить его для победы в лиге чемпионов, тоже самое считалось что назначить Антонио Конте то значит это гарантированно победа в Апл или другом чемпионате ,но не все так просто, , он в Реале оказался в удачное время, время пика Роналду ,Модрича и других, думаю в другом клубе будет не так просто добиться таких результатов, если конечно опять сильно не повезет оказаться в нужное время, и все же новичкам обычно везёт, но ему повезло с результатом нереально
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Геннадий Чеботарев
Ответ ML26
Типо уронила?😁
не типо,а конкретно грохнула на бетонный пол.
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Геннадий Чеботарев
модератор,если вы за чистоту комментариев,тогда уберите и оскарбительные выпады а сторону легенды или вы считаете это нормально?
+4
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gestor_36
Ответ Геннадий Чеботарев
домой пора,хватит болтатся.дел не в проворот.
в алжире все спокойно
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Gestor_36
сборную африканских эмигрантов это максимум, что можно доверить этому алжирскому физруку без мадридского судейского карт-бланша
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HI MARS
Похоже Анчелотти уйдёт в Бразилию и будет третий приход Зидана
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ML26
Ответ Геннадий Чеботарев
Комментарий удален модератором
Типо уронила?😁
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белошип
Ответ che kaif
Только зачем Зидану после 3 лч идти в юве. Серию Б чтоб покорить или лигу Европы?!
Можно попробовать и с Юве взять 3лч подряд)
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Геннадий Чеботарев
Ответ Burel
алжирец и сам понимают свою посредственность как тренера, поэтому боится идти куда-то кроме сб. Франции. Даже в Реале сразу сбежал от перестройки
Комментарий удален
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Геннадий Чеботарев
Ответ VERBLYUD
Думаю, если ПСЖ вылетит от Баварии, сразу же уволят Гальтье и возьмут Зидана.
если бы он хотел в ПСЖ,он был бы уже там.
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Wild91688
Ответ Burel
алжирец и сам понимают свою посредственность как тренера, поэтому боится идти куда-то кроме сб. Франции. Даже в Реале сразу сбежал от перестройки
это называется вовремя уходить и не позориться как некоторые из Б-Ч-К
+3
-5
-2
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VERBLYUD
Думаю, если ПСЖ вылетит от Баварии, сразу же уволят Гальтье и возьмут Зидана.
+1
-2
-1
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Burel
алжирец и сам понимают свою посредственность как тренера, поэтому боится идти куда-то кроме сб. Франции.
Даже в Реале сразу сбежал от перестройки
+5
-12
-7
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Геннадий Чеботарев
домой пора,хватит болтатся.дел не в проворот.
+9
-2
+7
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che kaif
Ответ Artem Piatkov
Зидана можно представить тренером только собственно в Реале и возможно в Ювентусе (сборная Франции пока отбой до 2026) Юве неплохой вариант кажется, так как хуже, чем у Аллегри у Зидана навряд ли получится, а вот лучше - вполне)
Только зачем Зидану после 3 лч идти в юве. Серию Б чтоб покорить или лигу Европы?!
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+8
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Artem Piatkov
Зидана можно представить тренером только собственно в Реале и возможно в Ювентусе (сборная Франции пока отбой до 2026)

Юве неплохой вариант кажется, так как хуже, чем у Аллегри у Зидана навряд ли получится, а вот лучше - вполне)
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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