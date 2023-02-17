Казарцев об армии: «Отслуживший более гибок, лучше подстраивается под изменения. Хочу отдать сыновей в военную академию, это положительная школа жизни»
Арбитр Василий Казарцев рассказал о своем отношении к армии.
Казарцев в 2001 окончил Военную инженерно-космическую академию имени Можайского и больше 17 лет служил в армии, получив звание капитана.
– Многие молодые люди в России считают год, потраченный на срочную службу в армии, выкинутым на ветер временем. Вам непонятна такая позиция?
– Многие из моих друзей не служили в армии. Это выбор каждого. Не вправе кого-либо осуждать.
– Чуть переформулирую вопрос – каждый мужик должен отслужить?
– Каждый выбирает сам – быть мужиком, который отслужил, или который не служил.
– А между ними есть разница?
– Да.
– В чем?
– Во взгляде на будущее с разной степенью надежности. Отслуживший более гибок, он лучше подстраивается под изменения внешнего мира.
– У вас растет два сына. Если один из них придет и скажет, что не хочет служить, как отреагируете?
– Если честно, пока не задумывался над этим. Но в глубине души я надеюсь, что они пойдут в военную академию. Хочу отдать сыновей туда. Это положительная школа жизни, – сказал судья.
Меня ждала ванна и вискарь, поэтому тупить времени не было. Может, конечно, это потому, что с командованием повезло, нас на сборах гонял капитан, который умел складывать очень много слов в осмысленные предложения, и вообще человек нетипично интеллигентный и образованный для военного.
"Там становятся общительнее. Там и интроверт станет общительным."
То есть самоубийств среди забитых интровертов не было и нет?
"А то по голове тумбочкой можно получить - если далеко от дома будешь служить. "
Этот плюс нужно отдельно напечатать и в рамочку... капец какая хорошая школа жизни ))))
Уже сейчас есть порядка 150 кадетских школ. Последние годы строятся и открываются новые и современные. После завершения учебы, а она начинается с 5 класса, выпускник волен поступать в любой гражданский вуз, или делать военную карьеру и поступать в военный. Но сама система обучения и качество оснащения учебных заведений на высоком уровне, потому часть родителей могут отдавать туда детей даже не выстраивая планы на военную карьеру.
Мы должны объединиться и защитить русскую культуру и ценности и не стать колонией США.
Но ты продолжай делать вид, что всё нормально.
Я вот тоже был, скучно, тухло, однообразно, но чтобы прямо так все плохо было потом, не скажу.