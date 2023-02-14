«Пошел на ###, сукин сын». Лукаку и Барелла поругались во время матча с «Сампдорией», Индзаги осудил их

вступил в конфликт с во время матча с «Сампдорией» (0:0).

На 40-й минуте игры 23-го тура Серии А Барелла всплеснул руками, что хавбек делает часто.

Это не понравилось Лукаку, который начал кричать на партнера по команде и грозить ему пальцем.

«Не делай этого, хватит этих рук! Не делай этого! Это плохо, оскорбительно, прекрати!»

Вероятно, Николо что-то сказал бельгийцу в ответ, потому что через паузу Лукаку сказал: «Пошел на ###, сукин сын».

Тренер «нерадзурри» остался недоволен поведением своих игроков.

«На поле такое случается. Этого не должно происходить, и мне не нравится это видеть, но они сидели вместе в перерыве, они большие друзья. Очевидно, я не хочу видеть такие инциденты», – сказал Индзаги.

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