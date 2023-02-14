«Пошел на ###, сукин сын». Лукаку и Барелла поругались во время матча с «Сампдорией», Индзаги осудил их

Теги Интер Сампдория Симоне Индзаги серия А Италия Ромелу Лукаку Николо Барелла брань контент Футбол

Ромелу Лукаку вступил в конфликт с Николо Бареллой во время матча с «Сампдорией» (0:0).

На 40-й минуте игры 23-го тура Серии А Барелла всплеснул руками, что хавбек делает часто.

Это не понравилось Лукаку, который начал кричать на партнера по команде и грозить ему пальцем.

«Не делай этого, хватит этих рук! Не делай этого! Это плохо, оскорбительно, прекрати!»

Вероятно, Николо что-то сказал бельгийцу в ответ, потому что через паузу Лукаку сказал: «Пошел на ###, сукин сын».

Тренер «нерадзурри» Симоне Индзаги остался недоволен поведением своих игроков.

«На поле такое случается. Этого не должно происходить, и мне не нравится это видеть, но они сидели вместе в перерыве, они большие друзья. Очевидно, я не хочу видеть такие инциденты», – сказал Индзаги.

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12 комментариев

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Maxxxim87
Взмах руками это по итальянски )
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Alar Asus
Вернуть его обратно в синий мешок, пусть там с ним разбираются. Он кончился как футболист
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Trash Talking
- Не делай этого, хватит этих рук! Не делай этого! Это плохо, оскорбительно, прекрати!

- Жизни белых важны!

- Пошел на ###, сукин сын.
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MasonCrimel
Ответ Alex Mahone21
Гнилой клуб,и игроки как раз подстать) клубу
Сказал человек, болеющий за Гоббов) смешно
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xQcoW
внутринный африканец проснулся в Лукаку
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Barsa! bolshe chem klub
почему " сукин" не в решётках???
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MironSM84
Лукаку что-то совсем зачерствел...Бревно бревном. Челси испортил карму)
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Winterburn
Руки Бареллы против ### Лукаку. Очевидно, что у Николо не было ни единого шанса, даже если сложить обе руки вместе)
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Биограф Венгера
Ответ Гамаль Хайдаров
Барелла, используй слово которое выведет Лукаку из себя)
трехногий?
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Alex Mahone21
Гнилой клуб,и игроки как раз подстать) клубу
+1
-2
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Black Phoenix
Лукаку тот ещё задиристый и токсичный гопник, вкусивший прелесть мнимой вседозволенности под звёздную болезнь. Ничего, кроме презрения этот самоуверенный и самодовольный бельгиец при нулевых навыках футболиста - не заслуживает. Переоценённое бревно на уровне нашего Дзюбы, только по европейским стандартам.
+4
-3
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Гамаль Хайдаров
Барелла, используй слово которое выведет Лукаку из себя)
+5
-1
+4
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