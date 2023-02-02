Казарцев не сдал один из тестов по физподготовке на сборе в Турции. Ему предстоит пересдача
Василий Казарцев провалил один из экзаменов по физподготовке на сборе судей Мир РПЛ в Турции.
43-летний арбитр не сдал так называемый СДС-тест, в ходе которого рефери определенное число раз должен бежать по очереди длинный отрезок, затем два коротких, а потом снова длинный.
Из-за повреждения Казарцев не смог преодолеть всю установленную дистанцию, сообщает «Спорт-Экспресс».
Чтобы получить допуск к работе в весенней части сезона, Казарцеву нужно будет повторно сдать тест.
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