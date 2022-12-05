Казарцев об интервью судей после матчей: «Это до лампочки подавляющему числу фанатов. Негатива точно меньше не будет»

сомневается в необходимости введения послематчевых интервью для рефери.

– Не считаете, что при большей открытости судей негатива будет меньше?

– Точно не будет. Насколько открытым надо быть? У нас и так регулярно берут интервью, руководство делает контент по объяснению тех или иных решений, проводят семинары по правилам игры с клубами и журналистами. Куда еще больше открыться?

– Давать интервью после матчей.

– Тренеры же не делают глубокий разбор игры своей команды в послематчевом интервью? Если после игры судью спросят о качестве его работы, а он ответит – здорово, то вам же этого не хватит. Вам хочется разобрать каждый момент.

У нас с инспекторами анализ матча проходит через час-полтора после финального свистка. Нужно и инспектору подготовиться, и судье вспомнить свои решения, а вы хотите забабахать полный анализ работы сразу после финального свистка.

Такой разбор можно сделать на следующий день после матча. Не потому, что нам надо защититься и подготовиться. Одно дело принимать решение на поле, и другое – когда ты словами пытаешься кратко донести всю суть. Может быть, в этом есть смысл, но не сразу после игры.

– Допустим. Но иногда хочется понять, почему судья принял определенное решение.

– Фактически это и происходит через несколько дней после игры, когда публикуется объяснение по большинству моментов. Только не словами арбитра, а в виде решения ЭСК.

– Если будет возможность понять мотивацию решения арбитра, то негатива может стать меньше.

– Кому нужно это понимать? Подавляющему числу болельщиков это до лампочки. Судья всегда находится меж двух огней.

Всегда кому-то будешь не нравиться. И даже не потому, что ты неправ где-то, а потому, что ты принял решение против команды, за которую он болеет. Судью не пытаются понять, для болельщиков ты либо хороший, либо плохой, – сказал Казарцев.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ