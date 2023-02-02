Казарцев не сдал один из тестов по физподготовке на сборе в Турции. Ему предстоит пересдача

провалил один из экзаменов по физподготовке на сборе судей Мир в Турции.

43-летний арбитр не сдал так называемый СДС-тест, в ходе которого рефери определенное число раз должен бежать по очереди длинный отрезок, затем два коротких, а потом снова длинный.

Из-за повреждения Казарцев не смог преодолеть всю установленную дистанцию, сообщает «Спорт-Экспресс».

Чтобы получить допуск к работе в весенней части сезона, Казарцеву нужно будет повторно сдать тест.