Казарцев не сдал один из тестов по физподготовке на сборе в Турции. Ему предстоит пересдача

Теги премьер-лига Россия травмы судьи Василий Казарцев Футбол

Василий Казарцев провалил один из экзаменов по физподготовке на сборе судей Мир РПЛ в Турции.

43-летний арбитр не сдал так называемый СДС-тест, в ходе которого рефери определенное число раз должен бежать по очереди длинный отрезок, затем два коротких, а потом снова длинный.

Из-за повреждения Казарцев не смог преодолеть всю установленную дистанцию, сообщает «Спорт-Экспресс».

Чтобы получить допуск к работе в весенней части сезона, Казарцеву нужно будет повторно сдать тест.

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4 комментария

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Spaten
Посмотрим посмотрим))
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Vatikan
Перепроверим,перепроверим
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neolag
Ответ Shuller18
Так все дело в повреждении. Просто странно, что чуть ли не самый подтянутый наш арбитр, ещё и бывший военный, завалил бы физпо
Он же еще главный эксперт по вар, среди арбитров) по сидит и варит
0
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0
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Shuller18
Так все дело в повреждении. Просто странно, что чуть ли не самый подтянутый наш арбитр, ещё и бывший военный, завалил бы физпо
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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