Казарцев об армии: «Отслуживший более гибок, лучше подстраивается под изменения. Хочу отдать сыновей в военную академию, это положительная школа жизни»

Теги премьер-лига Россия судьи Василий Казарцев Футбол

Арбитр Василий Казарцев рассказал о своем отношении к армии.

Казарцев в 2001 окончил Военную инженерно-космическую академию имени Можайского и больше 17 лет служил в армии, получив звание капитана.

– Многие молодые люди в России считают год, потраченный на срочную службу в армии, выкинутым на ветер временем. Вам непонятна такая позиция?

– Многие из моих друзей не служили в армии. Это выбор каждого. Не вправе кого-либо осуждать.

– Чуть переформулирую вопрос – каждый мужик должен отслужить?

– Каждый выбирает сам – быть мужиком, который отслужил, или который не служил.

 – А между ними есть разница?

– Да.

– В чем?

– Во взгляде на будущее с разной степенью надежности. Отслуживший более гибок, он лучше подстраивается под изменения внешнего мира.

– У вас растет два сына. Если один из них придет и скажет, что не хочет служить, как отреагируете?

– Если честно, пока не задумывался над этим. Но в глубине души я надеюсь, что они пойдут в военную академию. Хочу отдать сыновей туда. Это положительная школа жизни, – сказал судья.

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84 комментария

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Тимофей Кушнир
Теперь все будут рассказывать про школу жизни? Давай уже и в тюрьму, по методике психолога Александра Кокорини.
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bad_bear
Ответ BeastI666I
аааа вононо чёёёёё!!! то есть кто в армии служил тот в цирке не смеется уже забыли? что там кирзачами чувство юмора выбивают из человека вместе с мозгами! я на сборах был месяц... потом полгода занова думать учился. выбивают самостоятельнсть и умение мыслить. в туалет строем, в столовую строем, спать по команде!
по ходу ты до сих пор думать нормально не научился, жаль тебя 😬🤦‍♂️
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BeastI666I
Ответ Вечно в бане
Жестко. Меня ждала ванна и вискарь, поэтому тупить времени не было. Может, конечно, это потому, что с командованием повезло, нас на сборах гонял капитан, который умел складывать очень много слов в осмысленные предложения, и вообще человек нетипично интеллигентный и образованный для военного.
а я траву лопатой штыковой косил... один раз стрелял на полигоне. ))))) это был кошмар и ужас. если мы свинину глубокой заморозки... 20-25 лет. она сразу растекалась в тарелке.
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Docentr9
Кому интересно мнение этого профнепригодного приспособленца? Пусть благодарит питерских, что до сих пор со свистком в зубах ходит
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Вечно в бане
Ответ BeastI666I
я преувеличил немного. но помню как вылез из автобуса и нужно было идти домой уже в своем городе... и я затупил. команды потому что не было.
Жестко.
Меня ждала ванна и вискарь, поэтому тупить времени не было. Может, конечно, это потому, что с командованием повезло, нас на сборах гонял капитан, который умел складывать очень много слов в осмысленные предложения, и вообще человек нетипично интеллигентный и образованный для военного.
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Alexander Kondrashin
Ответ Michael1969
За 17 лет дослужиться до капитана - надо суметь. Окончив академию дослужиться до капитана ... не знаю точно, но думаю, что надо не просыхать вообще.
Та же мысль была после прочтения заголовка)
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BeastI666I
Ответ Вечно в бане
Если ты после сборов полгода думать учился, может и не умел раньше? Я вот тоже был, скучно, тухло, однообразно, но чтобы прямо так все плохо было потом, не скажу.
я преувеличил немного. но помню как вылез из автобуса и нужно было идти домой уже в своем городе... и я затупил. команды потому что не было.
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Николай Коровин
Ответ Peter Parker
Подождите, я ведь правильно помню, что судья Василий Казарцев, который в панике себе целое купе выкупил и спрятался там после матча Спартак - Сочи и по его словам «не мог уснуть сутки». А потом его мама интервью давала и отмазывала, что ну не мог Васенька ошибиться. И вот этот капитан с 17 летним опытом в армии и весь такой гибкий мужик, это один и тот же человек. 🤣🤣🤣
Мужик сказал и мужик сделал-два разных мужика
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Sobachkin
Его личность сломана, мнение тоже, то есть из него можно делать робота, который по указу исполнит любое действие, не думая о последствиях..... А вот образование в высшей школе это развивает разносторонний взгляд на вещи, анализ действий, именно образованные люди часто опасны для властей, ибо они не верят в сказку с ТВ, а могут обдумать и найти другие мнения, то есть понять, что причина и следствие не из одного русла. Вот человек с высшим более гибок, а не тот кто сейчас против сказать не может. Казарцев почему вот не там? Гибкость мешает?
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BeastI666I
Ответ Илья Альчуль
Ничего там не выбивают самостоятельность и умение мыслить. Это вообще ни от этого зависит. Там становишься гибче - т. к. общаешься с совершенно разными людьми со всей страны, разных категорий, социумов, разного класса. А общения там - с утра и до вечера. Там становятся общительнее. Там и интроверт станет общительным. А постигая целостность и общность, осуществляя переходы строем, ты остаёшься самим собой. Одно другому не мешает. Твоя личность и индивидуальность от этого не страдает. Также, оснащаешься военно-учётной специальностью. Но моё мнение - срочную нужно служить рядом с домом. А то по голове тумбочкой можно получить - если далеко от дома будешь служить. По крайней мере, в мою бытность было так. Но, говорят, с неуставными взаимоотношениями справились.
я лишь на одно надеюсь, что это тонкий стеб... потому что иначе ты бредишь )))
"Там становятся общительнее. Там и интроверт станет общительным."
То есть самоубийств среди забитых интровертов не было и нет?
"А то по голове тумбочкой можно получить - если далеко от дома будешь служить. "
Этот плюс нужно отдельно напечатать и в рамочку... капец какая хорошая школа жизни ))))
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Максим Черкашин
Ответ Влад Путман
На словах отдает в армию, а на деле отправит в загнивающею Европу или США. Как любой нормальный патриот.
Мечта патриота разбомбить США и выиграть грин карту.😎
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Хамыч
Ответ МТБ
Вояки абсолютно не гибкие и они не умеют подстраиваться. Они умеют только встраиваться в понятную им иерархию
вот -вот ..более ограниченных людей трудно представить ... какие они гибкие , в каком месте тоже не понял.... у них всё по уставу и уровень интеллекта крайне не высокий ,_ чему был сильно удивлён ...
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Николай Коровин
Для хороших людей армия-родная мать, а для плохих-тёща(с)
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Максим Черкашин
Ответ blaugrano
Сначала в армию, потом в тюрьму, чтобы на выходе получились настоящие мужики, готовые на всё ради Отечества!
Пройдёт полную социализацию.😌
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BeastI666I
Ответ Maturmalai
Я тоже в шоке, тем более, по мере того как убеждаюсь, что многие за бабки, но еще больше за "идею". Напоминают забитого и замызганного ребенка из неблагополучной семьи, злобно рычащего на соцработников, которые в принципе хотят, чтобы он нормально жил.
Немцов же говорил, что у нашего деда было два пути: опереться на средний класс или опереться на люмпенов. Он выбрал второе. Так как средний класс слишком умен и требователен. Люмпенам же просто пообещали дать больше, чем они сами смогли бы себе заработать в силу своей недоразвитости. И вот результат.
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Michael1969
За 17 лет дослужиться до капитана - надо суметь. Окончив академию дослужиться до капитана ... не знаю точно, но думаю, что надо не просыхать вообще.
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Spartakovec navsegda
В истории России был период, когда служить считалось делом почетным. Если провести реформы и армию выстроить таким образом, чтобы это вновь было почетно и выгодно, для содержания семьи, то те времена могут вернуться.
Уже сейчас есть порядка 150 кадетских школ. Последние годы строятся и открываются новые и современные. После завершения учебы, а она начинается с 5 класса, выпускник волен поступать в любой гражданский вуз, или делать военную карьеру и поступать в военный. Но сама система обучения и качество оснащения учебных заведений на высоком уровне, потому часть родителей могут отдавать туда детей даже не выстраивая планы на военную карьеру.
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Ответ Lordk
Если повезет, то еще и оградка красивая будет.
И белая Лада Калина
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Olly_Da
Гибкость Казарцева - факт общеизвестный.
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Recreated
Эээээ, значит он сам такой весь гибкий, уж, ёпта!
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исянов
ему не стыдно нести этот бред, не имеющий ничего общего с реальной жизнью?
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Теннисный абсолют
Все правильно.
Мы должны объединиться и защитить русскую культуру и ценности и не стать колонией США.
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Кавабунга Шреддоголовый
Пусть и киношный и достаточно глуповатый, но был такой персонаж Юджин Тэклберри из "Полицейской академии". Удалось ли ему после армии встроиться в нормальную жизнь и жить как обычный человек, а не солдат? С колоссальным трудом
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Олег Иванов
Ответ Контрольный выстрел
Там не об этом. Но ты продолжай негодовать.
Там о том, чтобы отслужить в этой гнилой системе и почему-то стать нормальным мужиком.Только вот нормальных мужиков в моём цивилизованном понимании я там вижу крайне редко.
Но ты продолжай делать вид, что всё нормально.
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Вечно в бане
Ответ BeastI666I
аааа вононо чёёёёё!!! то есть кто в армии служил тот в цирке не смеется уже забыли? что там кирзачами чувство юмора выбивают из человека вместе с мозгами! я на сборах был месяц... потом полгода занова думать учился. выбивают самостоятельнсть и умение мыслить. в туалет строем, в столовую строем, спать по команде!
Если ты после сборов полгода думать учился, может и не умел раньше?
Я вот тоже был, скучно, тухло, однообразно, но чтобы прямо так все плохо было потом, не скажу.
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